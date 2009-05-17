Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Zotac GeForce GTX 260 Souped-Up Edition modelini hazırladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
8b
1
24
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Zotac GeForce GTX 260 Souped-Up Edition modelini hazırladı
Tam Boyutta Gör

Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından Zotac'ın Çin operasyonu, özel tasarımlı yeni bir GeForce GTX 260 modelini kullanıma sunuyor. GeForce GTX 260 Souped-Up Edition olarak isimlendirilen yeni modelin komponent kalitesi ve özel soğutucusu ile öne çıkması bekleniyor. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'sunun güç verdiği ekran kartı, 216x paralel işlem birimine, 448-bit bellek veri yolu desteğine ve 896MB GDDR3 bellek kapasitesine sahip.

10 katmanlı baskılı devre üzerine inşa edilen ve %80'e varan oradan verimlilik sunabildiği belirtilen 6+3 fazlı güç tasarımı ile desteklenen ekran kartında yüksek kalitede MOSFET ve MLCC kapasitanslar kullanıldığı belirtilmekte. Samsung üretimi 1.0ns'lik GDDR3 bellek modüllerinin kullanıldığı Zotac GeForce GTX 260 Souped-Up Edition isimli modelinde grafik işlemci hızı 576MHz, bellek çalışma frekansı ise 2000MHz (2GHz) olarak belirlenmiş.

Artic Cooling tarafından üretilen Accelero Xtreme GTX soğutucusunun sahip olduğu üç adet 90mm'lik fan ve 5 adet Bakır tabanlı ısı aktarım borusu ile kartın tamamının etkin bir şekilde soğutulduğu belirtilen yeni model, DirectX 10, CUDA, PhysX, SLI ve PureVideo HD gibi teknolojilere de destek veriyor.

Zotac GeForce GTX 260 Souped-Up Edition modelini hazırladı
Tam Boyutta Gör


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
sertacaygun 10 yıl
3 slotluk kart gibi sanki, daha çok fanlar dışarıda... SLI yapacakların kartlarına yazık...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xtreme55 10 yıl
Şu soğutmayı GTX 275'e koysalardı daha iyi olurdu..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
scutaro 10 yıl
Herkez fanla kafayı bozmuş en önemli olan "6+3 fazlı güç tasarımı ile desteklenen ekran kartında yüksek kalitede MOSFET ve MLCC kapasitanslar kullanıldığı" yazısı dikkate alınmamış.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yc#1 10 yıl
Arctic Cooling'in fanları sessizdir lakin bu soğutucusu tek PCB'li GTX 295'e yakışır. GTX 260'a fazla bile.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TÜRK@ 10 yıl
bu soğutma ile yüksek oc değerlerine rahat çıkabilir.

süper bi kart olmuş


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TELESCOPE 10 yıl
soğutma ile süper hale gelmiş, bu sevda bitmez
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HoLY.oNE 10 yıl

Orjinalden alıntı: yc#1

Arctic Cooling'in fanları sessizdir lakin bu soğutucusu tek PCB'li GTX 295'e yakışır. GTX 260'a fazla bile.

tek pcb li gtx295 gayet gsl bir referans tasarımı var zotac batırmasın olayı bu fanı koymakla..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hobar 10 yıl
artık şu gpu yu doğrudan anakarta taksak. istediğimiz kadar ram alır istediğimiz soğutucuyu takarız. her ekran kartı değişikliğinde gpu dışında ramleri soğutucusu bütün ıvırzıvırları çöp oluyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
menem 10 yıl
bu kadar fana gerek var
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gamorrah 10 yıl

Orjinalden alıntı: menem

bu kadar fana gerek var

bu karta ne gerek var desek
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +116 Domatore +113 Galatas4ray +104 Tugrul_512bit +86 Mutlak.Sıfır +81 Fenomenon +80 astegon +79 deoks +78 sistemli adam +76
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
8008 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
zotac, Ekran Kartı ve geforce
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl X-Men Origins: Wolverine inceleme videosu 10 yıl DFI Dark DK 790FXB-M2RS anakart video inceleme 10 yıl HD4770 CrossfireX, GTX285 karşısında! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim