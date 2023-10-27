Google Chrome'da, YouTube videolarından ekran görüntüsü almak kolaylaşıyor

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Google Chrome yakında oldukça kullanışlı bir özelliğe kavuşacak. Popülar tarayıcıya YouTube videolarından ekran görüntüsü almayı kolaylaştıracak bir özellik ekleniyor. Konuyla ilgili detaylar Leopeva64 isimli X (Twitter) kullanıcısı tarafından paylaşıldı.

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Yeni özellik, YouTube videolarına iki kez sağ tıklayınca açılan menüde yer alıyor. "Video karesini farklı kaydet..." seçeneğine tıklayarak mevcut kareyi bilgisayarınıza kaydedebileceksiniz. Her ne kadar basit gibi görünse süreci son derece kolaylaştırdığı bir gerçek.

Henüz genel kullanıma sunulmadı

Söz konusu menüdeki "Video karesini kopyala" seçeneğini kullanarak da aynı şeyi yapabiliyorduk ancak görüntüyü kaydetmek için bir grafik düzenleme programına yapıştırmamız gerekiyordu. Yeni seçeneğin devreye girmesiyle birlikte bu ekstra adım aradan çıkmış oldu.

Video karesini farklı kaydetme özelliğinin ne zaman genel kullanıma sunulacağı belli değil. Leopeva64 yeni seçeneği şu ana kadar yalnızca Chrome Canary 120 sürümünde gördüğünü söylüyor. Muhtemelen dağıtımı YouTube'la alakalı sunucu taraflı bir güncellemeye bağlı.

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Chrome'da YouTube videolarından görüntü almak kolaylaşıyor