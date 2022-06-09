Razer Kishi V2 oyun kontrolcüsü duyuruldu

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Mobil oyun kolu tarafında oldukça olumlu yorumlar alan Razer’ın Kishi kontrolcüsü bu yıl yenilerek karşımıza çıkıyor. Razer Kishi V2 oyun kontrolcüsü daha verimli bir oyun tecrübesine odaklanıyor.

Razer Kishi V2 özellikleri ve fiyatı

İki analog joystick

1 mekanik D-pad

4 aksiyon tuşu

İki tetik tuşu

İki omuz tuşu

İki çok fonksiyonlu tuş

Menü, Seçenek ve Paylaş tuşları

Razer Nexus tuşu

47mmx2200mmx117mm

120 Avro

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Razer Kishi V2 oyun kontrolcüsü çok daha fazla tuş sayısı ile geliyor ve adeta oyuncuyu tuşa boğuyor. İlk nesle ek olarak iki adet çok fonksiyonlu tuş mevcut ve farklı görevler atanabiliyor. Nexus tuşu ise özel Nexus uygulamasını başlatıyor. Bu uygulamada YouTube, Facebook gibi paylaşım platformları ve oyunlara doğrudan erişim yer alıyor. Paylaşım tuşuna basarak ise Nexus uygulamasından paylaşım yapabiliyorsunuz. Yine USB Tip-C girişi ile telefonunuzu doğrudan şarj edebiliyorsunuz. Kontrolcünün iOS versiyonu sonbahar aylarında piyasada olacak.

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Razer Kishi V2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı