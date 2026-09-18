657 km menzilli Mercedes GLA'nın seri üretimi Almanya'da başladı

MMA Platformu: 657 km menzil ve 320 kW şarj
Markanın yeni nesil modüler platformu MMA (Mercedes-Benz Modular Architecture) üzerine inşa edilen elektrikli GLA, teknik verileriyle segmentinde çıtayı epey yukarı taşıyor. Konfigürasyona bağlı olarak 657 km'ye kadar sürüş menzili sunan kompakt model, 320 kW DC hızlı şarj desteği sayesinde oldukça kısa duraklama süreleri vadediyor.
Temmuz ayındaki dünya lansmanından bu yana siparişe açık olan araç, Almanya'da 48.599 eurodan başlayan fiyatlarla alıcı buluyor.
Yapay zeka ve dijital ikiz destekli üretim
Aracın elektrikli güç üniteleri ve aksları Stuttgart'daki tesislerden gelirken, bataryaları ise şirketin Saksonya'daki iştiraki Accumotive tarafından monte ediliyor.
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