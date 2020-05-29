Yeni Volkswagen Nivus, markanın SUV ailesine katıldı

Tam Boyutta Gör

Alman otomotiv devi Volkswagen, ürün gamındaki en yeni ve en küçük crossover coupe modeli olan Nivus’u görücüye çıkardı.

Brezilya’da geliştirilen ve üretilen yeni Volkswagen Nivus, ilk etapta üretildiği ülkenin de dahil olduğu Güney Amerika pazarında satışa sunulacak. 2021’in ikinci yarısına geldiğimiz de ise yeni Nivus’u Avrupa pazarında da göreceğiz.

Yakından tanıdığımız Polo temelleri üzerine inşa edilen Volkswagen Nivus, 4266 mm uzunluğa, 1757 mm genişliğe ve 1493 mm yüksekliğe sahip. Yani otomobilin boyutları T-Cross’unkine oldukça yakın fakat Nivus’un ondan biraz daha uzun olduğunu söylemek mümkün. Volkswagen, 2566 mm aks mesafesine sahip Nivus’un sınıfının en geniş iç mekana sahip otomobillerinden biri olduğunu iddia ediyor. Otomobilin bagaj hacmiyse 415 litre olarak açıklandı.

İlginizi Çekebilir

Yeni Nissan Z'den ilk teaser geldi: Tasarımda 240Z esintileri

Tam Boyutta Gör

Geriye doğru alçalan tavanıyla coupe benzeri bir profil çizen yeni Volkswagen Nivus, LED farları, plastik eklentileri, sportif tamponları, spoyler’ı ve 17 inç alaşım jantlarıyla oldukça şık bir görünüm sunuyor. İç mekanda ise Polo’dakine çok benzer bir yerleşim söz konusu. Konsolun merkezinde 10 inçlik dokunmatik bilgi-eğlence ekranı, sürücünün hemen önünde ise 10.25 inçlik Active Info Display isimli dijital gösterge ekranı bulunuyor. Polo’dakinden farklı olarak Nivus’un bilgi-eğlence ekranında fiziksel düğmeler bulunmuyor.

Ayrıca Bkz. "Fransa'dan salgından etkilenen otomotiv sektörüne dev destek"

Yeni Volkswagen Nivus, Güney Amerika’da 116 beygirlik 1.0 litre TSI üç silindirli motorla satılacak. 200 TSI olarak adlandırılan ünite etanolle de çalışıyo ve E85 (%85 etanol %15 benzin) kullanıldığında 128 beygir güç ve 200 Nm tork üretiyor. Söz konusu ünite, gücünü 6 ileri otomatik şanzıman vasıtasıyla ön tekerleklere iletiyor.

Yeni Volkswagen Nivus, önümüzdeki haftalarda Brezilya’da, 2021’in ilk yarısında da Güney Amerika’nın diğer pazarlarında satışa sunulacak. 2021’in ikinci yarısında ise Avrupa pazarına gelecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.