Zotac GeForce 9300 çipsetli yeni Mini-ITX anakartını duyurdu

Tam Boyutta Gör

AMP! Edition serisi yüksek performanslı ekran kartlarıyla tanınan Zotac, Mini-ITX formundaki yeni anakartını duyurdu. GeForce 9300-ITX WiFi (GF9300-I-E) adını taşıyan ve Nvidia'nın GeForce 9300 çipsetinden güç alan Mini-ITX anakart, LGA775 formundaki Celeron, Pentium ve Core 2 serisi Intel işlemcilerle kullanılabiliyor. İki adet DIMM slotu üzerinden 800MHz'e kadar DDR2 bellek kullanımına olanak tanıyan kompakt yapılı anakart, kullanılan yonga seti itibariyle DirectX 10 destekli ve HD video hızlandırma özelliğine sahip entegre grafik birimini de beraberinde getiriyor.

Çekirdek hızı 580MHz, paralel işlemcileri ise 1400MHz'de görev yapan GeForce 9300 entegre grafik çözümüne ek olarak üzerinde bir adet PCIe 2.0 x16 konnektörü bulunan anakart, harici ekran kartı kullanımına da olanak tanıyor. Genişleme özelliklerine baktığımızda ise, harici depolama sürücüleri için bir adet eSATA ile birlikte üç adet SATA-II konnektörüne sahip olan Mini-ITX anakart ayrıca 5.1 kanal yüksek tanımlı ses desteği ve kablosuz iletişim için 802.11b/g WiFi özelliğine de sahip. Görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI konnektörleriyle gelen yeni anakart için Zotac'tan Carsten Berger açıklamasında, yüksek performanslı Mini-ITX anakart hazırlayan ilk üretici olduklarına ve başarılı kombinasyonlarını GF9300-I-E ile sürdürdüklerine dikkat çekti.

Medya bilgisayarlarında ve Mini-PC'kerde kullanılması beklenen GeForce 9300 yonga setli Zotac GeForce 9300-ITX WiFi (GF9300-I-E) için herhangi bir fiyat bilgisi ise açıklanmadı.

Tam Boyutta Gör