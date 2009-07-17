Zalman yeni kasasını kullanıma sunuyor; GS1000 Plus

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Güney Kore merkezli komponent üreticisi Zalman, yeni kasa modelini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Firmanın GS1000 serisi altında hazırladığı GA1000 Plus isimli yeni model, full tower formundaki yapısıyla dikkat çekmeyi başarıyor. 585 x 220 x 520 mm boyutlarında ve 14.4 Kg ağırlığında olan yeni kasa, vaat ettiği geniş iç hacimle profesyonel kullanıcılar başta olmak üzere performans tutkunları ve oyuncuların ilgisini çekecek gibi görünüyor.

Dört adet 5.25-inç sürücüye ev sahipliği yapabilen Zalman GS1000 Plus, ATX, microATX ve E-ATX kasalarla uyumlu bir şekilde kullanılabiliyor. Giriş/Çıkış panelinde bir adet eSATA, iki adet ses ve iki adet USB 2.0 konnektörüne sahip olan kasa içerisinde ayrıca 6 adet hot-swap sabit disk yuvası da bulunuyor. Titreşim engelleyeci ayaklarla donatılan Zalman GS1000 Plus'un soğutulmasında ise önde iki adet (92mm), üstte bir adet (120mm) ve arkada bir adet (120mm) olmak üzere toplamda 4 fan aktif rol oynuyor.

Daha gelişmiş soğutma için iki adet ekstra fan tutucusuna daha yer verilen GS1000 Plus modelinin önümüzdeki haftalarda satışa sunulması beklenirken, fiyatı hakkında şimdilik net bir bilgi bulunmuyor.