Zoostorm, Windows 7'li tablet bilgisayarını satışa sundu: SL8

Tablet bilgisayar pazarında iOS işletim sistemiyle Apple ve Android işletim sistemiyle Google'ın ağırlıkları hissedilse de, dünyanın en büyük yazılım üreticisi Microsoft, Windows 7 ile bu pazarda da yaygınlık kazanmak istiyor. Her ne kadar henüz pazara sürülmüş olmasa da HP gibi bazı büyük üreticiler Windows 7 tabanlı tablet bilgisayarlar üzerinde çalışadursun, küçük oyuncular yeni modellerini pazara sürmeye devam ediyorlar. İşte o isimlerden biri olan İngiltere merkezli Zoostorm, SL8 adını verdiği yeni modelini pazara sürdü.

1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekleyen 11.6-inç büyüklüğünde dokunmatik ekrana sahip olan tablet bilgisayar, ihtiyaç duyduğu işlem gücünü, 1.66GHz'de çalışan Intel Atom N450 işlemcisinden alıyor. 2GB bellek ve 32GB kapasiteli SSD ile donatılan tablet bilgisayarda kablosuz iletişim için WiFi standart, 3G ise isteğe bağlı seçenek olarak sunuluyor. İki adet USB 2.0 portu ile birlikte bir adet mini HDMI konnektörüne sahip olan SL8'e işletim sistemi olarak Windows 7 Professional eşlik ediyor.

Zoostorm, SL8'in sadece WiFi destekli modelini 796$, WiFi ve 3G destekli modelini ise 924$ seviyesinden kullanıma sunmuş durumda.