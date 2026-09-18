Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    657 km menzilli Mercedes GLA'nın seri üretimi Almanya'da başladı

    Mercedes-Benz, isim karmaşasına son vererek EQA’nın yerini alan tamamen elektrikli yeni GLA’nın seri üretimine Rastatt fabrikasında başladı. Model, Kasım ayında bayilerde yerini alacak.

    657 km menzilli Mercedes GLA'nın seri üretimi Almanya'da başladı Tam Boyutta Gör
    Sipariş alımı Nisan ayında durdurulan EQA'nın ardından, yeni nesil tamamen elektrikli Mercedes-Benz GLA’nın Almanya’daki Rastatt fabrikasında seri üretimi resmen başladı. Kasım ayında ilk teslimatları yapılacak olan modelin içten yanmalı ve hibrit versiyonlarının üretimi ise yılın ilerleyen dönemlerinde başlayacak.

    MMA Platformu: 657 km menzil ve 320 kW şarj

    Markanın yeni nesil modüler platformu MMA (Mercedes-Benz Modular Architecture) üzerine inşa edilen elektrikli GLA, teknik verileriyle segmentinde çıtayı epey yukarı taşıyor. Konfigürasyona bağlı olarak 657 km'ye kadar sürüş menzili sunan kompakt model, 320 kW DC hızlı şarj desteği sayesinde oldukça kısa duraklama süreleri vadediyor.

    Temmuz ayındaki dünya lansmanından bu yana siparişe açık olan araç, Almanya'da 48.599 eurodan başlayan fiyatlarla alıcı buluyor.

    Yapay zeka ve dijital ikiz destekli üretim

    657 km menzilli Mercedes GLA'nın seri üretimi Almanya'da başladı Tam Boyutta Gör
    Rastatt tesisinde üretimine başlanan araç için Mercedes-Benz, üretim sürecine dijital teknolojileri entegre etti. Tesis; MB.OS işletim sistemi, yapay zeka ve MO360 üretim ekosistemi sayesinde yüksek esneklikle çalışıyor. Ayrıca 2027 yılından itibaren GLA üretimine ev sahipliği yapacak olan yan montaj alanının yenileme çalışmalarında "dijital ikiz" teknolojisi kullanılarak maliyet ve zamandan büyük tasarruf sağlandığı belirtiliyor.

    Aracın elektrikli güç üniteleri ve aksları Stuttgart'daki tesislerden gelirken, bataryaları ise şirketin Saksonya'daki iştiraki Accumotive tarafından monte ediliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Güneş enerjisiyle şarj olabilen elektrikli traktör

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    2 defa alkollü araç kullanma cezası mahkeme kararları forum yağ yakmayı önleyen motor yağı hollow knight silksong türkçe yama suzuki s-cross neden tutulmuyor ışık üniversitesi yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    OMIX O1 Icon
    OMIX O1 Icon
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3530
    Dell Vostro 3530
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum