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Youtube, TSK'nın Afrin videosunu sildi, TSK hemen karşılık verdi [Güncelleme]

Youtube, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e silah ve mühimmat taşımak isteyen terörist konvoyunu vurduğunu görüntülediği videoyu sisteminden silerek flaş bir harekette bulundu.
1 yıl
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Web Siteleri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Youtube, TSK'nın Afrin videosunu sildi, TSK hemen karşılık verdi [Güncelleme]
Video paylaşım devi Youtube, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’e girmek isteyen bir konvoyun vurulduğu anı yüklediği videoyu sisteminden sildi.
Rahatsız edici içeriğe sahip olduğu gerekçesiyle silinen videoda Bayraktar'ın gözünden vurulma anı görülebiliyordu. Videoda Afrin’e silah ve mühimmat taşıyan bir terör örgütü konvoyunu vurduğu görüntüler yer alıyordu. 
İlgili videonun bağlantısına şuradaki link'e tıklayarak ulaşabilirsiniz;

Politikalarını ihlal etmiş

Video paylaşım sitesi üzerinden videoyu izlemek isteyenlerin karşısına “Bu video, Youtube’un şiddet barındıran veya görsel açıdan rahatsız edici içeriğe ilişkin politikasını ihlal ettiği için kaldırıldı.” uyarısı çıktı.
Türk Silahlı Kuvvetleri Youtube’un bu hareketinden sonra hemen karşı yanıt verdi ve videonun tamamını Twitter hesabı üzerinden paylaştı. Aşağıdan ve kaynaktaki bağlantıdan TSK'nın Twitter adresindeki paylaşıma ulaşabilirsiniz.
Güncelleme: Youtube üzerinde yayınlanan video an itibariyle yeniden izlenebilir duruma geldi.

Youtube'dan açıklama

"YouTube’da kullanıcılarımızın Topluluk Kuralları olarak adlandırdığımız ilkeleri bildiğine güvenmekte ve bu ilkeleri ihlal ettiğine inandıkları videoları işaretlemelerini temel almaktayız. İşaretlenen tüm içerikler hızlı şekilde inceledikten sonra söz konusu kuralları ihlal ettiği anlaşılırsa video kaldırılmaktadır. Nadiren, kullanıcılar tarafından işaretlenen ya da ekiplerimiz tarafından belirlenen bir videonun yanlışlıkla kaldırılması söz konusu olabilmektedir. Böyle bir durum fark edildiğinde, içeriğin incelenmesinin ardından kaldırılan videonun veya kanalın tekrar açılmasını da içerecek şekilde, gerekli adımlar atılmaktadır."
 

https://twitter.com/TSKGnkur/status/966896796801802243 Yorum Yaz
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halaycibasi 1 yıl deniz_sea
deniz_sea
Allah askerimize, kolluk kuvvetlerimize zeval vermesin inşallah...
Ama bence yanlış yerdeyiz, önce ülke sınırlarımızın içinde ki teröristleri bitirmeliyiz, sınır dışında bugün 10.000kişi öldür geri çekildikten en geç 1 hafta sonra oraya yine o kadar adam toplar bu kansızlar, girdiğimiz topraklarda bizim olmadığına göre bence biraz gereksiz gibi.
Allah sonumuzu hayır etsin inşallah...

