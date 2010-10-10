Zoostorm, Windows 7'li tablet bilgisayarını satışa sundu: SL8

Tablet bilgisayar pazarında iOS işletim sistemiyle Apple ve Android işletim sistemiyle Google'ın ağırlıkları hissedilse de, dünyanın en büyük yazılım üreticisi Microsoft, Windows 7 ile bu pazarda da yaygınlık kazanmak istiyor. Her ne kadar henüz pazara sürülmüş olmasa da HP gibi bazı büyük üreticiler Windows 7 tabanlı tablet bilgisayarlar üzerinde çalışadursun, küçük oyuncular yeni modellerini pazara sürmeye devam ediyorlar. İşte o isimlerden biri olan İngiltere merkezli Zoostorm, SL8 adını verdiği yeni modelini pazara sürdü.
1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekleyen 11.6-inç büyüklüğünde dokunmatik ekrana sahip olan tablet bilgisayar, ihtiyaç duyduğu işlem gücünü, 1.66GHz'de çalışan Intel Atom N450 işlemcisinden alıyor. 2GB bellek ve 32GB kapasiteli SSD ile donatılan tablet bilgisayarda kablosuz iletişim için WiFi standart, 3G ise isteğe bağlı seçenek olarak sunuluyor. İki adet USB 2.0 portu ile birlikte bir adet mini HDMI konnektörüne sahip olan SL8'e işletim sistemi olarak Windows 7 Professional eşlik ediyor.
Zoostorm, SL8'in sadece WiFi destekli modelini 796$, WiFi ve 3G destekli modelini ise 924$ seviyesinden kullanıma sunmuş durumda.
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Ne kadar makul fiyatla gelirse gelsin o logoyla almazdim zaten KI adamlarin istedigi fiyata bak.
Ucmus bunlar.
bu tam benim istediğim bi tablet olmuş. ios yada android tabanlı bi tablet ile notebook ihtiyacınızı karşılayamazsınız fakat ben bu tip bi cihaz ile. internet ve office 2010 işimi hallederim. gerisi az oyun ve filim müzik. dolayısıyla ben bunu aldığımda artık notebook vs ihtiyacım olmayacak fakat ipad alsam bide bu pad i almam gerekecek