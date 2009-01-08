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Zii'nin gizemi çözüldü; Creative'den Nano boyutta Süper-bilgisayar platformu

Creative, Zii ile ilgili sır perdesini araladı. Ölçeklendirilebilir çok çekirdekli işlemcilerle nano boyutta süper-bilgisayarlar ve daha fazlası.
10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Creative detaylarını Uluslararası Tüketici Elektroniği Fuarı'na sakladığı Zii: Stemcell tanıtımlarının üzerindeki sır perdesini araladı ve firma tarihinin en önemli girişimi olarak değerlendirilen yeni Zii hamlesinin detaylarını fuarın ilk günüyle birlikte açıkladı. Daha önceki haberlerimizde de değindiğimiz üzere firma, Zii ile birlikte işlemci dünyasına adım atıyor. Peki Creative, Zii ile Intel ve AMD'nin rakibi olabilir mi?

Zii'nin gizemi çözüldü; Creative'den Nano boyutta Süper-bilgisayar platformu
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Creative bir süre önce Zii için tanıtımlara başladığında pek çok kişi firmanın yeni bir taşınabilir medya oynatıcısını kullanıma sunacağını düşünmüş, firma bu konuda yöneltilen sorulara Uluslararası Tüketici Elektroniği Fuarı'na kadar cevap vermeyeceğini açıklamıştı. Fuarla birlikte Zii'nin detayları da belirdi. Zii ne bir medya oynatıcısı nede bir ses işlemcisi, açıklamalara bakılırsa Creative çok daha fazlasını hedefliyor.

Sektör içerisinde kimi analistler SoC olarak bilinen yongada sistem çözümlerinin önümüzdeki yıllarda daha da fazla önem kazanacağı üzerinde duruyor. Hatırlanacağı üzere Nvidia bir süre önce yaptığı açıklamasında, taşınabilir medya oynatıcılar hatta akıllı telefonlarda kullanılması planlanan Tegra kod adlı yeni nesil yonagada sistem çözümlerini 2009 yılı ile birlikte kullanıma belirtmiş ve serinin detaylarını açıklamıştı.

Zii'nin gizemi çözüldü; Creative'den Nano boyutta Süper-bilgisayar platformu
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Creative'in Zii girişimi de Nvidia'nın Tegra hamlesine benziyor. Yani genel hatları itibariyle Zii de yeni bir yongada sistem çözümü (SoC). Yapılan açıklamalara göre Creative'in yıllar süren çalışma ve 1 milyarın doların üzerinde ar-ge bütçesiyle geliştirdiği yongada sistem çözümünün temeli, firmanın 2002 yılında özellikle profesyonel grafik çözümleri üzerine çalışan 3DLabs firmasını satın almasına kadar gidiyor.

Zii'nin gizemi çözüldü; Creative'den Nano boyutta Süper-bilgisayar platformu
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Peki Zii'nin detayları neler? Açılımının ZEN II / Zen 2. jenerasyon olduğu ifade edilen Zii'nin temelinde ZMS-05 kod adlı işlemci yer alıyor. İki adet ARM 926 çekirdeğinden ve 48x programlanabilir işlemci elementlerinden (PE) oluşan 10GigaFLOP gücündeki yonga, uygulama ihtiyaçlarına göre gerçek zamanlı olarak yeniden programlandırılabilirken, işlemci elementleri dinamik olarak kontrol edilebiliyor.

Zii yongası kullanılmayan işlem elementlerinin kapatarak güç tasarrufu sağlayabiliyor. Öte yandan yüksek performans gerektiren yüksek tanımlı video oynatımı veya 3D uygulamalarında devre dışı bırakılan işlem elementleri yeniden aktif edilebiliyor. Creative'e göre Zii için sınırsız ölçeklendirilebilirlik söz konusu olabilecek. Hatta 576 blade sunucusunda 147456 işlemcisiyle süper-bilgisayar kurabilmek mümkün.

Zii'nin gizemi çözüldü; Creative'den Nano boyutta Süper-bilgisayar platformu
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PetaFLOP seviyesinde yüksek işlem gücü sunabilen süper-bilgisayarların hazırlanabileceği iddia edilen Zii: Stemcell işlemcilerini tek başına bir işlemci çözümü olarak düşünmemek gerekli. Zira anakartı, yazılım geliştirme kiti ve işletim sistemi optimizasyonlarıyla komplike bir çözüm olarak tasarlanmış Zii. Bu arada merak edenler için ARM mimarisi söz konusu olduğundan Zii üzerinde Windows mümkün görünmüyor.

Zii ilk etapta Creative'in yeni nesil çözümlerine güç verecek. Gelen bilgilere göre firma önümüzdeki dönemde Zii işlemcili iPhone benzeri yeni bir cihazı kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Öte yandan Creative, OEM üreticileriyle de Zii tabanlı çözümler için görüşmelere başlamış durumda. VR-Zone'un haberine göre aralarında MSI'ın da olduğu üreticiler Zii için Creative ile çalışmalara başlamış durumda.

