Zii'nin gizemi çözüldü; Creative'den Nano boyutta Süper-bilgisayar platformu

Creative detaylarını Uluslararası Tüketici Elektroniği Fuarı'na sakladığı Zii: Stemcell tanıtımlarının üzerindeki sır perdesini araladı ve firma tarihinin en önemli girişimi olarak değerlendirilen yeni Zii hamlesinin detaylarını fuarın ilk günüyle birlikte açıkladı. Daha önceki haberlerimizde de değindiğimiz üzere firma, Zii ile birlikte işlemci dünyasına adım atıyor. Peki Creative, Zii ile Intel ve AMD'nin rakibi olabilir mi?

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Creative bir süre önce Zii için tanıtımlara başladığında pek çok kişi firmanın yeni bir taşınabilir medya oynatıcısını kullanıma sunacağını düşünmüş, firma bu konuda yöneltilen sorulara Uluslararası Tüketici Elektroniği Fuarı'na kadar cevap vermeyeceğini açıklamıştı. Fuarla birlikte Zii'nin detayları da belirdi. Zii ne bir medya oynatıcısı nede bir ses işlemcisi, açıklamalara bakılırsa Creative çok daha fazlasını hedefliyor.

Sektör içerisinde kimi analistler SoC olarak bilinen yongada sistem çözümlerinin önümüzdeki yıllarda daha da fazla önem kazanacağı üzerinde duruyor. Hatırlanacağı üzere Nvidia bir süre önce yaptığı açıklamasında, taşınabilir medya oynatıcılar hatta akıllı telefonlarda kullanılması planlanan Tegra kod adlı yeni nesil yonagada sistem çözümlerini 2009 yılı ile birlikte kullanıma belirtmiş ve serinin detaylarını açıklamıştı.

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Creative'in Zii girişimi de Nvidia'nın Tegra hamlesine benziyor. Yani genel hatları itibariyle Zii de yeni bir yongada sistem çözümü (SoC). Yapılan açıklamalara göre Creative'in yıllar süren çalışma ve 1 milyarın doların üzerinde ar-ge bütçesiyle geliştirdiği yongada sistem çözümünün temeli, firmanın 2002 yılında özellikle profesyonel grafik çözümleri üzerine çalışan 3DLabs firmasını satın almasına kadar gidiyor.

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Peki Zii'nin detayları neler? Açılımının ZEN II / Zen 2. jenerasyon olduğu ifade edilen Zii'nin temelinde ZMS-05 kod adlı işlemci yer alıyor. İki adet ARM 926 çekirdeğinden ve 48x programlanabilir işlemci elementlerinden (PE) oluşan 10GigaFLOP gücündeki yonga, uygulama ihtiyaçlarına göre gerçek zamanlı olarak yeniden programlandırılabilirken, işlemci elementleri dinamik olarak kontrol edilebiliyor.

Zii yongası kullanılmayan işlem elementlerinin kapatarak güç tasarrufu sağlayabiliyor. Öte yandan yüksek performans gerektiren yüksek tanımlı video oynatımı veya 3D uygulamalarında devre dışı bırakılan işlem elementleri yeniden aktif edilebiliyor. Creative'e göre Zii için sınırsız ölçeklendirilebilirlik söz konusu olabilecek. Hatta 576 blade sunucusunda 147456 işlemcisiyle süper-bilgisayar kurabilmek mümkün.

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PetaFLOP seviyesinde yüksek işlem gücü sunabilen süper-bilgisayarların hazırlanabileceği iddia edilen Zii: Stemcell işlemcilerini tek başına bir işlemci çözümü olarak düşünmemek gerekli. Zira anakartı, yazılım geliştirme kiti ve işletim sistemi optimizasyonlarıyla komplike bir çözüm olarak tasarlanmış Zii. Bu arada merak edenler için ARM mimarisi söz konusu olduğundan Zii üzerinde Windows mümkün görünmüyor.

Zii ilk etapta Creative'in yeni nesil çözümlerine güç verecek. Gelen bilgilere göre firma önümüzdeki dönemde Zii işlemcili iPhone benzeri yeni bir cihazı kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Öte yandan Creative, OEM üreticileriyle de Zii tabanlı çözümler için görüşmelere başlamış durumda. VR-Zone'un haberine göre aralarında MSI'ın da olduğu üreticiler Zii için Creative ile çalışmalara başlamış durumda.

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Haberimizin başında sorduğumuz soruya geri dönersek, Creative'in Zii ile AMD ve Intel'e rakip olması söz konusu değil. Fakat firma ARM tabanlı çözümler üzerine çalışan Freescale, Texas Instruments, ve Tegra projesi ile Nvidia'yı gözüne kestirmiş durumda. ZM05 işlemcisi, anakart ve yazılım geliştirme kitiyle Zii'nin taşıanbilir medya oynatıcıları, MID'ler, kameralar ve daha pek çok cihazda kullanılması planlanıyor.

http://vr-zone.com/articles/the-zii-mystery-is-unravelled--creative-s-nano-sized-supercomputer/6408.html?doc=6408