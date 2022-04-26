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    Rakun Pro 2 ve Rakun Pro 3 için fiyat listesi yayınlandı

    %100 Ford Otosan iştiraki olan Rakun Mobilite, iki ve üç tekerlekli elektrikli motosiklet modelleri Rakun Pro 2 ve Pro 3 için fiyat listesi paylaştı. İşte Rakun Pro 2 ve Pro 3'ün fiyatı ve özellikleri
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    Rakun Pro 2 ve Rakun Pro 3 fiyat ve özellikleri
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    Ford Otosan, geçtiğimiz yıl elektrikli mobilite markası Rakun'u duyurmuş ve ardından ilk ürünlerini tanıtmıştı. Kısa süre önce Rakun Pro 2 ve Rakun Pro 3'ün fiyatları da açıklandı. Buna göre, Rakun modellerinin fiyatı 105.599 TL'den başlıyor. Pro 2 ve Pro 3'e yüzde 3 ÖTV uygulandığını görüyoruz.

    Ford Rakun Pro 2 ve Pro 3 fiyat listesi
    Model Fiyat
    Rakun Pro2 4kW tek kişilik (koltuksuz kutusuz) 105.599 TL
    Rakun Pro3 4kW tek kişilik (koltuksuz kutusuz) 116.999 TL

    %100 Ford Otosan iştiraki olan Rakun Mobilitenin e-motosikletleri Rakun Pro 2 ve Rakun Pro 3, A2 gerektirmeden B sınıfı ehliyetle kullanılabiliyor. Pro 2 modeli iki tekerlekli olarak sunulurken, Pro 3 modelinin üç tekerleği bulunuyor ve bağımsız arka süspansiyonu sayesinde virajlarda yüksek manevra kabiliyeti sunabiliyor.

    Rakun Pro 2 ve Pro 3'te 4 kW elektrik motoru ve 5 kWsa lityum iyon batarya bulunuyor. Azami hızı 45 km/s olan elektrikli motosikletlerin sürüş menzili için ortalama bir değer verilmiş ve bu değer Pro 2'de 100 km'ye kadar çıkıyor. Bataryanın tam doluma ulaşması 4,5 saat sürüyor. Geçtiğimiz yılki açıklamada motorların Arçelik tarafından üretileceği ve yerlilik oranının %60 civarında olacağı belirtilmişti.

    Teknik özellikler
    - Rakun Pro 2 Rakun Pro 3
    Boyutlar (UxGxY) (mm) 2023x826x1207 2023x826x1207
    Aks mesafesi (mm) 1470 1470
    Ağırlık - batarya dahil 145 kg 171 kg
    Taşıma kapasitesi (sürücü+yük) 155 kg 179 kg
    Azami hız 45 km/s 45 km/s
    Ortalama menzil  100 km 85 km
    Tırmanma yeteneği %30 eğim %25 eğim
    Motor gücü 2.5kW anma - 4kW tepe güç 2.5kW anma - 4kW tepe güç
    Batarya 5kWsa kapasite - 50.4V 5kWsa kapasite - 50.4V
    Şarj süresi (ev tipi priz) 4.5 saat 4.5 saat
    Rejeneratif frenleme evet  evet

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    Yeni oyun kurucu: Bayraktar DİHA

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    marto1 3 gün önce

    malzeme güzel gözüküyor başarılı buldum

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    NewSphere 4 gün önce

    peki yenilebiliyomu . [resim]

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    Black Heart Rebellion 4 gün önce

    Yanlis gelmissin hocam

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    fakcakaya 4 gün önce

    hani nerde nasıl düşüyor? bana düşen bir ekran kartının linkini atarmısınız:)

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    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
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