ZOTAC GeForce GTX 200 serisi ekran kartlarıyla Far Cry 2 hediye ediyor

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Son günlerde DirectX 10.1 desteği ile gündeme gelen ve ATi'nin yeni nesil ekran kartlarına avantaj sağalayacağı iddia edilen Far Cry 2 için Nvidia'nın hazırlık çalışması yaptığını ve yeni FPS oyununu firmanın iş ortaklarının kullanıcılara hediye edebileceğini ifade etmiştik. Bu konuda son hamle ZOTAC'dan geldi ve kısa süre içerisinde Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından biri olmayı başaran firma yaptığı açıklama ile bazı ekran kartı modelleriyle Far Cry 2 oyununu hediye edeceğini açıkladı.

Peki hangi ekran kartlarıya birlikte yeni oyun kullanıcılara hediye edilecek? ZOTAC'ın resmi açıklamasına göre, firma GeForce GTX 280, GeForce GTX 280 AMP! Edition, GeForce GTX 2602 ve GeForce GTX 260 AMP2! Edition yani GeForce GTX 200 serisi altında yer alan en güncel çözümleriyle birlikte kullancılarına son günlerin en popüler oyunlarından biri olan Far Cry 2'yi kullanıcılarına hediye edecek.