YouTube hafifletilmiş video izleme sayfası hazırlıyor

Dünyanın en popüler çevrimiçi video paylaşım servisi YouTube, "hafifletilmiş" yeni bir izleme sayfası üzerinde çalışıyor. Düşük işlemci gücüne sahip bilgisayarlar ve zayıf internet bağlantıları dikkate alınarak hazırlanan yeni sayfanın, Feather kod adını taşıyan proje kapsamında geliştirildiği ve hedefin daha hızlanma yüklenme ve internet bağlantısına daha etki olduğu bildiriliyor.

Beta versiyonu TestTube üzerinde hazır olan Feather projesinin, mevcut izleme sayfasından farklı olarak HD izleme seçeneğine sahip olmadığı ancak anahtar özellikleri bünyesinde barındırdığı belirtiliyor. Daha az sayıda ilgili video ve daha az sayıda yorum gösterimine sahip olan hafifletilmiş izleme sayfasının hızla yaygınlaşan netbook'lar için ideal çözüm olabileceği üzerinde duruluyor.

Feather projesine ulaşmak ve hafifletişmiş YouTube servisinin betasını denemek için buraya tıklayabilirsiniz.

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