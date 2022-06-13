Dünyanın en hafif oyuncu faresi tanıtıldı

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Oyuncu donanımı üreticileri farelerde daha hafif bir yapı için genelde petek şeklinde açıklıkları olan gövdeler geliştiriyor ve standart tasarımı bozmamaya çalışıyor. Alman Zaunkoenig ise gövdeyi küçültmeyi tercih etmiş.

Zaunkoenig M2K özellikleri ve fiyatı

Zaunkoenig M2K oyuncu faresi sadece 23 gram ağırlığında. Tamamen karbon fiber gövdeye sahip olan fare 79mm uzunluğunda ve geleneksel bir oyuncu faresinin neredeyse yarısına tekabül ediyor.

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Bu denli küçük gövdeye rağmen PixArt 3360 sensörü ile 8000Hz tarama hızına erişilebiliyor. Testlere göre 13.5ms gecikme süreleri elde edilmiş. Omron D2F01F tuşlar hafifliğe katkı sağlarken performansı ön planda tutuyor.

Piyasadaki en rekabetçi oyuncu farelerinden birisi olarak gösterilen Zaunkoenig M2K bununla birlikte 300 Avro fiyat etiketi ile en pahalılarından birisi oluyor. Bu bakımdan tercih konusunda oyuncuları ikna edemeyebilir.

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Zaunkoenig M2K tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı