Youtube, TSK'nın Afrin videosunu sildi, TSK hemen karşılık verdi [Güncelleme]

Video paylaşım devi Youtube, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’e girmek isteyen bir konvoyun vurulduğu anı yüklediği videoyu sisteminden sildi.

Rahatsız edici içeriğe sahip olduğu gerekçesiyle silinen videoda Bayraktar'ın gözünden vurulma anı görülebiliyordu. Videoda Afrin’e silah ve mühimmat taşıyan bir terör örgütü konvoyunu vurduğu görüntüler yer alıyordu.

Politikalarını ihlal etmiş

Video paylaşım sitesi üzerinden videoyu izlemek isteyenlerin karşısına “Bu video, Youtube’un şiddet barındıran veya görsel açıdan rahatsız edici içeriğe ilişkin politikasını ihlal ettiği için kaldırıldı.” uyarısı çıktı.

Türk Silahlı Kuvvetleri Youtube’un bu hareketinden sonra hemen karşı yanıt verdi ve videonun tamamını Twitter hesabı üzerinden paylaştı. Aşağıdan ve kaynaktaki bağlantıdan TSK'nın Twitter adresindeki paylaşıma ulaşabilirsiniz.

Güncelleme: Youtube üzerinde yayınlanan video an itibariyle yeniden izlenebilir duruma geldi.

Youtube'dan açıklama

"YouTube’da kullanıcılarımızın Topluluk Kuralları olarak adlandırdığımız ilkeleri bildiğine güvenmekte ve bu ilkeleri ihlal ettiğine inandıkları videoları işaretlemelerini temel almaktayız. İşaretlenen tüm içerikler hızlı şekilde inceledikten sonra söz konusu kuralları ihlal ettiği anlaşılırsa video kaldırılmaktadır. Nadiren, kullanıcılar tarafından işaretlenen ya da ekiplerimiz tarafından belirlenen bir videonun yanlışlıkla kaldırılması söz konusu olabilmektedir. Böyle bir durum fark edildiğinde, içeriğin incelenmesinin ardından kaldırılan videonun veya kanalın tekrar açılmasını da içerecek şekilde, gerekli adımlar atılmaktadır."



https://twitter.com/TSKGnkur/status/966896796801802243

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İlgili videonun bağlantısına şuradaki link'e tıklayarak ulaşabilirsiniz;