aldığımız yerlere boşuna ösoyu yerleştirmiyoruz.
deniz_seaAllah askerimize, kolluk kuvvetlerimize zeval vermesin inşallah...Ama bence yanlış yerdeyiz, önce ülke sınırlarımızın içinde ki ...
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1 Yanıt Yanıtla +66
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Duellist 1 yıl
Abuk sabuk sebeplerle zırt pırt sitelere erişimi engelleyen iktidar işte şimdi engellesin YouTube'u sesimi soluğumu çıkartmam.
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alemburda34 1 yıl
Sikayet edenlerin alayi terorist
1 Yanıt Yanıtla +24
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1 Avatar
DH Misafiri 1 yıl
40 yıldır ülkemizin gelişmesini engelleyen ve neredeyse tüm ülkelerin destek verdiği bu terör örgütünü inşallah sonu gelir. Ettiğimiz onca dua kabul olur. Sonrasında bu pisliklere destek veren ülkelere gelecek. Gerekirse dünyanın yarısı ile mücadele edicez. Allah yardımcımız olsun...
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TulparHAN 1 yıl
Kasıtlı yapıldığını sanmıyorum muhtemelen binlerce pkk lı falan şikayet etmiş youtube yapay zekasıda erişime kapatmıştır.
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nikmikyoknik 1 yıl
5türk askerinin öldügü videoyu defalarca şikayet ettim silmediler malesef ama tsk nın silip sonra geri yüklediler bunların niyeti belli.
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flowerhorn 1 yıl
Youtubedaki Faşist Kürtlerin işi diye düşünüyorum
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fotifoti 1 yıl
gülümse vuruyorum :)
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ImRoyal 1 yıl
Devletin işine gelmediğinde youtube kapatmayı biliyorlar. Yurttaşın öğrenmesi gereken ama işlerine gelmeyen her bilgiyi engellemek için kırk takla atıyorlar. Wikipedia hala kapalı. İçinde politik anlamda zorlarına giden içerikler yüzünden milyonlarca konu içeren siteyi kapatmayı biliyorlar. Ama propaganda söz konusu olduğunda o videoyu ısrarla paylaşıyorlar. O videoda normal bir insanın anlayabileceği bir bilgi bile yok. Tümüyle taktiksel ve siyah beyaz bir video zaten. Sen ses kasetleri yayılınca Youtube'u çok daha iyi kapatmayı biliyorsun. O zaman Youtube başka yollar arayıp erişim engelini almaya çalışmıyor. Biliyor ki ben politik bir kurum değilim para kazanmak için kurulmuş bir şirketim. Ama kafama takılan acaba devlet dediğimiz yapı da aslında kazandığı paraya bakan bir şirket mi? TSK yaptıklarının reklamını iyi yapmazsa bütçesi kesileceğini bilir. Çatışma olmadığında silah anlaşmalarının azalacağını bilir. Ama bundan endişe duyan üst tabaka askerler ve siyasetçilerdir. Orda savaşıp şehit düşen asker değil. Şehit evlerine iyi bakın anlarsınız. Her yerinden yoksulluk akıyor. :(
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bhz 1 yıl
bilmem farkındamısınız bu aralar çok fazla teknoloji dışı haber yayımlıyorsunuz
özelliklede afrin suriye hükümet ie ilgili haberleri. burası donanımhaber. haber okumak istediğimiz haber kanallarına bakar veya okuruz. kendi yolunuzdan çıkmayın...
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Lumibrite 1 yıl
İşid'in infaz videolarından,Kartellerin insan doğramasına kadar türlü türlü gore içeriğin olduğu yerde bu video rahatsız etmiş öyle mi?

Oldu olacak +21 ibaresi koyup yayınlasınlar.
Yanıtla +3
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firat_kilic 1 yıl
Youtube u ilk açan biz neden olmadık diye soruyorum... Youtube dünyayı yönetmek için çıkmış bir enstrüman. Bizimkiler dünyayı yönetecekmiş... Kim düşünür ki yolsuz bir yere 10 şerit yol yapmayı. Kim yatırım yapar? Kim düşünür ki işçisine 2000$ vermeyi. Öyle düşünenler işçilerine 2000$ asgari ücret veriyor. O seviyenin anlamını anlarsa hüküm-et ne sorulara, nede cevaplara gerek kalmaz. Bizde simetrilere takılıp polemik yapmak zorunda kalmayız. Zaman üretime kalır. O zaman ger-çek devlet olmuş olur.
nerede list2000 arama motoru? hatırlayan var mı? Ne insanlarımız var ama insan gibi maaş vermiyoruz. Sigortayı kaçıranlar, asgari ücretten gösterenler. 10luk değeri 1e çekip diğerini ezip kendini yükselten kanserojenler. Nedir bu nefret? Neden birbirimizi sevemiyoruz? Nedir bu zıtlık? Neden 1400lira asgari ücret?
Arkadaşlar kalitenizi yükseltin. Yüksek değerlere layıksınız. Bir maç için birleşen insanlar bir asgari ücret için birleşemiyor.
Saat gmt+3 olmuş mesajı algılayamıyor. Çünkü yeni nesil farkında değil. Uzun bir tecrübeli hafıza görür bunu. Ortadoğu saat dilimi ülkenin konduğu alan uzay/zaman eğrisi. Ortadoğu projesi. Bop. Alkışlayın izleyici gibi... Algı yönetimi ha tavuk kümesi ha insan kümesi ha çiftçilik ha insan çiftçiliği... uyanan yok mu? alkışa devam....
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Simplify 1 yıl
TSK videosunun kaldırılmasında şikayetin alakası yok. Emir büyük yerden gelmiş YouTube'a.
Küçük bir hatırlatma: 2010 yılında Atatürk'e hakaretten YouTube'a erişim engellenmişti. Çünkü youtube videoları kaldırmıyordu.
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