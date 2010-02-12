Zotac doğruladı: Yeni nesil Nvidia ekran kartları CeBIT 2010'a katılıyorlar

Ekran kartı üretiminde Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından biri olan Zotac, 2-6 Mart tarihlerinde Almanya'nın Hannover kentinde gerçekleştirilecek CeBIT 2010 için hazırladığı davetiye ile GeForce 400 serisine açıklık getirdi. Uzunca bir süredir DirectX 11 destekli GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 modellerinin CeBIT 2010 fuarında gösterileceği ve Nvidia tabanlı ekran kartı üreten hemen her üreticinin Fermi tabanlı yeni nesil grafik kartlarını fuar kapsamında katılımcıların beğenisine sunacağı tahmin ediliyordu.

Zotac hazırladığı fuar davetiyesinde bu durumu doğruladı ve standında yeni nesil GeForce grafik kartlarını ve 3DVision Surround teknolojilerini sergileyeceğini açıkladı. Zotac gibi önde gelen diğer ekran kartı üreticilerinin de Fermi tabanlı yeni nesil ekran kartlarını fuar kapsamında göstermesi bekleniyor. Öte yandan DirectX 11 destekli Nvidia ekran kartları, Zotac'ın standındaki tek yenilik olmayacak. Firmanın resmi açıklamasına göre yeni nesil mini-bilgisayarlar (MAG serisi) da fuardaki yerini alacak ve görünüşe bakılırsa bu sistemler ION 2 donanımlı olacaklar.