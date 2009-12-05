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YouTube hafifletilmiş video izleme sayfası hazırlıyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
9,6b
1
14
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en popüler çevrimiçi video paylaşım servisi YouTube, "hafifletilmiş" yeni bir izleme sayfası üzerinde çalışıyor. Düşük işlemci gücüne sahip bilgisayarlar ve zayıf internet bağlantıları dikkate alınarak hazırlanan yeni sayfanın, Feather kod adını taşıyan proje kapsamında geliştirildiği ve hedefin daha hızlanma yüklenme ve internet bağlantısına daha etki olduğu bildiriliyor.

Beta versiyonu TestTube üzerinde hazır olan Feather projesinin, mevcut izleme sayfasından farklı olarak HD izleme seçeneğine sahip olmadığı ancak anahtar özellikleri bünyesinde barındırdığı belirtiliyor. Daha az sayıda ilgili video ve daha az sayıda yorum gösterimine sahip olan hafifletilmiş izleme sayfasının hızla yaygınlaşan netbook'lar için ideal çözüm olabileceği üzerinde duruluyor.

Feather projesine ulaşmak ve hafifletişmiş YouTube servisinin betasını denemek için buraya tıklayabilirsiniz.

YouTube hafifletilmiş video izleme sayfası hazırlıyor
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Tanarri 9 yıl
türkiye de yaşayanları ilgilendiren bi haber değil nede olsa xD hafiflemiş hafiflememiş bizene telekom sağolsun!!!
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artenis 9 yıl
Sayın Baskanın PC sine sansür yok, o izlesin,
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iso614300 9 yıl
HD YOKSA BENDE YOKUM
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Nickimi Düşürdüm 9 yıl
Benim bilgisayarım youtube'dan video oynatmaya bile aciz.
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Tolgá 9 yıl
@KR@L 1 yıl 7 ay oldu :D tam benim doğum günümde youtubeu kapatmışlar ilginç bir tesadüf
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tristam 9 yıl
Güzel düşünülmüş. Netbook'larda Youtube'dan video izlemek işkenceydi.
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PHI 9 yıl
Geç bile kalınmış bir proje aslında.
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