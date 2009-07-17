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Zalman yeni kasasını kullanıma sunuyor; GS1000 Plus

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
19,7b
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28
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Zalman yeni kasasını kullanıma sunuyor; GS1000 Plus
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Güney Kore merkezli komponent üreticisi Zalman, yeni kasa modelini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Firmanın GS1000 serisi altında hazırladığı GA1000 Plus isimli yeni model, full tower formundaki yapısıyla dikkat çekmeyi başarıyor. 585 x 220 x 520 mm boyutlarında ve 14.4 Kg ağırlığında olan yeni kasa, vaat ettiği geniş iç hacimle profesyonel kullanıcılar başta olmak üzere performans tutkunları ve oyuncuların ilgisini çekecek gibi görünüyor.

Dört adet 5.25-inç sürücüye ev sahipliği yapabilen Zalman GS1000 Plus, ATX, microATX ve E-ATX kasalarla uyumlu bir şekilde kullanılabiliyor. Giriş/Çıkış panelinde bir adet eSATA, iki adet ses ve iki adet USB 2.0 konnektörüne sahip olan kasa içerisinde ayrıca 6 adet hot-swap sabit disk yuvası da bulunuyor. Titreşim engelleyeci ayaklarla donatılan Zalman GS1000 Plus'un soğutulmasında ise önde iki adet (92mm), üstte bir adet (120mm) ve arkada bir adet (120mm) olmak üzere toplamda 4 fan aktif rol oynuyor.

Daha gelişmiş soğutma için iki adet ekstra fan tutucusuna daha yer verilen GS1000 Plus modelinin önümüzdeki haftalarda satışa sunulması beklenirken, fiyatı hakkında şimdilik net bir bilgi bulunmuyor.


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yawuz158 10 yıl
GS1000 in 2 adet kasası var GS1000Black ve GS1000Titanyum olmak üzere dijital trend 3.kasayı yanında xılence 700w power supply verdiği için koymuş Ürün dahilinde psu olmadan satılabiliyor olabilir.
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yawuz158 10 yıl
Kasanın içindeki çift bölme anakartın üzerinden hiçbirşekilde kablo geçmesine izin vermiyor ve anakartınız çok rahat bir şekilde havalandırılabiliyor bu siteden ürünün detaylı resimlerine bakabilir havalandırma ve parça yerleşiminin nasıl olduğu hakkında bilgi alabilirsiniz.
gumengroup.com/...
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aykutx 10 yıl

yawuz158

Kasanın içindeki çift bölme anakartın üzerinden hiçbirşekilde kablo geçmesine izin vermiyor ve anakartınız çok rahat bir şekilde havalandırılabiliyor bu siteden ürünün detaylı resimlerine bakabilir havalandırma ve parça yerleşiminin nasıl olduğu hakkında bilgi alabilirsiniz.

gumengroup.com/...

Gerçekten çok kullanışlı bir kasa
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tanerturk17 10 yıl
gumengroup.com/...
bu kasa mutlaka alınır.ZALMAN yaparsa boyle yapar.+++
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fatihcanery 10 yıl
havalandırması kötüye benziyor,sanki heryeri kapalı
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bodyman700 10 yıl
kasa gerçekten şekil duruyor ama yanda fan olması soğutmaya daha etkili olur düşüncesine katılıyorum böyle güzel kasalarda yanda 20-30cm arasında fan görmeye alıştık. üstteki fanında çok etkili olacağını zannetmiyorum.
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*INVICTUS* 10 yıl
bu kasalar usb 3.0 çıktığında sök-tak aparatlar ile mi kullanacaklar usb çıkışlarını? bilgisi olan?
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Thehunt 10 yıl
GERÇEKTEN KATILIYORUM ALBENİSİ ÇOK MALZEMESİ DE KALİTELİ FİYATI UYGUN OLSA DÜŞÜNÜLMEDEN ALINICAK Bİ KASA BENCE..
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Ozzy 10 yıl
Bir defada fiyatı hakkında bilinmiyor yerine fiyatı şu olması bekleniyor veya fiyatı şudur diye açıklansa şaşardım.
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prince_de_lyon 10 yıl
ya bu kasada zaten satista fransada nerde lanse ediyo bunu anlamadim fiyatida 136 euro
materiel.net/...
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LEON-X 10 yıl
Kale gibi duruyor resmen malzemenin kalitesi görüntüden belli oluyor...

Teşekkürler haber için.
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Applejack 10 yıl

Orjinalden alıntı: prince_de_lyon

ya bu kasada zaten satista fransada nerde lanse ediyo bunu anlamadim fiyatida 136 euro





materiel.net/...


Show yapma, Fransa' ymış. Burda da satılıyor GS1000. Haberde bahsedilen GS1000 Plus.
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bmurat07 10 yıl
Guzel kasa bakalım Fiyatı ne kadar olucak
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K.Kahriman 10 yıl
güzelmiş ama ülkemizde 250-300 dolara filen satarlar
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Momo-Oz 10 yıl
X-ps lere benzettim biraz ama güzel olmuş
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Applejack 10 yıl
Güzel kasa olmuş, ama öndeki fanlar da 12cm' lik olabilirdi..
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Towarscke 10 yıl
Zalman kasalar nedense ayri bir cazibeye sahip... esasen baya kut.. ama boyle ilginc bir tarzi var ki cekici geliyor...
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