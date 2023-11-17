YouTube’da artık emzirme ve twerk videolarından para kazanılabilecek

Tam Boyutta Gör

YouTube, emzirme ve cinsel içerikli olmayan dans (twerk vb.) sırasında çıplaklık gösteren videolar da dahil olmak üzere, yetişkinlere yönelik içerikten para kazanılabilmesi için yeni içerik türlerine izin verecek şekilde yönergelerini güncelliyor. Ancak YouTube, emzirme videolarında bir çocuğun bulunması gerekliliği gibi bazı şartlar da getiriyor.

Emzirme ve twerk videolarında gelir elde etme dönemi

Bu yeni güncelleme ile içerik oluşturucular artık areola görünür olsa bile videoda bir çocuğun bulunduğu emzirme içeriklerinden daha fazla reklam geliri elde edebilecek. Geçmişte, bu tür videolardan yalnızca areola mevcut değilse para kazanılabiliyordu. Platform, bir çocuğun bulunmadığı emzirme içeriklerinde reklam gelirini kısıtlamaya devam edecek. Güncellenen politika, aynı zamandan bağlamsal referans gerektiğini de belirtiyor. YouTube, emzirme ile ilgili videoların ebeveynler için yararlı bir kaynak olabileceğine dair geri bildirimler aldığını ve bu içeriği yükleyen içerik oluşturuculara içeriklerinden para kazanma olanağı sunmak istediğini söylüyor.

Değişikliklerin ikinci kısmına gelince, YouTube, sürtünme veya twerk içeren dans hareketlerine odaklanan içerikler üzerindeki kısıtlamaları kaldırıyor, bu da bu tür içeriklerden artık reklam geliri elde edebileceği anlamına geliyor. Bu yeni değişikliklere rağmen, tüm içeriklerin YouTube'un topluluk kurallarına ve para kazanma amacıyla reklamveren dostu içerik kurallarına uyması gerekiyor.

YouTube, yapay zeka denetimini sıkılaştırdı, yeni kurallar geldi 3 gün önce eklendi

Duyurulan bu yeni politika değişikliğinin tüm şartlarını kaynakça kısmından veya buradan okuyabilirsiniz. Bununla birlikte bu, YouTube’un yaptığı tek değişiklik değil. Kısa süre önce YouTube ünlü şarkıcıları klonlayan yapay zeka aracını tanıttı ve aynı zamanda yapay zeka denetimini sıkılaştırdı. Platform aynı zamanda yapay zeka müziklerinin içine duyulamayan filigranlar yerleştirmeye hazırlanıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Web Siteleri Haberleri

YouTube’da emzirme ve twerk videolarından para kazanılabilecek