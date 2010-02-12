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Zotac doğruladı: Yeni nesil Nvidia ekran kartları CeBIT 2010'a katılıyorlar

9 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ekran kartı üretiminde Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından biri olan Zotac, 2-6 Mart tarihlerinde Almanya'nın Hannover kentinde gerçekleştirilecek CeBIT 2010 için hazırladığı davetiye ile GeForce 400 serisine açıklık getirdi. Uzunca bir süredir DirectX 11 destekli GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 modellerinin CeBIT 2010 fuarında gösterileceği ve Nvidia tabanlı ekran kartı üreten hemen her üreticinin Fermi tabanlı yeni nesil grafik kartlarını fuar kapsamında katılımcıların beğenisine sunacağı tahmin ediliyordu.

Zotac hazırladığı fuar davetiyesinde bu durumu doğruladı ve standında yeni nesil GeForce grafik kartlarını ve 3DVision Surround teknolojilerini sergileyeceğini açıkladı. Zotac gibi önde gelen diğer ekran kartı üreticilerinin de Fermi tabanlı yeni nesil ekran kartlarını fuar kapsamında göstermesi bekleniyor. Öte yandan DirectX 11 destekli Nvidia ekran kartları, Zotac'ın standındaki tek yenilik olmayacak. Firmanın resmi açıklamasına göre yeni nesil mini-bilgisayarlar (MAG serisi) da fuardaki yerini alacak ve görünüşe bakılırsa bu sistemler ION 2 donanımlı olacaklar.


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Mertcan. 9 yıl
Bakalım sıka sıka yeni kartları ne zamana yetiştirebilecekler :D
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CoreXXX 9 yıl
mart ayında sadece tanıtılacak yazılanlara göre. bekleyenler mayısada ancak alır. oda ilk partileri
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Tolgá 9 yıl
@XRacer ama sapphire biraz sorunları ile ünlü
zotac harika kartlar yapıyor 9600gtsi var hala taş gibi çalışıyor aman nazar değmesin çok kötü olur sonra
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bethere4you 9 yıl
demedi deme ibrahim o kartlar deli gibi ısınacak o.c imkansız olacak zaten
giriş fiyatı tr de mınımum 600 dolar olacak cunku wafer plakadan cıkan %25 werimle bu fiyattan aşşağııs zaten imkansız olacak eee orta sevıyede hazıranı bulsa cıkması ATİ o zaman çok güsel bir pazar payına sahıp olur işte rekabette o zaman meyvelerini werir hehheh
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CeFurkan 9 yıl
bence gelip atiyi ezecek

cok deli bir algoritma gelistiyor bence nvidia

yoksa bu kadar sure beklemezlerdi piyasada baya dx 11 satti ati

en azindan atinin fiyatlari %25 kiracagini dusunuyorum

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desert_rain 9 yıl
piyasaya sürecekleri tarihte fuarda gorebilecegiz yaşasın!
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_AMADEUS_ 9 yıl
Test isteriz,grafik isteriz,öyle kuru kuru tanıtmakla olmaz bu işler.
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DavutGENC 9 yıl
bakalım
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DH Misafiri 9 yıl
LOL ! Nothing in words tell that " upcoming graphics cards " will have the next generation GPU .
Nvidia will surely speak about and show a real or false fermi , but Zotac never say they will do the same thing with fermi .
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dellino 9 yıl
Yüzeysel bir iki doküman gösterilir yine.
Ortalık biraz dah şenlenir.
CeBIT bu yıl çok hareketli olacak.
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GUERRA 9 yıl
nihayet..
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hellteam 9 yıl
Mart ayı gelmek bilmez artık bi kart alacak olduk hevesim kaçtı
Beklentileri karşılar inşallah
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