Zii'nin gizemi çözüldü; Creative'den Nano boyutta Süper-bilgisayar platformu
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Haberimizin başında sorduğumuz soruya geri dönersek, Creative'in Zii ile AMD ve Intel'e rakip olması söz konusu değil. Fakat firma ARM tabanlı çözümler üzerine çalışan Freescale, Texas Instruments, ve Tegra projesi ile Nvidia'yı gözüne kestirmiş durumda. ZM05 işlemcisi, anakart ve yazılım geliştirme kitiyle Zii'nin taşıanbilir medya oynatıcıları, MID'ler, kameralar ve daha pek çok cihazda kullanılması planlanıyor.


http://vr-zone.com/articles/the-zii-mystery-is-unravelled--creative-s-nano-sized-supercomputer/6408.html?doc=6408 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
IhtiyarDelikanli 10 yıl
Zii hayırlı olsun piyasaya bakalım rakiplerinin bileğini bükebilcekmi
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profiteer 10 yıl
bende creative yeni bir medya oynatıcı çıkarcak diye düşünüyordum ama onlar harika birşey üretmişler..
Umarım bunda başarılı olurlar mükemmel bir adım atmışlar.. Zii'li İPhone benzeri ürününü merakla bekliyor olucam..
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mobilesahin 10 yıl
başarılı olacanı inanıyorum.nvidia rakip olmak zor ama yaaa
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KUM23 10 yıl
bence başarılı olur çok iyi beklemedik hamlee
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gurkan113 10 yıl
Karşılaştırmam belki doğru değildir ama şu hd4870ler 1.2 gigaflop işlem gücüne sahip değilmiydi ? Creative zii yongası ile 10 gigafop yaptıysa helal olsun ne denir ki başka ?
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kamikazeden 10 yıl

Orjinalden alıntı: gurkan113

Karşılaştırmam belki doğru değildir ama şu hd4870ler 1.2 gigaflop işlem gücüne sahip değilmiydi ? Creative zii yongası ile 10 gigafop yaptıysa helal olsun ne denir ki başka ?


merhaba,hd4870'ler 1.2 teraflop işlem gücüne sahip , gigaflop değil
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yonex78 10 yıl
x 86 dan vazgeçmek teknik olarak zor bir iş bunu amd intel ve piyasada söz sahibi diger firmaların ortak kararı ile 2 yıl gibi bir sürede ancak başarabilirler bence
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max975 10 yıl
eğer Creative yazılım desteği gibi buna desteği saçmalarsa pek iş yapamaz
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resler 10 yıl
Aslında AMD ve Intelden bıkmadık. X86 nın eklemeler yamalar vs. ile 80 lerden bu güne hala kullanılıyor olmasından bıktık. Yepyeni bir mimari şart. Yazılım üretenlerin X86 dan vaz geçip yeni bir yapı için yazılım üretmeye yönlendirmek zor densede ARM vb. bir çok platform var ve bunlara yazılım geliştiriliyorki üretilip satılıyorlar. İstenince olur istenince pekala x86 dan vazgeçilebilir.
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marvinous 10 yıl
Creative, bir açıklamasında Zii hakkında şunları söylüyordu:
"Kök hücre benzeri silikon ..."
Acaba bu ne anlama geliyor ?
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fx57 10 yıl

Orjinalden alıntı: paradoxical_boy

Creative, bir açıklamasında Zii hakkında şunları söylüyordu:

"Kök hücre benzeri silikon ..."

Acaba bu ne anlama geliyor ?


Kök hücrelerin en önemli özelliği kendine yenileyebilme ve bölünebilme açısından sınırsız olmalarıdır. Creative bahsettiğiniz açıklama ile muhtemelen Zii platformunda ölçeklendirilebilir yapıya ve çok çekirdekli SoC tasarımına vurgu yapmış olabilir.
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sertacaygun 10 yıl
Zii daha da gelişirse yandı AMD,yandı Intel... Benim gibi sesle ilgili her çözümü Creative'de arayan bi' insan için bu da şahane birşey olacaktır diye innaıyorum...
Teşekkürler Creative ! Seviyorum seni !
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yenerbalcı 10 yıl
ses getirecek gelişme Creative

amd ve intelden bıktık
Zİİ Zİİ

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seven44 10 yıl

Orjinalden alıntı: sertacaygun

Zii daha da gelişirse yandı AMD,yandı Intel... Benim gibi sesle ilgili her çözümü Creative'de arayan bi' insan için bu da şahane birşey olacaktır diye innaıyorum...

Teşekkürler Creative ! Seviyorum seni !

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