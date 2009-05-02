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Yonga pazarında Mart ayı ve genel olarak ilk çeyrek sonuçları açıklandı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yonga pazarında Mart ayı ve genel olarak ilk çeyrek sonuçları açıklandı
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Küresel ekonomik krizin etkisi altındaki endüstri kollarından birisi olan yarıiletken pazarı için yeni sonuçlar açıklandı. 2008 sonundan bu yana adeta kabus dolu günler yaşayan ve ciddi kayıplar yaşayan yarıiletken endüstrisideki satışların Mart ayında arttığı belirtiliyor. Yarıiletken Endüstrisi Birliği tarafından açıklanan rakamlara göre, Japonya gibi pazarlardaki hareketliliğe bağlı olarak Mart ayında 14.7 milyarlık satışın gerçekleştiren yarıiletken pazarı, Şubat ayına kıyasla %3.3 büyüdü.

Mart ayı satış rakamlarının yanı sıra yarıiletken endüstrisinin ilk çeyrek performansını da açıklayan birliğin sonuçlarına göre yılın üç aylık ilk çeyrek diliminde 44 milyar dolarlık satış gerçekleşirken bu rakamın bir önceki yılın aynı dönemine göre %29.9, bir önceki çeyreğe göre ise %15.7 düşüş anlamına geldiği belirtiliyor.


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max975 10 yıl
piyasa kendini yavaş yavaş topluyor diyelim.
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yekoo 10 yıl
yarı iletkenden çok ne var uzakdoğuda adamlar kürek kürek kumdan yapıo nede olsa:) ekmek satışı düşse bunlar gene düşmez şu çağda yaa
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_Dominic_Toretto_ 10 yıl
Orjinalden alıntı: yekoo

yarı iletkenden çok ne var uzakdoğuda adamlar kürek kürek kumdan yapıo nede olsa:) ekmek satışı düşse bunlar gene düşmez şu çağda yaa


Başka bir tabir ile adamlar bunları resmen mıçıyor desene
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RevidaL 10 yıl
İlginç...
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