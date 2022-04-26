Rakun Pro 2 ve Rakun Pro 3 için fiyat listesi yayınlandı

Ford Otosan, geçtiğimiz yıl elektrikli mobilite markası Rakun'u duyurmuş ve ardından ilk ürünlerini tanıtmıştı. Kısa süre önce Rakun Pro 2 ve Rakun Pro 3'ün fiyatları da açıklandı. Buna göre, Rakun modellerinin fiyatı 105.599 TL'den başlıyor. Pro 2 ve Pro 3'e yüzde 3 ÖTV uygulandığını görüyoruz.
|Model
|Fiyat
|Rakun Pro2 4kW tek kişilik (koltuksuz kutusuz)
|105.599 TL
|Rakun Pro3 4kW tek kişilik (koltuksuz kutusuz)
|116.999 TL
%100 Ford Otosan iştiraki olan Rakun Mobilitenin e-motosikletleri Rakun Pro 2 ve Rakun Pro 3, A2 gerektirmeden B sınıfı ehliyetle kullanılabiliyor. Pro 2 modeli iki tekerlekli olarak sunulurken, Pro 3 modelinin üç tekerleği bulunuyor ve bağımsız arka süspansiyonu sayesinde virajlarda yüksek manevra kabiliyeti sunabiliyor.
Rakun Pro 2 ve Pro 3'te 4 kW elektrik motoru ve 5 kWsa lityum iyon batarya bulunuyor. Azami hızı 45 km/s olan elektrikli motosikletlerin sürüş menzili için ortalama bir değer verilmiş ve bu değer Pro 2'de 100 km'ye kadar çıkıyor. Bataryanın tam doluma ulaşması 4,5 saat sürüyor. Geçtiğimiz yılki açıklamada motorların Arçelik tarafından üretileceği ve yerlilik oranının %60 civarında olacağı belirtilmişti.
|-
|Rakun Pro 2
|Rakun Pro 3
|Boyutlar (UxGxY) (mm)
|2023x826x1207
|2023x826x1207
|Aks mesafesi (mm)
|1470
|1470
|Ağırlık - batarya dahil
|145 kg
|171 kg
|Taşıma kapasitesi (sürücü+yük)
|155 kg
|179 kg
|Azami hız
|45 km/s
|45 km/s
|Ortalama menzil
|100 km
|85 km
|Tırmanma yeteneği
|%30 eğim
|%25 eğim
|Motor gücü
|2.5kW anma - 4kW tepe güç
|2.5kW anma - 4kW tepe güç
|Batarya
|5kWsa kapasite - 50.4V
|5kWsa kapasite - 50.4V
|Şarj süresi (ev tipi priz)
|4.5 saat
|4.5 saat
|Rejeneratif frenleme
|evet
|evet
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
41 Kişi Okuyor (4 Üye, 37 Misafir) 21 Masaüstü 20 Mobil
GENEL İSTATİSTİKLER
987 kez okundu.
14 kişi, toplam 14 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
Türkiye Haberleri, fiyat ve