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    Dünyanın ilk %100 silikon anotlu bataryası tanıtıldı: Sadece 8 dakikada şarj

    Lityum seramik bataryaların geliştirilmesi ve üretimi konusunda uzmanlaşmış olan ProLogium Technology, dünyanın ilk yüzde 100 silikon kompozit anot bataryasını tanıttı.
    Dünyanın ilk yüzde 100 silikon anotlu bataryası tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Elektrikli araç dünyasında devrim yaratacak bir yenilik, Paris Otomobil Fuarı'nda görücüye çıktı. ProLogium Technology, yüzde 100 silikon anot bileşimli bataryasını tanıtarak, enerji yoğunluğu ve hızlı şarj performansı açısından önemli bir ilerleme kaydettiğini duyurdu. 14 Ekim’de yapılan tanıtımda, bu bataryanın elektrikli araç endüstrisinde oyunun kurallarını değiştireceği vurgulandı.

    Yüksek enerji yoğunluğu ve hızlı şarj

    ProLogium, bu yeni nesil lityum seramik bataryanın (LCB) geliştirilmesinde Alman FEV Group ile stratejik bir iş birliği yaptığını açıkladı. Bu iş birliği, ProLogium'un batarya hücreleri ve modülleri üretiminden, elektrikli araç batarya paketleri geliştirme aşamasına geçişini temsil ediyor. Lityum seramik batarya teknolojisi, geleneksel lityum iyon bataryalara göre enerji yoğunluğu ve şarj verimliliği açısından ciddi avantajlar sunuyor.

    Dünyanın ilk yüzde 100 silikon anotlu bataryası tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    ProLogium’un yeni silikon bileşimli anot teknolojisi, enerji yoğunluğunu ve hızlı şarj kapasitesine odaklanıyor. Şirketin açıkladığı verilere göre, bataryanın hacimsel enerji yoğunluğu şu an 749 Wh/L iken, 2024 yılının sonuna kadar bu değerin 823 Wh/L’ye çıkması bekleniyor. Ayrıca, kütlesel enerji yoğunluğunda da önemli bir artış öngörülüyor ve 2024 sonunda bu değer 355 Wh/kg’a ulaşacak. Bu rakamlar, Lityum-Demir-Fosfat (LFP) ve Nikel-Manganez-Kobalt (NCM) bataryaların oldukça üstünde bir performansa işaret ediyor. Ayrıca firmanın paylaştığı rakamların hücre düzeyinde değil, sistem düzeyinde olduğunu da belirtleim.

    Bu enerji yoğunluğundaki avantajla birlikte şirketin paylaştığı TÜV Rheinland test sonuçlarına göre, batarya sadece 8,5 dakikada yüzde 80 şarj kapasitesine ulaşabiliyor. Bu da mevcut endüstri standartlarına göre şarj süresini yüzde 83,3 oranında kısaltıyor. ProLogium'un yeni teknolojisiyle donatılan elektrikli araçlar, sadece 5 dakikalık bir şarjla yaklaşık 300 kilometre menzil kat edebiliyor. Bu, endüstrideki ortalama 30 dakikalık şarj süresini geride bırakıyor ve elektrikli araçların günlük kullanımını çok daha pratik hale getiriyor. ProLogium, modüler hücre tasarımı sayesinde batarya onarımlarını kolaylaştırmayı ve hücre geri dönüşümünü hızlandırmayı da hedefliyor.

    Bazı soru işaretleri var

    Dünyanın ilk yüzde 100 silikon anotlu bataryası tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Ancak şirket, silikon kompozit anotla ilgili detay vermiyor. Silikon içeren anotlar, pil hücrelerinin enerji yoğunluğunu artırıyor ve hızlı şarj yeteneklerini iyileştiriyor. Fakat bu malzeme, şarj ve deşarj sırasında oldukça fazla genişleyip daralıyor. Bu mekanik baskı, bugüne kadar pil ömrünün kısalmasına neden oldu. Bu yüzden, düşük silikon içeren anotlar sadece az sayıda seri üretim elektrikli araçta kullanılıyor; çoğu anot hâlâ grafitten yapılıyor. ProLogium’un saf silikon anotla bu sorunu nasıl çözdüğü ise açıklanmıyor.

    Bunun yerine şirket, daha yüksek enerji yoğunluğu, mutlaka daha uzun menzil sağlamak için değil, benzer menzile sahip daha küçük ve hafif bataryalar üretmeyi hedeflediğini söylüyor. Verilen bir örneğe göre yeni batarya teknolojisine sahip bir elektrikli araç, 55 kWh batarya ile, geleneksel 83 kWh bataryaya sahip bir araçla aynı mesafeyi gidebilecek. Daha küçük bataryaya sahip araç 300 kilogram daha hafif olduğu için enerji tüketimi azalıyor ve menzil artıyor.

    Ayrıca, daha küçük batarya CO2 ayak izini de minimize ediyor ve maliyetlerin de daha düşük olduğu belirtiliyor. ProLogium bu teknolojiyi ne zaman piyasaya süreceğini henüz belirtmedi ancak fuarda teknolojinin gösterilmiş olması çok uzakta olmadığını gösteriyor.

    Kaynakça https://interestingengineering.com/energy/prologium-silicon-composite-anode-ev-battery https://prologium.com/prologium-2024-paris-motor-show-pressrelease/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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