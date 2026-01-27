Giriş
    Xiaomi SU7, Çin’de satışlarda ilk kez Tesla Model 3’ü geride bıraktı

    Tesla Model 3, Çin’de satışa sunmasından bu yana ilk kez, premium elektrikli sedan segmentinde başka bir marka tarafından geçildi. Xiaomi, elektrikli sedanı SU7 ile büyük bir başarıya imza attı.

    Xiaomi SU7, Çin'de satışlarda Tesla Model 3'ü geride bıraktı Tam Boyutta Gör
    Tesla Model 3, 2019’da Çin’de satışa sunmasından bu yana ilk kez, premium elektrikli sedan segmentinde başka bir marka tarafından geçildi.

    Xiaomi SU7, Çin'de Tesla Model 3'ten %30 daha fazla sattı

    Çin Binek Otomobiller Birliği (CPCA) verilerine göre Xiaomi, 2025 yılında 258.164 adet SU7 teslimatı gerçekleştirdi. Bu rakam, 200.361 adet satan Tesla Model 3’ten yaklaşık %30 daha fazla. Bu gelişme, Tesla’nın Çin’de ilk kez yıllık bazda satış düşüşü yaşadığını açıklamasından sadece birkaç hafta sonra geldi.

    Xiaomi SU7, Mart 2024’te piyasaya çıktı. Elektrikli sedan, aradan iki yıl bile geçmeden, dünyanın en büyük otomobil pazarında en çok satan premium elektrikli sedan olmayı başardı.

    Uygun fiyat, bol özellikler

    Bu başarının altında, Xiaomi'nin uygun fiyata sunduğu güçlü özellikler yatıyor. SU7 Çin'de 215.900 yuan (yaklaşık 31.000 dolar) başlangıç fiyatıyla satılıyor. Model 3 ise 235.500 yuandan (33.800 dolar) başlayan fiyatlara sahip. Menzil tarafında SU7, CLTC standarıdna göre 700 km menzil sunarken, Model 3 RWD 634 km menzile sahip. 

    SU7 teknoloji tarafında da iddialı. Sürücü destek sistemleri ücretsiz sunulurken, güncellenen versiyonda LiDAR standart olarak yer alıyor. Ayrıca Xiaomi’nin HyperOS ekosistemiyle derin entegrasyon avantajı da bulunuyor.

    Tesla ise çeşitli promosyonlarla rekabet etmeye çalışıyor. Şirket, Model 3 için Şubat sonuna kadar geçerli 8.000 yuanlık (yaklaşık 1.150 dolar) sigorta desteği ve 7 yıl vadeli düşük faizli kredi kampanyası başlattı. Ancak Xiaomi, Li Auto, Xpeng ve diğer Çinli markalar benzer finansman teklifleriyle geri adım atmıyor.

    Üstelik Xiaomi, diğer modeli YU7 SUV ile Model Y üzerinde de ciddi baskı kurmaya başladı ve şirket 2026 için yeni modeller planlıyor.

    Tesla’nın 2025 yılı Çin teslimatları, yıllık bazda %4,78 düşüşle 625.698 adede geriledi. Çin’in hala en çok satan SUV’u olan Model Y bile %11,45’lik bir gerileme yaşadı.

    Çin'den otomotiv dünyasını sarsan sedan

    B
    bgc4134 1 gün önce

    EV car bakım masrafları gözönüne alındığında hala EV araçlar açık ara daha ekonomik

