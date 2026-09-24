İsveçli girişim Nvidia teknolojisiyle otonom kamyon geliştirecek

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İsveç merkezli lojistik teknoloji şirketi Einride, Nvidia ile mevcut iş birliğini genişleterek otonom elektrikli kamyonlarını Nvidia Hyperion platformu üzerine geliştirmeye hazırlanıyor. Şirket böylece otonom sürüş teknolojisini daha geniş bir yük taşımacılığı ağına ölçeklemeyi hedefliyor.

İş birliği yeni bir aşamaya taşınıyor

Einride ile Nvidia arasındaki iş birliği 2020'nin sonlarına uzanıyor. Şirket o dönemde otonom elektrikli kamyonlarının yeni neslinde Nvidia Drive AGX Orin platformunu kullanacağını açıklamıştı. Orin tabanlı sistem, Einride'ın “Pod” olarak adlandırdığı prototipin kısıtlı alanlardaki otonom kullanımından kırsal yollar ve otoyollardaki sürüşe geçişini desteklemek üzere planlanmıştı.

İlk aşamada odak noktası, otonom araçların gerçek zamanlı sürüş kararlarını verebilmesi için gereken yüksek işlem gücünü sağlamaktı. Yeni anlaşmayla Einride, Nvidia'nın teknolojisini daha kapsamlı bir Seviye 4 otonom sürüş referans mimarisi olarak kullanacak.

Nvidia Hyperion bu kapsamda yalnızca hesaplama donanımını kapsamıyor. Platform, işlem gücü, sensör teknolojileri, yazılım bileşenleri ve güvenlik mimarisini Seviye 4 otonom sürüş gereksinimleri doğrultusunda bir araya getiriyor. Nvidia benzer bir yaklaşımı diğer otomotiv ortaklarıyla yürüttüğü çalışmalarda da kullanıyor.

Otonom sürüş sistemini Einride geliştirecek

İş birliğinde Einride'ın rolü ise devam ediyor. Şirket, Einride Driver adını verdiği otonom sürüş sisteminin geliştirilmesinden tamamen sorumlu olacak. Buna sistemin tasarlanması ve üretilmesinin yanı sıra güvenlik doğrulaması, yasal onay süreçleri ve müşteriler için gerçekleştirilecek sözleşmeli uygulamalar da dahil.

Nvidia ise Einride Driver'ın üzerinde çalışacağı hesaplama altyapısını ve yapay zeka geliştirme araçlarını sağlayacak. Bu ortaklık kapsamında Nvidia’nın Halos güvenlik sistemi, Cosmos ve Blackwell altyapısı da kullanılacak.

Einride'ın elektrikli kamyon filosu büyüyor

Einride'ın açıklamasına göre şirket bugün ABD, Avrupa ve Orta Doğu'daki büyük şirketler için yüzlerce elektrikli kamyon işletiyor. Bu araçlar arasında müşteri sözleşmeleri kapsamında kullanılan otonom kamyonlar da bulunuyor.

Mevcut müşteri talebine dayanarak şirket, filosunun 2028 yılına kadar 1.500 ila 2.000 araca ulaşmasını bekliyor. Einride bu büyümeyi desteklemek için kısa süre önce 500 Tesla Semi siparişi verdi.

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Einride kendi bünyesinde iki farklı otonom elektrikli kamyon da geliştirdi. Henüz seri üretime geçmeyen bu araçlardan biri, son günlerde Lidl ile Almanya'nın Kassel kenti yakınlarında test ediliyor. Test kapsamında prototip, bir lojistik merkezi ile mağaza arasında yaklaşık 400 metrelik bir güzergahı otonom olarak kat ediyor.

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İsveçli girişim Nvidia teknolojisiyle otonom kamyon geliştirecek

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