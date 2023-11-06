YouTube rastgele videolar açan bir tuş test etmeye başladı

Görünüşe bakılırsa "Bir şeyler oynat" tuşuna dokunduğunuzda rastgele Shorts videoları ekrana geliyor. Muhtemelen sistem kullanıcının daha önce izlediği videoları, aboneliklerini ve beğenilerini dikkate alarak ilgisini çekebilecek türde Shorts içerikleri açacak.
Az sayıda kullanıcıya sunuldu
Yeni özellik şu an için az sayıda kullanıcı tarafından deneyimlenebiliyor. YouTube ekibi henüz bu konuyla ilgili bir duyuru yapmadı. Resmi olarak onaylanmadığı için de söz konusu özellik hakkında detaylı bilgiye sahip değiliz.
İnternet kullanıcılarının büyük bir bölümü gün içerisinde YouTube'da oldukça fazla zaman geçiriyor. İlgi alanına göre rastgele video içerikleri oynatacak bir tuş, izleyecek bir şeyler bulamayanları için kullanışlı olabilir. Bekleyip göreceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.