Yeston en kaslı Radeon HD 6850 modelini duyurdu: Game Master

Çin merkezli ekran kartı üreticisi Yeston, özel tasarımlı Radeon HD 6850 Game Master modelini tanıttı. Sahip olduğu detaylarla şimdiye kadar hazırlanan en kaslı Radeon HD 6850 modellerinin başında gelen ekran kartı, AMD'nin 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Barts Pro GPU'sundan güç alıyor ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesiyle geliyor.
Yüksek performanslı soğutucular konusunda sektörün saygın isimlerinden biri olan Arctic Cooling'in üç fanlı Acceler Xtreme soğutucusunu kullanan Yeston Radeon HD 6850 Game Master, referans tasarımından farklı olarak Kırmızı yerine Yeşil renkli baskılı devre kullanıyor. 25.7cm standart modellere göre daha uzun olan ekran kartı, 8+1+1 fazlı gelişmiş güç tasarımıyla hız aşırtmacılara da göz kırpıyor. uP6218 PWM kontrolcüsüne, voltaj okuma noktalarına ve çift Proadlizer kapasitöre sahip olan kart, 256-bit bellek veri yolu desteği ve 960x paralel işlem birimiyle geliyor. Görüntü aktarımı için çift mini DisplayPort 1.2, HDMI 1.4 ve çift DVI konnektörüyle donatılan kart Eyefinity ve Crossfire X kurulumlarına da olanak tanıyor.
Yeston tarafından kesinleşmiş saat hızları henüz açıklanmasa da bellek hızının 5000MHz'e kadar çıkabildiği belirtilen Radeon HD 6850 Game Master modelinin çıkış tarihi ve fiyatı ise şu an için bilinmiyor.
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eyer bunun fiyatı 450 tl olursa almaya deymez ama 400tl olursa bence satar ve tipi beni ilgilendirmez
Yok Kardeş Bu Tip Markalar Genelde Fiyatı düşükte tutuyor baksanıza Çin malı gibi duruyor
Sparkle gibi Türkiyede garantisi bile olmaz bende onun yerine alın sapphire vs takın üzerine kaliteli bir fan daha güvenli.
Diğer konu performansı iyiyse rengi mengi önemli değil ama siyah daha iyi dururdu.
Neyse bence kart güzel olmuş ama ne kadar overclock olacak ki. Bir de fiyatı ne. Mesela 1Gb Asus GTX460 DirectCU yu geçebilecek mi? 900MHz de çalışan bir GTX460 ı geçebilecek mi? Neredeyse tüm 460 lar 900 Mhz yapıyorlar. Eğer daha ucuz fiyata, GTX460 ı geçerse (900MHz dekini) ve kartın GPU su da çok ısınmazsa o zaman atabilir.
en.wikipedia.org/...
Ana genede yanlış görmüyorsam o güçkatı ile belleklere soğutucu temas etmiyorsa alınmaz ötesi bir kart.
Tip olarakda MSI en iyisi :)