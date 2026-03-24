Xiaomi, 2025 yılı için rekor performans açıkladı: Toplam gelir 457,3 milyar yuana ulaştı

Tam Boyutta Gör Xiaomi, 2025 yılında rekor kıran finansal sonuçlar açıkladı. Toplam gelir 457,3 milyar yuan (yaklaşık 66,37 milyar dolar) ile bir önceki yıla göre %25 artış gösterdi. Düzeltilmiş net kâr ise %43,8 artışla 39,2 milyar yuan (yaklaşık 5,69 milyar dolar) oldu. Özellikle, akıllı elektrikli araçlar (EV'ler) ve yapay zeka (AI) öncülüğündeki yenilikçi iş segmenti, ilk kez 100 milyar yuan (yaklaşık 14,51 milyar dolar) gelir sınırını aşarak 106,1 milyar yuan (yaklaşık 15,4 milyar dolar) kazandırdı. Bu da %223,8'lik bir artış anlamına geliyor ve dördüncü çeyrekte gelirin %30'undan fazlasını oluşturuyor.

Temel akıllı telefon ve AIoT iş kolları istikrarlı gidiyor; küresel aylık aktif kullanıcı sayısı 754 milyona ulaştı. Son beş yılda Ar-Ge'ye 100 milyar yuanın üzerinde yatırım yapan şirket, önümüzdeki beş yılda 200 milyar yuanı (yaklaşık 29,03 milyar dolar) aşmayı hedefliyor. Xiaomi, 2026 yılında 550.000 araç teslim etmeyi hedefleyerek, akıllı telefon devinden kapsamlı bir "Human x Car x Home" teknoloji ekosistemine başarılı bir dönüşüm gerçekleştiriyor.

Güçlü yıllık performansa rağmen, Xiaomi'nin kârı 2025'in dördüncü çeyreğinde dalgalanma gösterdi. 4. çeyrek toplam geliri 116,9 milyar yuan oldu.

Xiaomi'nin temelini oluşturan "Akıllı Telefon x Yapay Zeka Nesnelerin İnterneti" segmenti, 165 milyon adet sevkiyatla 351,2 milyar yuan kazandırdı. Omdia’ya göre Xiaomi, %13,3 pazar payıyla art arda beş yıldır dünyanın en büyük üç akıllı telefon üreticisinden biri olarak konumunu koruyor. Nesnelerin İnterneti ve yaşam stili ürünlerinden elde edilen gelir 123,2 milyar yuana ulaştı.

Kullanıcı ekosistemine gelince, Xiaomi'nin küresel aylık aktif kullanıcı sayısı Aralık 2025 itibarıyla %7,4 artışla 754 milyona ulaştı. 2025 sonu itibarıyla, Yapay Zeka Nesnelerin İnterneti platformuna bağlı (akıllı telefonlar, tabletler ve dizüstü bilgisayarlar hariç) Nesnelerin İnterneti cihazlarının sayısı %19,3 artışla 1,079 milyara ulaştı.

Bu finansal raporun en önemli noktası, yenilikçi iş segmenti. 2025 yılında, akıllı elektrikli araçlar ve yapay zeka ile ilgili inovasyonlardan elde edilen gelir 106,1 milyar yuana (~15,4 milyar dolar) ulaşarak %223,8'lik bir artış gösterdi. Sadece dördüncü çeyrekte bu segment 37,2 milyar yuan kazandırdı.

Bu yüksek büyümenin ardında devasa Ar-Ge harcamaları yatıyor. Xiaomi, %37,8'lik bir artışla 105,5 milyar yuan yatırım yaptı. 2025 yılının sonuna kadar şirket, rekor sayıda 25.457 Ar-Ge personeli istihdam etti. Şirket, 2026'dan başlayarak önümüzdeki beş yıl içinde Ar-Ge'ye 200 milyar yuandan (yaklaşık 29,03 milyar dolar) fazla yatırım yapmayı planladığını açıkladı.

Xiaomi, 2026 için otomotiv iş kolunda yeni bir hedef belirledi: 550.000 araç teslim etmek; bu da 2025'e göre yaklaşık %34'lük bir büyümeyi temsil ediyor.

Kazanç açıklamasının yapıldığı gün, Xiaomi Grubu hisseleri %1,93 artışla 32,68 HK$'dan kapandı.

Xiaomi'nin 2025 raporu, şirketin stratejik dönüşümünü özetliyor. Akıllı telefonlar ve yapay zeka destekli Nesnelerin İnterneti (AIoT) büyük bir kullanıcı tabanı ve nakit akışı sağlarken, akıllı elektrikli araç bölümünün yükselişi yeni büyüme kaynağı sağlıyor ve kapsamlı teknoloji ekosistemine doğru bir geçişi işaret ediyor. Yenilikçi iş kollarından elde edilen gelir arttıkça, Xiaomi temel akıllı telefon işine olan bağımlılığını azaltıyor. Ancak, otomotiv sektörünün sermaye yoğun ve uzun döngülü yapısı, uzun vadeli kârlılık ve ölçek ekonomisinin hâlâ doğrulanması gerektiği anlamına geliyor. Sürdürülebilir, büyük ölçekli Ar-Ge yatırımlarını kısa vadeli finansal performansla dengelemek, yönetim için önemli bir zorluk olmaya devam ediyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: