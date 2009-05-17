Zotac GeForce GTX 260 Souped-Up Edition modelini hazırladı

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Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından Zotac'ın Çin operasyonu, özel tasarımlı yeni bir GeForce GTX 260 modelini kullanıma sunuyor. GeForce GTX 260 Souped-Up Edition olarak isimlendirilen yeni modelin komponent kalitesi ve özel soğutucusu ile öne çıkması bekleniyor. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'sunun güç verdiği ekran kartı, 216x paralel işlem birimine, 448-bit bellek veri yolu desteğine ve 896MB GDDR3 bellek kapasitesine sahip.

10 katmanlı baskılı devre üzerine inşa edilen ve %80'e varan oradan verimlilik sunabildiği belirtilen 6+3 fazlı güç tasarımı ile desteklenen ekran kartında yüksek kalitede MOSFET ve MLCC kapasitanslar kullanıldığı belirtilmekte. Samsung üretimi 1.0ns'lik GDDR3 bellek modüllerinin kullanıldığı Zotac GeForce GTX 260 Souped-Up Edition isimli modelinde grafik işlemci hızı 576MHz, bellek çalışma frekansı ise 2000MHz (2GHz) olarak belirlenmiş.

Artic Cooling tarafından üretilen Accelero Xtreme GTX soğutucusunun sahip olduğu üç adet 90mm'lik fan ve 5 adet Bakır tabanlı ısı aktarım borusu ile kartın tamamının etkin bir şekilde soğutulduğu belirtilen yeni model, DirectX 10, CUDA, PhysX, SLI ve PureVideo HD gibi teknolojilere de destek veriyor.

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