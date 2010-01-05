Zotac Atom 2 tabanlı iki yeni anakart hazırladı

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NM10-DTX WiFi

AMP! Edition serisi hız aşırtmalı ekran kartlarıyla tanınan Zotac, bir süredir özellikle mini anakartlarıyla da gündeme geliyor. Medya bilgisayarları için Nvidia ION tabanlı Mini-ITX anakartlar hazırlayan firma, Pine Trail kod adlı yeni nesil Atom platformunun güç verdiği yeni anakartlarını duyurdu. NM10-DTX WiFi ve M10-ITX WiFi olmak üzere iki model hazırlayan firma, her iki anakartında da 1.66GHz'de çalışan çift çekirdekli Atom D510 işlemcisine ve NM10 yonga setine yer veriliyor.

Üzerinde çift DIMM slotu bulunan ve 800MHz'e kadar DDR2 bellek desteği sunan anakartlar, monitör ve televizyonlarda 1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekleyen ITE IT6261 LVDS > HDMI sinyal dönüştürücüsüne de sahipler. Pasif soğutmayla gelen ve katı kapasitörlerle donatılan anakartlar, ekran kartı olarak işlemciye entegre GMA 3150 grafik yongasını kullanılıyor ve kablosuz iletişim olanağı da sunuyorlar.

Görüntü aktarımı için D-Sub ve HDMI konnektörlerine de sahip olan anakartlardan NM10-ITX modeli iki adet SATA-II portu ve bir adet PCIe x1 slotuyla, NM10-DTX modeli ise 6 adet SATA konnektörüne, PCIe x16 slotuna ve eSATA portuna sahip. Enerji verimli tasarımlarıyla öne çıkacakları belirtilen yeni anakartların önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirken tavsiye edilen son kullanıcı fiyatları hakkında henüz açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.

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M10-ITX WiFi