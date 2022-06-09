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    Razer Kishi V2 oyun kontrolcüsü duyuruldu

    Razer Kishi V2 mobil oyun kontrolcüsü bol tuşlu yapısı ile oyuncuların çok daha fazla fonksiyonel oyun oynayabilmesini sağlıyor. Razer Kishi V2 özellikleri ve fiyatı haberimizde. 
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    Razer Kishi V2
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    Mobil oyun kolu tarafında oldukça olumlu yorumlar alan Razer’ın Kishi kontrolcüsü bu yıl yenilerek karşımıza çıkıyor. Razer Kishi V2 oyun kontrolcüsü daha verimli bir oyun tecrübesine odaklanıyor.

    Razer Kishi V2 özellikleri ve fiyatı

    • İki analog joystick
    • 1 mekanik D-pad
    • 4 aksiyon tuşu
    • İki tetik tuşu
    • İki omuz tuşu
    • İki çok fonksiyonlu tuş
    • Menü, Seçenek ve Paylaş tuşları
    • Razer Nexus tuşu
    • 47mmx2200mmx117mm
    • 120 Avro

    Razer Kishi V2 oyun kontrolcüsü çok daha fazla tuş sayısı ile geliyor ve adeta oyuncuyu tuşa boğuyor. İlk nesle ek olarak iki adet çok fonksiyonlu tuş mevcut ve farklı görevler atanabiliyor. Nexus tuşu ise özel Nexus uygulamasını başlatıyor. Bu uygulamada YouTube, Facebook gibi paylaşım platformları ve oyunlara doğrudan erişim yer alıyor. Paylaşım tuşuna basarak ise Nexus uygulamasından paylaşım yapabiliyorsunuz. Yine USB Tip-C girişi ile telefonunuzu doğrudan şarj edebiliyorsunuz. Kontrolcünün iOS versiyonu sonbahar aylarında piyasada olacak.

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