Yeston en kaslı Radeon HD 6850 modelini duyurdu: Game Master

Çin merkezli ekran kartı üreticisi Yeston, özel tasarımlı Radeon HD 6850 Game Master modelini tanıttı. Sahip olduğu detaylarla şimdiye kadar hazırlanan en kaslı Radeon HD 6850 modellerinin başında gelen ekran kartı, AMD'nin 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Barts Pro GPU'sundan güç alıyor ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesiyle geliyor.

Yüksek performanslı soğutucular konusunda sektörün saygın isimlerinden biri olan Arctic Cooling'in üç fanlı Acceler Xtreme soğutucusunu kullanan Yeston Radeon HD 6850 Game Master, referans tasarımından farklı olarak Kırmızı yerine Yeşil renkli baskılı devre kullanıyor. 25.7cm standart modellere göre daha uzun olan ekran kartı, 8+1+1 fazlı gelişmiş güç tasarımıyla hız aşırtmacılara da göz kırpıyor. uP6218 PWM kontrolcüsüne, voltaj okuma noktalarına ve çift Proadlizer kapasitöre sahip olan kart, 256-bit bellek veri yolu desteği ve 960x paralel işlem birimiyle geliyor. Görüntü aktarımı için çift mini DisplayPort 1.2, HDMI 1.4 ve çift DVI konnektörüyle donatılan kart Eyefinity ve Crossfire X kurulumlarına da olanak tanıyor.

Yeston tarafından kesinleşmiş saat hızları henüz açıklanmasa da bellek hızının 5000MHz'e kadar çıkabildiği belirtilen Radeon HD 6850 Game Master modelinin çıkış tarihi ve fiyatı ise şu an için bilinmiyor.

Referans tasarımlı Radeon HD 6850 modelinden farklı olarak kart üzerinde bir değil iki adet 6pin güç konnektörü bulunuyor.