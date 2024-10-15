Dünyanın ilk %100 silikon anotlu bataryası tanıtıldı: Sadece 8 dakikada şarj

Yüksek enerji yoğunluğu ve hızlı şarj
ProLogium, bu yeni nesil lityum seramik bataryanın (LCB) geliştirilmesinde Alman FEV Group ile stratejik bir iş birliği yaptığını açıkladı. Bu iş birliği, ProLogium'un batarya hücreleri ve modülleri üretiminden, elektrikli araç batarya paketleri geliştirme aşamasına geçişini temsil ediyor. Lityum seramik batarya teknolojisi, geleneksel lityum iyon bataryalara göre enerji yoğunluğu ve şarj verimliliği açısından ciddi avantajlar sunuyor.
Bu enerji yoğunluğundaki avantajla birlikte şirketin paylaştığı TÜV Rheinland test sonuçlarına göre, batarya sadece 8,5 dakikada yüzde 80 şarj kapasitesine ulaşabiliyor. Bu da mevcut endüstri standartlarına göre şarj süresini yüzde 83,3 oranında kısaltıyor. ProLogium'un yeni teknolojisiyle donatılan elektrikli araçlar, sadece 5 dakikalık bir şarjla yaklaşık 300 kilometre menzil kat edebiliyor. Bu, endüstrideki ortalama 30 dakikalık şarj süresini geride bırakıyor ve elektrikli araçların günlük kullanımını çok daha pratik hale getiriyor. ProLogium, modüler hücre tasarımı sayesinde batarya onarımlarını kolaylaştırmayı ve hücre geri dönüşümünü hızlandırmayı da hedefliyor.
Bazı soru işaretleri var
Bunun yerine şirket, daha yüksek enerji yoğunluğu, mutlaka daha uzun menzil sağlamak için değil, benzer menzile sahip daha küçük ve hafif bataryalar üretmeyi hedeflediğini söylüyor. Verilen bir örneğe göre yeni batarya teknolojisine sahip bir elektrikli araç, 55 kWh batarya ile, geleneksel 83 kWh bataryaya sahip bir araçla aynı mesafeyi gidebilecek. Daha küçük bataryaya sahip araç 300 kilogram daha hafif olduğu için enerji tüketimi azalıyor ve menzil artıyor.
Ayrıca, daha küçük batarya CO2 ayak izini de minimize ediyor ve maliyetlerin de daha düşük olduğu belirtiliyor. ProLogium bu teknolojiyi ne zaman piyasaya süreceğini henüz belirtmedi ancak fuarda teknolojinin gösterilmiş olması çok uzakta olmadığını gösteriyor.Kaynakça https://interestingengineering.com/energy/prologium-silicon-composite-anode-ev-battery https://prologium.com/prologium-2024-paris-motor-show-pressrelease/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.