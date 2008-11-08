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ZOTAC GeForce GTX 200 serisi ekran kartlarıyla Far Cry 2 hediye ediyor

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
8,2b
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16
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ZOTAC GeForce GTX 200 serisi ekran kartlarıyla Far Cry 2 hediye ediyor
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Son günlerde DirectX 10.1 desteği ile gündeme gelen ve ATi'nin yeni nesil ekran kartlarına avantaj sağalayacağı iddia edilen Far Cry 2 için Nvidia'nın hazırlık çalışması yaptığını ve yeni FPS oyununu firmanın iş ortaklarının kullanıcılara hediye edebileceğini ifade etmiştik. Bu konuda son hamle ZOTAC'dan geldi ve kısa süre içerisinde Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından biri olmayı başaran firma yaptığı açıklama ile bazı ekran kartı modelleriyle Far Cry 2 oyununu hediye edeceğini açıkladı.

Peki hangi ekran kartlarıya birlikte yeni oyun kullanıcılara hediye edilecek? ZOTAC'ın resmi açıklamasına göre, firma GeForce GTX 280, GeForce GTX 280 AMP! Edition, GeForce GTX 2602 ve GeForce GTX 260 AMP2! Edition yani GeForce GTX 200 serisi altında yer alan en güncel çözümleriyle birlikte kullancılarına son günlerin en popüler oyunlarından biri olan Far Cry 2'yi kullanıcılarına hediye edecek.


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gungort 11 yıl
ala ala far cry 2 bence müthiş bir oyun. 2 haftadır uykusuz dolanıyorum :)
neyse zevk ve renk meselesi tabi. Ama bir FPS'den çok öte olduğunu söyleyebilirim.
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01Mrt 11 yıl
oyun güzel de kartı alabilsek yeter, oyunu bi şekilde temin ederiz... :D
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Promity 11 yıl
Vermesin oyun moyun 700kusur liraya kim alır o kartı yaa bana 550den satsın 70 tane ben vercem onlara farcry bıraksınlar Asus un izinden gitmeyi.
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VISION 11 yıl
Valla kartı kullanmamışın demek, bende aynı kartla full detay hatta fizik driverda yüklenince mutheşem oluyor. Very high da sorunsuz oynuyorum hatta önceki kartım 9800 GTX ilede sorunsuz oynuyordum.
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ilgezer 11 yıl
far cry serileri migdemi bulandırıyor

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pEgaTR 11 yıl
Full detay oynatamadığı oyunumu hediye ediyor ?


Yoksa oynatabiliyormu da benmi bilmiyorum
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Naga Sadow 11 yıl

Orjinalden alıntı: pEgaTR

Full detay oynatamadığı oyunumu hediye ediyor ?


Yoksa oynatabiliyormu da benmi bilmiyorum




8800gt ile 1680X1050 Very High AA'sız 40 FPS ortalama ile oynayabiliyorum.


E bırakın GTX200 seriside rahatça oynatsın bu oyunu.
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Kénan 11 yıl

Orjinalden alıntı: pEgaTR

Full detay oynatamadığı oyunumu hediye ediyor ?


Yoksa oynatabiliyormu da benmi bilmiyorum


Oynatabiliyor
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HoLY.oNE 11 yıl

Orjinalden alıntı: pEgaTR

Full detay oynatamadığı oyunumu hediye ediyor ?


Yoksa oynatabiliyormu da benmi bilmiyorum







sen bilmiyorsun..

Sen cf sisteminle rahat oynarsan gtx260 cok daha rahat oynatır
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