Dünya lideri Solis enerji ekipmanları ülkemizde üretilecek

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Tam Boyutta Gör Sürdürülebilir enerji çözümleri ile ülkemizde önemli adımlar atan Zorlu Enerji, hali hazırda dağıtımcılığını yaptığı Çin menşeli Ginlong Technologies grubuna bağlı olan Solis Inverters ekipmanları ülkemizde üretecek.

Solis Inverters dönemi

Yapılan açıklamaya göre ZES, dünyanın en büyük üçüncü solar inverter üreticisi Solis ile yerli üretim anlaşması imzaladı. ZES, Solis solar inverterlerini Zorlu Grubuna ait Vestel’in Manisa’daki fabrikasında üretecek

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Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) projelerinde yerli üretim şartını karşılaması bakımından da büyük bir avantaj sunan bu üretim ile; YEKA projelerinde kullanılabilir yüksek kaliteli inverterler Türkiye’nin yenilenebilir enerji hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunulacak.

Dünya genelinde en büyük üç inverter markasından biri olan Solis, güvenilirliği ve pazar payı ile tanınıyor. Sözleşme ile ilgili görüşlerini aktaran ZES Solar Genel Müdürü Evren Evcit, Türkiye’deki yerli üretimle birlikte ZES’in hem yerel hem de global pazarda rekabet gücünü artırdığını ifade etti.

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