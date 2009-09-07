Zotac GeForce GTX 285 Batman Edition modelini kullanıma sunuyor

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Ekran kartı üretiminde Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından Zotac, son günlerin en popüler oyunlarından birisi olan ve PhysX desteği ile öne çıkan Batman: Arkman Asylum oyununu hediye eden ve limitli sayıda hazırlandığı belirtilen yeni bir GeForce GTX 285 modelini kullanıma sunuyor. Tasarım özellikleri ve teknik detayları itibariyle Nvidia'nın referans modelinden farklı olmayan yeni model, 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'sundan güç alıyor ve destek veren anakartlarda iki veya üçlü SLI/Triple SLI kurulumlarına olanak tanıyabiliyor.

Nvidia'nın güncel ürün gamındaki tek grafik işlemcili en hızlı grafik çözümü olan GeForce GTX 285 üzerine inşa edilen özel model standart saat hızlarıyla geliyor yani grafik işlem birimi 648MHz'de, paralel işlem birimleri 1476MHz'de ve bellekler de 2484MHz'de görev yapıyor. 240x paralel işlem birimine, 512-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR3 bellek kapasitesine sahip olan DirectX 10 destekli yeni model PhysX ve CUDA teknolojilerine destek verdiği gibi PureVideo HD özelliği ile 1080p videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma da yapabiliyor.

Çift slot tasarıma sahip olan ve üzerinde çift DVI konnektörü bulunan Zotac GeForce GTX 285: Batman Edition için henüz herhangi bir fiyat bilgisi ise bulunmuyor.

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