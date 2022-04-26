Rakun Pro 2 ve Rakun Pro 3 için fiyat listesi yayınlandı

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Ford Otosan, geçtiğimiz yıl elektrikli mobilite markası Rakun'u duyurmuş ve ardından ilk ürünlerini tanıtmıştı. Kısa süre önce Rakun Pro 2 ve Rakun Pro 3'ün fiyatları da açıklandı. Buna göre, Rakun modellerinin fiyatı 105.599 TL'den başlıyor. Pro 2 ve Pro 3'e yüzde 3 ÖTV uygulandığını görüyoruz.

Ford Rakun Pro 2 ve Pro 3 fiyat listesi Model Fiyat Rakun Pro2 4kW tek kişilik (koltuksuz kutusuz) 105.599 TL Rakun Pro3 4kW tek kişilik (koltuksuz kutusuz) 116.999 TL

%100 Ford Otosan iştiraki olan Rakun Mobilitenin e-motosikletleri Rakun Pro 2 ve Rakun Pro 3, A2 gerektirmeden B sınıfı ehliyetle kullanılabiliyor. Pro 2 modeli iki tekerlekli olarak sunulurken, Pro 3 modelinin üç tekerleği bulunuyor ve bağımsız arka süspansiyonu sayesinde virajlarda yüksek manevra kabiliyeti sunabiliyor.

Rakun Pro 2 ve Pro 3'te 4 kW elektrik motoru ve 5 kWsa lityum iyon batarya bulunuyor. Azami hızı 45 km/s olan elektrikli motosikletlerin sürüş menzili için ortalama bir değer verilmiş ve bu değer Pro 2'de 100 km'ye kadar çıkıyor. Bataryanın tam doluma ulaşması 4,5 saat sürüyor. Geçtiğimiz yılki açıklamada motorların Arçelik tarafından üretileceği ve yerlilik oranının %60 civarında olacağı belirtilmişti.

Teknik özellikler - Rakun Pro 2 Rakun Pro 3 Boyutlar (UxGxY) (mm) 2023x826x1207 2023x826x1207 Aks mesafesi (mm) 1470 1470 Ağırlık - batarya dahil 145 kg 171 kg Taşıma kapasitesi (sürücü+yük) 155 kg 179 kg Azami hız 45 km/s 45 km/s Ortalama menzil 100 km 85 km Tırmanma yeteneği %30 eğim %25 eğim Motor gücü 2.5kW anma - 4kW tepe güç 2.5kW anma - 4kW tepe güç Batarya 5kWsa kapasite - 50.4V 5kWsa kapasite - 50.4V Şarj süresi (ev tipi priz) 4.5 saat 4.5 saat Rejeneratif frenleme evet evet

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Rakun Pro 2 ve Rakun Pro 3 fiyat ve özellikleri