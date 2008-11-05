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ZOTAC GeForce 9600GSO 512MB AMP! Edition modelini duyurdu

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
8,6b
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12
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ZOTAC GeForce 9600GSO 512MB AMP! Edition modelini duyurdu
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AMD-ATi'nin Radeon HD 4670 modelini kullanıma sunmasına paralel olarak GeForce 9600GT'nin pozisyonunu güçlendirmek için GeForce 9600GSO'da GPU değişikliğine giden Nvidia, 48 paralel işlemcili ve 512MB bellekli GeForce 9600GSO modelini pazara sunmuştu. Firmanın önde gelen iş ortaklarından ZOTAC da değişime uyarak GeForce 9600GSO 512MB AMP! Edition modelini duyurdu.

Firmanın tek slot tasarıma sahip olan ekran kartı 256-bit bellek veri yoluna sahip olan ve 512MB GDDR3 bellek ile gelen ekran kartı 48x paralel işlem birimine sahip. Fabrika çıkışı arttırılmış saat hızlarına sahip olan kartın grafik işlemcisi 700MHz'de, paralel işlem birimleri 1725MHz'de, bellekleri ise 2000MHz'de görev yapıyor. DirectX 10 desteği sunan ekran kartının PCIe 2.0 destekli olduğunu da belirtelim.

Aktif fan ile soğutualan ve genel görünümü itibariyle GeForce 9600GT modeline oldukça benzeyen ekran kartı, PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da sağlayabiliyor. Çift DVI ve HDTV destekli tv konnektörlerine sahip olan ekran kartı, CUDA ve PhysX desteği de sunuyor. Önümüzdeki günlerde pazara sunulacak ZOTAC'ın yeni modeli için şimdilik fiyat bilgisi bulunmuyor.


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St Batuhan 11 yıl
Bir yandan gereksiz ama bir yandanda fiyat iyi olursa satılabilir
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St Batuhan 11 yıl
Bir yandan gereksiz ama bir yandanda fiyat iyi olursa satılabilir
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hikmet41 11 yıl
güzel
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