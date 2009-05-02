Yonga pazarında Mart ayı ve genel olarak ilk çeyrek sonuçları açıklandı

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Küresel ekonomik krizin etkisi altındaki endüstri kollarından birisi olan yarıiletken pazarı için yeni sonuçlar açıklandı. 2008 sonundan bu yana adeta kabus dolu günler yaşayan ve ciddi kayıplar yaşayan yarıiletken endüstrisideki satışların Mart ayında arttığı belirtiliyor. Yarıiletken Endüstrisi Birliği tarafından açıklanan rakamlara göre, Japonya gibi pazarlardaki hareketliliğe bağlı olarak Mart ayında 14.7 milyarlık satışın gerçekleştiren yarıiletken pazarı, Şubat ayına kıyasla %3.3 büyüdü.

Mart ayı satış rakamlarının yanı sıra yarıiletken endüstrisinin ilk çeyrek performansını da açıklayan birliğin sonuçlarına göre yılın üç aylık ilk çeyrek diliminde 44 milyar dolarlık satış gerçekleşirken bu rakamın bir önceki yılın aynı dönemine göre %29.9, bir önceki çeyreğe göre ise %15.7 düşüş anlamına geldiği belirtiliyor.