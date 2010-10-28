Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yeston en kaslı Radeon HD 6850 modelini duyurdu: Game Master

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
16,7b
1
38
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Yeston en kaslı Radeon HD 6850 modelini duyurdu: Game Master
Tam Boyutta Gör

Çin merkezli ekran kartı üreticisi Yeston, özel tasarımlı Radeon HD 6850 Game Master modelini tanıttı. Sahip olduğu detaylarla şimdiye kadar hazırlanan en kaslı Radeon HD 6850 modellerinin başında gelen ekran kartı, AMD'nin 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Barts Pro GPU'sundan güç alıyor ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesiyle geliyor.

Yüksek performanslı soğutucular konusunda sektörün saygın isimlerinden biri olan Arctic Cooling'in üç fanlı Acceler Xtreme soğutucusunu kullanan Yeston Radeon HD 6850 Game Master, referans tasarımından farklı olarak Kırmızı yerine Yeşil renkli baskılı devre kullanıyor. 25.7cm standart modellere göre daha uzun olan ekran kartı, 8+1+1 fazlı gelişmiş güç tasarımıyla hız aşırtmacılara da göz kırpıyor. uP6218 PWM kontrolcüsüne, voltaj okuma noktalarına ve çift Proadlizer kapasitöre sahip olan kart, 256-bit bellek veri yolu desteği ve 960x paralel işlem birimiyle geliyor. Görüntü aktarımı için çift mini DisplayPort 1.2, HDMI 1.4 ve çift DVI konnektörüyle donatılan kart Eyefinity ve Crossfire X kurulumlarına da olanak tanıyor.

Yeston tarafından kesinleşmiş saat hızları henüz açıklanmasa da bellek hızının 5000MHz'e kadar çıkabildiği belirtilen Radeon HD 6850 Game Master modelinin çıkış tarihi ve fiyatı ise şu an için bilinmiyor.

Yeston en kaslı Radeon HD 6850 modelini duyurdu: Game Master
Tam Boyutta Gör
Referans tasarımlı Radeon HD 6850 modelinden farklı olarak kart üzerinde bir değil iki adet 6pin güç konnektörü bulunuyor.
Yeston en kaslı Radeon HD 6850 modelini duyurdu: Game Master
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
UzmaN345 9 yıl
bana böyle ürünler saçma geliyor kartın fiyatı 150tl arttırır bu fan ozaman gider 6870 alırım saçma iş bence
eyer bunun fiyatı 450 tl olursa almaya deymez ama 400tl olursa bence satar ve tipi beni ilgilendirmez
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SatisFacti0n 9 yıl

UzmaN345

bana böyle ürünler saçma geliyor kartın fiyatı 150tl arttırır bu fan ozaman gider 6870 alırım saçma iş bence
eyer bunun fiyatı 450 tl olursa almaya deymez ama 400tl olursa bence satar ve tipi beni ilgilendirmez


Yok Kardeş Bu Tip Markalar Genelde Fiyatı düşükte tutuyor baksanıza Çin malı gibi duruyor
Sparkle gibi Türkiyede garantisi bile olmaz bende onun yerine alın sapphire vs takın üzerine kaliteli bir fan daha güvenli.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Luc4sHood 9 yıl
Kartı beğenmediğim için söylemiyorum fakat bana ateri kasedini andırdı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
halken 9 yıl
Ekran kartları giderek büyümeye başladı yakında kasaya sığacak ekran kartı bulamayacağız. Anakart haline gelecek neredeyse. Şöyle performanslı ancak ektra slot işgal etmeyen bir ekran kartı üretseler ya. Üstelik adamlar 3 tane fan takmış vızıl vızıl öter artık. Kasanın her yeri fan oldu.
Diğer konu performansı iyiyse rengi mengi önemli değil ama siyah daha iyi dururdu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest 9 yıl
tam bunu diyecektim benim gts 250 yi kasaya zor sığdırdım. gpu geçmişime baktığımda her biri bir öncekinden daha büyük. sanırım artık manuel kasa yapacağım modcular gibi ama onada cesaretim yok

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 9 yıl
P.R.C. Benim bildiğim Public Rebublic of China..
Neyse bence kart güzel olmuş ama ne kadar overclock olacak ki. Bir de fiyatı ne. Mesela 1Gb Asus GTX460 DirectCU yu geçebilecek mi? 900MHz de çalışan bir GTX460 ı geçebilecek mi? Neredeyse tüm 460 lar 900 Mhz yapıyorlar. Eğer daha ucuz fiyata, GTX460 ı geçerse (900MHz dekini) ve kartın GPU su da çok ısınmazsa o zaman atabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Chembond 9 yıl

OverClocKing

P.R.C. Benim bildiğim Public Rebublic of China..

Neyse bence kart güzel olmuş ama ne kadar overclock olacak ki. Bir de fiyatı ne. Mesela 1Gb Asus GTX460 DirectCU yu geçebilecek mi? 900MHz de çalışan bir GTX460 ı geçebilecek mi? Neredeyse tüm 460 lar 900 Mhz yapıyorlar. Eğer daha ucuz fiyata, GTX460 ı geçerse (900MHz dekini) ve kartın GPU su da çok ısınmazsa o zaman atabilir.

en.wikipedia.org/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ensatech 9 yıl
Maliyet düşük hedeflenmiş gibi görünüyor renkten aama 3 fanda gösterişe kaçmış, tabi böyle olunca pcd den kesmişler :P şaka bir yana üfleme boşluğu olarak görev yaptığı malum.
Ana genede yanlış görmüyorsam o güçkatı ile belleklere soğutucu temas etmiyorsa alınmaz ötesi bir kart.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Elektroterm 9 yıl
O soğutucu kaç gram acaba, PCI-X slotunu kırma ihtimali yüksek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ContEmpor4ry 9 yıl
şuana kadar çıkan en iyi 6850 gibi görünüyor TR gelmez sanırım
Tip olarakda MSI en iyisi :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Chembond 9 yıl
PRC = People's Republic of CHINA
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MxFxOx 9 yıl
soğutucu pcb dışına taşmış ellerinde kalan fanları değerlendirme yoluna gitme derim buna özel bir uygulama değil çok belli
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MxFxOx 9 yıl
iyi hız aşırtma potansiyeli olduğunu zannetmiyorum testlerde görüldü.ayrıca bu kartta 3 fan fazla değil mi ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tolgá 9 yıl
yeşil olmamış donanımda yeşil görünce intel aklıma geliyor çok kötü oluyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +140 madmahmutd +137 Domatore +113 Mugetsuga +110 Galatas4ray +109 sistemli adam +87 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
16748 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Ekran Kartı, radeon ve özel tasarım
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim