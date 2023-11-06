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    YouTube rastgele videolar açan bir tuş test etmeye başladı

    YouTube uygulamasında kullanıcıların rastgele videolar oynatmasına olanak tanıyan yeni bir tuş test edilmeye başlandı. Yeni özellik izleyecek bir şeyler bulamayanların işine yarayacak.
    YouTube rastgele videolar açan bir tuş test etmeye başladı Tam Boyutta Gör
    Google, popüler video izleme platformu YouTube'a yeni özellikler eklemeye devam ediyor. Aramad evi son olarak rastgele videolar açan bir tuş test etmeye başladı. Söz konusu yenilik, bazı kullanıcılar tarafından YouTube Android uygulamasında fark edildi.

    Görünüşe bakılırsa "Bir şeyler oynat" tuşuna dokunduğunuzda rastgele Shorts videoları ekrana geliyor. Muhtemelen sistem kullanıcının daha önce izlediği videoları, aboneliklerini ve beğenilerini dikkate alarak ilgisini çekebilecek türde Shorts içerikleri açacak.

    Az sayıda kullanıcıya sunuldu

    Yeni özellik şu an için az sayıda kullanıcı tarafından deneyimlenebiliyor. YouTube ekibi henüz bu konuyla ilgili bir duyuru yapmadı. Resmi olarak onaylanmadığı için de söz konusu özellik hakkında detaylı bilgiye sahip değiliz.

    İnternet kullanıcılarının büyük bir bölümü gün içerisinde YouTube'da oldukça fazla zaman geçiriyor. İlgi alanına göre rastgele video içerikleri oynatacak bir tuş, izleyecek bir şeyler bulamayanları için kullanışlı olabilir. Bekleyip göreceğiz.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 6 gün önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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