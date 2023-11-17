YouTube’da artık emzirme ve twerk videolarından para kazanılabilecek

YouTube, emzirme ve cinsel içerikli olmayan dans (twerk vb.) sırasında çıplaklık gösteren videolar da dahil olmak üzere, yetişkinlere yönelik içerikten para kazanılabilmesi için yeni içerik türlerine izin verecek şekilde yönergelerini güncelliyor. Ancak YouTube, emzirme videolarında bir çocuğun bulunması gerekliliği gibi bazı şartlar da getiriyor.
Emzirme ve twerk videolarında gelir elde etme dönemi
Bu yeni güncelleme ile içerik oluşturucular artık areola görünür olsa bile videoda bir çocuğun bulunduğu emzirme içeriklerinden daha fazla reklam geliri elde edebilecek. Geçmişte, bu tür videolardan yalnızca areola mevcut değilse para kazanılabiliyordu. Platform, bir çocuğun bulunmadığı emzirme içeriklerinde reklam gelirini kısıtlamaya devam edecek. Güncellenen politika, aynı zamandan bağlamsal referans gerektiğini de belirtiyor. YouTube, emzirme ile ilgili videoların ebeveynler için yararlı bir kaynak olabileceğine dair geri bildirimler aldığını ve bu içeriği yükleyen içerik oluşturuculara içeriklerinden para kazanma olanağı sunmak istediğini söylüyor.
Değişikliklerin ikinci kısmına gelince, YouTube, sürtünme veya twerk içeren dans hareketlerine odaklanan içerikler üzerindeki kısıtlamaları kaldırıyor, bu da bu tür içeriklerden artık reklam geliri elde edebileceği anlamına geliyor. Bu yeni değişikliklere rağmen, tüm içeriklerin YouTube'un topluluk kurallarına ve para kazanma amacıyla reklamveren dostu içerik kurallarına uyması gerekiyor.
Duyurulan bu yeni politika değişikliğinin tüm şartlarını kaynakça kısmından veya buradan okuyabilirsiniz. Bununla birlikte bu, YouTube’un yaptığı tek değişiklik değil. Kısa süre önce YouTube ünlü şarkıcıları klonlayan yapay zeka aracını tanıttı ve aynı zamanda yapay zeka denetimini sıkılaştırdı. Platform aynı zamanda yapay zeka müziklerinin içine duyulamayan filigranlar yerleştirmeye hazırlanıyor.Kaynakça https://support.google.com/youtube/answer/6162278?hl=tr#zippy=%2Cpolitika-ayr%C4%B1nt%C4%B1lar%C4%B1 https://www.engadget.com/youtube-will-now-let-breastfeeding-and-twerking-videos-be-monetized-084535300.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.