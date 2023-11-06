Tam Boyutta Gör Google, popüler video izleme platformu YouTube'a yeni özellikler eklemeye devam ediyor. Aramad evi son olarak rastgele videolar açan bir tuş test etmeye başladı. Söz konusu yenilik, bazı kullanıcılar tarafından YouTube Android uygulamasında fark edildi.

Youtube'un reklam engelleme özelliği bekleneni vermedi 7 sa. önce eklendi

Görünüşe bakılırsa "Bir şeyler oynat" tuşuna dokunduğunuzda rastgele Shorts videoları ekrana geliyor. Muhtemelen sistem kullanıcının daha önce izlediği videoları, aboneliklerini ve beğenilerini dikkate alarak ilgisini çekebilecek türde Shorts içerikleri açacak.

Az sayıda kullanıcıya sunuldu

Yeni özellik şu an için az sayıda kullanıcı tarafından deneyimlenebiliyor. YouTube ekibi henüz bu konuyla ilgili bir duyuru yapmadı. Resmi olarak onaylanmadığı için de söz konusu özellik hakkında detaylı bilgiye sahip değiliz.

İnternet kullanıcılarının büyük bir bölümü gün içerisinde YouTube'da oldukça fazla zaman geçiriyor. İlgi alanına göre rastgele video içerikleri oynatacak bir tuş, izleyecek bir şeyler bulamayanları için kullanışlı olabilir. Bekleyip göreceğiz.

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YouTube rastgele videolar açan bir tuş test etmeye başladı