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Tam Boyutta Gör Sipariş alımı Nisan ayında durdurulan EQA'nın ardından, yeni nesil tamamen elektrikli Mercedes-Benz GLA’nın Almanya’daki Rastatt fabrikasında seri üretimi resmen başladı. Kasım ayında ilk teslimatları yapılacak olan modelin içten yanmalı ve hibrit versiyonlarının üretimi ise yılın ilerleyen dönemlerinde başlayacak.

MMA Platformu: 657 km menzil ve 320 kW şarj

Markanın yeni nesil modüler platformu MMA (Mercedes-Benz Modular Architecture) üzerine inşa edilen elektrikli GLA, teknik verileriyle segmentinde çıtayı epey yukarı taşıyor. Konfigürasyona bağlı olarak 657 km'ye kadar sürüş menzili sunan kompakt model, 320 kW DC hızlı şarj desteği sayesinde oldukça kısa duraklama süreleri vadediyor.

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Temmuz ayındaki dünya lansmanından bu yana siparişe açık olan araç, Almanya'da 48.599 eurodan başlayan fiyatlarla alıcı buluyor.

Yapay zeka ve dijital ikiz destekli üretim

Tam Boyutta Gör Rastatt tesisinde üretimine başlanan araç için Mercedes-Benz, üretim sürecine dijital teknolojileri entegre etti. Tesis; MB.OS işletim sistemi, yapay zeka ve MO360 üretim ekosistemi sayesinde yüksek esneklikle çalışıyor. Ayrıca 2027 yılından itibaren GLA üretimine ev sahipliği yapacak olan yan montaj alanının yenileme çalışmalarında "dijital ikiz" teknolojisi kullanılarak maliyet ve zamandan büyük tasarruf sağlandığı belirtiliyor.

Aracın elektrikli güç üniteleri ve aksları Stuttgart'daki tesislerden gelirken, bataryaları ise şirketin Saksonya'daki iştiraki Accumotive tarafından monte ediliyor.

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657 km menzilli Mercedes GLA'nın seri üretimi Almanya'da başladı

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