Yetkili İsim 1. Bölüm: Dora "Stratera" Özsoy

Başladığımız bu yeni video serisinde farklı sektörlerden işinde başarılı isimleri konuk edeceğiz ve onlarla yaptıkları işle ilgili kısa bir sohbet gerçekleştireceğiz.

DonanımHaber olarak yeni bir video serisine başlıyoruz. Bu serimizde farklı sektörlerden işinde iyi ve popüler isimleri videomuza konuk edip onlarla öncelikle işleri ve son gündemlerle ilgili kısa bir sohbet gerçekleştireceğiz.

Bu serinin ilk konuğu da özellikle League of Legends severlerin yakından tanıdığı Dora "Stratera" Özsoy. Kendisi içerik üretimi tarafında tanınmasının yanı sıra son dönemde oyun stüdyosuyla da gündeme gelen bir isim. Biz de kendisiyle görece yeni olan işi hakkında konuştuk. Dora "Stratera" Özsoy'un stüdyosundan çıkan oyunların Steam linkini aşağıda bulabilirsiniz.

Stratera Games Tüm Oyunlar

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