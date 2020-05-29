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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni Volkswagen Nivus, markanın SUV ailesine katıldı

    Alman otomotiv devi Volkswagen, SUV ailesini yeni Nivus'la genişletti. Brezilya'da üretilen Volkswagen Nivus, ilk etapta Güney Amerika pazarında satılacak. Ardından Avrupa pazarına da gelecek.
    4 sa.
    2,5b
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Yeni Volkswagen Nivus, markanın SUV ailesine katıldı
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    Alman otomotiv devi Volkswagen, ürün gamındaki en yeni ve en küçük crossover coupe modeli olan Nivus’u görücüye çıkardı.

    Brezilya’da geliştirilen ve üretilen yeni Volkswagen Nivus, ilk etapta üretildiği ülkenin de dahil olduğu Güney Amerika pazarında satışa sunulacak. 2021’in ikinci yarısına geldiğimiz de ise yeni Nivus’u Avrupa pazarında da göreceğiz.

    Yakından tanıdığımız Polo temelleri üzerine inşa edilen Volkswagen Nivus, 4266 mm uzunluğa, 1757 mm genişliğe ve 1493 mm yüksekliğe sahip. Yani otomobilin boyutları T-Cross’unkine oldukça yakın fakat Nivus’un ondan biraz daha uzun olduğunu söylemek mümkün. Volkswagen, 2566 mm aks mesafesine sahip Nivus’un sınıfının en geniş iç mekana sahip otomobillerinden biri olduğunu iddia ediyor. Otomobilin bagaj hacmiyse 415 litre olarak açıklandı.

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    Yeni Volkswagen Nivus, markanın SUV ailesine katıldı
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    Geriye doğru alçalan tavanıyla coupe benzeri bir profil çizen yeni Volkswagen Nivus, LED farları, plastik eklentileri, sportif tamponları, spoyler’ı ve 17 inç alaşım jantlarıyla oldukça şık bir görünüm sunuyor. İç mekanda ise Polo’dakine çok benzer bir yerleşim söz konusu. Konsolun merkezinde 10 inçlik dokunmatik bilgi-eğlence ekranı, sürücünün hemen önünde ise 10.25 inçlik Active Info Display isimli dijital gösterge ekranı bulunuyor. Polo’dakinden farklı olarak Nivus’un bilgi-eğlence ekranında fiziksel düğmeler bulunmuyor.

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    Yeni Volkswagen Nivus, Güney Amerika’da 116 beygirlik 1.0 litre TSI üç silindirli motorla satılacak. 200 TSI olarak adlandırılan ünite etanolle de çalışıyo ve E85 (%85 etanol %15 benzin) kullanıldığında 128 beygir güç ve 200 Nm tork üretiyor. Söz konusu ünite, gücünü 6 ileri otomatik şanzıman vasıtasıyla ön tekerleklere iletiyor.

    Yeni Volkswagen Nivus, önümüzdeki haftalarda Brezilya’da, 2021’in ilk yarısında da Güney Amerika’nın diğer pazarlarında satışa sunulacak. 2021’in ikinci yarısında ise Avrupa pazarına gelecek.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Q6600 (oneblood ) 3 sa. en beğenilen
    bu sefer baya iyi yapmışlar tiguanden yakışıklı duruyor. Fiyatı tiguan giriş fiyatı olur.
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    Yorumlar (21) Yorum Yaz Forumda Gör
    Boylebiriyok (Boyle biri yok) 3 dk.
    Eğer fiyatı uygun olursa neden bundan bitane olmasin
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    alemburda34 25 dk.
    begenmedim daha iyisini olabilirmiş
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    CapriceClassic 34 dk.
    6 ileri otomatik şanzıman? Nerede dsg? Vazmı geçiyorlar dsg’den? İlginç olmuş.
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    DH Misafiri 50 dk.
    Fransızlar SUV'da 1 numara. Peugeot tek geçerim... ??????
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    M3BKT 56 dk.
    Crossover furyası ne zaman bitecek acaba…

    Bagajı tek bavulla doluyor…

    En gereksiz sınıf kanımca…
    Yanıtla +2
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    yakupyasar1 1 sa. yeni yorumcu
    ben pek begenmedim bunu yaa
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    The Balance (Stigin DHli kuzeni ) 2 sa.
    Tasarımı çok hoşuma gitti umarım bu tasarım anlayışıyla Tiguan'i yeniden tasarlarlar.
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    azizfikri 2 sa.
    Tasarımı beğenmeyenler geldiğine göre, ayrılabilirm.
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    2542 kez okundu.
    20 kişi, toplam 21 yorum yazdı.

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    Galeri, volkswagen nivus ve
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