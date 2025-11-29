Makyajlı Peugeot 308, 2026'nın ikinci yarısında Türkiye'de

Peugeot, yeni 308'i elektrikli, şarj edilebilir hibrit, hibrit ve dizel olmak üzere dört farklı motor seçeneği ve Style, Allure, GT, GT Exclusive ve Business olmak üzere beş donanım seviyesiyle pazar gereksinimlerine uygun olacak şekilde sunuyor.
Yeni Peugeot 308, aydınlatmalı logosuyla yollara çıkıyor. İlk kez aydınlatılan Peugeot logosu, yenilenen ön tasarım boyunca markanın kimliğini vurguluyor. Logonun üzerinde yer alan ışıklı şeritler, ızgarayı zarif bir şekilde öne çıkarırken, Peugeot 308'in aydınlatmasını yenilenen farlara doğru uzatarak otomobilin güçlü duruşunu destekliyor.
Peugeot 308’in etkileyici tasarımı far bölgesine yerleştirilen üç adet ince LED pençesiyle benzersiz bir ışık imzası taşıyor. Gündüz farı ve sinyal lambası işlevine sahip (GT ve GT Exclusive donanım seviyelerinde kayar sinyallerle) bu ikonik imza, Peugeot kimliğini tam anlamıyla yansıtıyor.
Peugeot, müşterilerinin elektrikli mobiliteye geçişini desteklemek adına yeni E-308'de artırılmış menzile sahip güçlü bir güç aktarma sistemi sunuyor. Yeni E-308’de 115 kW güç ve 270 Nm tork sunan elektrik motoru dinamik bir hızlanma sağlıyor. Elektrik motorunu ise 400V'luk 58,3 kWsa (55,4 kWsa kullanılabilir) kapasiteli batarya besliyor.
Yeni Peugeot E-308, 450 km (WLTP Bileşik Menzil) artırılmış menziliyle önceki modellere göre 34 km'ye varan bir gelişmeyi beraberinde getiriyor. Modelin üç fazlı araca entegre şarj cihazı 11 kW güç sağlıyor ve standart donanımda yer alıyor. Ayrıca şarj soketi tüm şarj modlarıyla uyumlu.
Aracı halka açık şarj noktalarında 100 kW hızlı şarj ile 32 dakikada %20'den %80'e şarj etmek mümkün. Yeni Peugeot E-308, aracın yüksek voltajlı bataryasından harici elektrikli cihazlara enerji aktarmasını sağlayan araç enerji paylaşım (V2L) fonksiyonuyla donatılıyor. Böylece, çeşitli elektronik cihazları şarj etmek mümkün olabiliyor. Sistem 3,5 kW ve 16 A'ya kadar enerji sağlayabiliyor.
Yeni PEUGEOT 308 Şarj edilebilir hibrit, 92 kW gücündeki elektrik motoru, 150 HP gücündeki 1,6 litrelik turbo beslemeli dört silindirli içten yanmalı motorla birleştirerek toplam 195 HP güç sağlıyor. 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman e-DCS7 ise hızlı ve akıcı vites geçişleri sağlıyor.
Yeni Peugeot 308, elektrikliye geçiş için ilk adımı atmak isteyen kullanıcılara 145 HP gücündeki hibrit güç aktarma sistemi ve elektrikli 6 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman e-DCS6 ile sunuluyor. Sürüş esnasında otomatik olarak şarj olan batarya sayesinde bu teknoloji, yakıt tüketimini (versiyona bağlı olarak WLTP karma döngüde 4,7 ile 5 lt/100 km) kontrol altında tutarken, dinamik bir hızlanma için ek tork sağlıyor.
Yeni Peugeot 308'de verimliliğini kanıtlamış 130 HP gücünde dört silindirli 1,5 litrelik BlueHDi dizel motor da sunuluyor. Dizel motorla eşleştirilen EAT8 otomatik şanzıman ise özellikle uzun mesafeli yoğun sürüşleri daha da keyifli hale getiriyor.
