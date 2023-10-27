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    Google Chrome'da, YouTube videolarından ekran görüntüsü almak kolaylaşıyor

    Google Chrome'a YouTube videolarından ekran görüntüsü almayı kolaylaştıran bir özellik ekleniyor. Chrome Canary 120'de ortaya çıkan seçeneğin nasıl çalıştığını gösteren bir video yayınlandı.

    Chrome'da YouTube videolarından görüntü almak kolaylaşıyor Tam Boyutta Gör

    Google Chrome yakında oldukça kullanışlı bir özelliğe kavuşacak. Popülar tarayıcıya YouTube videolarından ekran görüntüsü almayı kolaylaştıracak bir özellik ekleniyor. Konuyla ilgili detaylar Leopeva64 isimli X (Twitter) kullanıcısı tarafından paylaşıldı.

    Yeni özellik, YouTube videolarına iki kez sağ tıklayınca açılan menüde yer alıyor. "Video karesini farklı kaydet..." seçeneğine tıklayarak mevcut kareyi bilgisayarınıza kaydedebileceksiniz. Her ne kadar basit gibi görünse süreci son derece kolaylaştırdığı bir gerçek.

    Henüz genel kullanıma sunulmadı

    Söz konusu menüdeki "Video karesini kopyala" seçeneğini kullanarak da aynı şeyi yapabiliyorduk ancak görüntüyü kaydetmek için bir grafik düzenleme programına yapıştırmamız gerekiyordu. Yeni seçeneğin devreye girmesiyle birlikte bu ekstra adım aradan çıkmış oldu.

    Video karesini farklı kaydetme özelliğinin ne zaman genel kullanıma sunulacağı belli değil. Leopeva64 yeni seçeneği şu ana kadar yalnızca Chrome Canary 120 sürümünde gördüğünü söylüyor. Muhtemelen dağıtımı YouTube'la alakalı sunucu taraflı bir güncellemeye bağlı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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