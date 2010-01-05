Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Zotac Atom 2 tabanlı iki yeni anakart hazırladı

9 yıl
9,7b
1
2
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Zotac Atom 2 tabanlı iki yeni anakart hazırladı
Tam Boyutta Gör

Zotac Atom 2 tabanlı iki yeni anakart hazırladı
Tam Boyutta Gör

NM10-DTX WiFi

AMP! Edition serisi hız aşırtmalı ekran kartlarıyla tanınan Zotac, bir süredir özellikle mini anakartlarıyla da gündeme geliyor. Medya bilgisayarları için Nvidia ION tabanlı Mini-ITX anakartlar hazırlayan firma, Pine Trail kod adlı yeni nesil Atom platformunun güç verdiği yeni anakartlarını duyurdu. NM10-DTX WiFi ve M10-ITX WiFi olmak üzere iki model hazırlayan firma, her iki anakartında da 1.66GHz'de çalışan çift çekirdekli Atom D510 işlemcisine ve NM10 yonga setine yer veriliyor.

Üzerinde çift DIMM slotu bulunan ve 800MHz'e kadar DDR2 bellek desteği sunan anakartlar, monitör ve televizyonlarda 1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekleyen ITE IT6261 LVDS > HDMI sinyal dönüştürücüsüne de sahipler. Pasif soğutmayla gelen ve katı kapasitörlerle donatılan anakartlar, ekran kartı olarak işlemciye entegre GMA 3150 grafik yongasını kullanılıyor ve kablosuz iletişim olanağı da sunuyorlar.

Görüntü aktarımı için D-Sub ve HDMI konnektörlerine de sahip olan anakartlardan NM10-ITX modeli iki adet SATA-II portu ve bir adet PCIe x1 slotuyla, NM10-DTX modeli ise 6 adet SATA konnektörüne, PCIe x16 slotuna ve eSATA portuna sahip. Enerji verimli tasarımlarıyla öne çıkacakları belirtilen yeni anakartların önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirken tavsiye edilen son kullanıcı fiyatları hakkında henüz açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.

Zotac Atom 2 tabanlı iki yeni anakart hazırladı
Tam Boyutta Gör

Zotac Atom 2 tabanlı iki yeni anakart hazırladı
Tam Boyutta Gör

M10-ITX WiFi


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
sertacaygun 9 yıl
Türkiye'ye ION ve AMD tabanlı, full HD oynatan, HDD ve RAM kapasitesi büyük, fiyatı da uygun, pili de 7 -8 saatten fazla dayanan netbook istiyoruz...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ju1i@~ 9 yıl
NM10 yonga seti PCIe X16'yı destekliyor o zaman. ION 2 de aynı desteği verirse aynı 9400M GPU ile daha yüksek performans verir. Gayet güzel.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl 2010'da hayatımıza neşe katacak yenilikler! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim