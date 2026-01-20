Giriş
    Yeni Xiaomi SU7, 24 saatte 4.264 km ile rekor kırdı

    Xiaomi’nin yenilenen elektrikli sedanı SU7, 24 saatte 4.264 km kat ederek Xpeng P7’nin rekorunu geçti. Testte kullanılan 2026 SU7 Max; 835 km menzil, 530 kW hızlı şarj ve 681 hp güç sunuyor.

    2026 model yılı için bir dizi güncelleme içeren yeni Xiaomi SU7 elektrikli sedan, Nisan 2026'da Çin'de yollara çıkacak ancak otomobil şimdiden adından söz ettirmeye başladı. Yeni SU7, 24 saatlik dayanıklılık testinde toplam 4.264 km kat ederek önceki rekor sahibi Xpeng P7'yi geride bıraktı.

    SU7 Max, rakiplerini geride bıraktı

    Yeni Xiaomi SU7'den 4.264 kilometrelik rekor Tam Boyutta Gör
    Xpeng P7'nin ikinci nesli, geçen yıl 24 saatte 3.961 km yol kat ederek rekor kırmıştı. Xiaomi YU7 ise 3.944 km ile ikinci sıradaydı. Kasım 2025'te yapıldığı açıklanan testte ise yeni SU7, seri üretim modelleri arasında yeni bir rekora imza attı. Benzer testlerde 2019 yılında Porsche Taycan 3.425 km, 2024 yılında ise elektrikli Mercedes-CLA prototipi 3.717 km mesafe kat etmişti. 

    Dayanıklılık testi sırasında araç, 240 km/s hıza kadar çıkıp sadece şarj için durarak 24 saatte (şarj süreleri dahil) mümkün olan en uzun menzili elde etmeye çalıştı.

    Yeni Xiaomi SU7 ailesinin en üstünde yer alanMax versiyonu; 897V yüksek voltajlı mimarisi, 101,7 kWsa NMC bataryası, 5,2C hızlı şarj teknolojisi ve 15 dk'da 670 km'ye kadar menzil kazanımıyla dikkat çekiyor. V6s Plus elektrik motoruna sahip SU7 Max'in toplam gücü 508 kW (681 hp) seviyesinde ve maksimum hızı 265 km/s.

    2026 model yılı SU7 ayrıca çift odacıklı havalı süspansiyon sistemi, kapı kilidi yedek enerji sistemi, 700 TOPS işlem gücüne sahip SoC, genişletilmiş arka lastikler ve yeni renk seçenekleri ile geliyor. Fiyat aralığı ise 32.990 ile 44.470 dolar arasında olacak.

