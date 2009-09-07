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Zotac GeForce GTX 285 Batman Edition modelini kullanıma sunuyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
10,9b
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27
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Zotac GeForce GTX 285 Batman Edition modelini kullanıma sunuyor
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Ekran kartı üretiminde Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından Zotac, son günlerin en popüler oyunlarından birisi olan ve PhysX desteği ile öne çıkan Batman: Arkman Asylum oyununu hediye eden ve limitli sayıda hazırlandığı belirtilen yeni bir GeForce GTX 285 modelini kullanıma sunuyor. Tasarım özellikleri ve teknik detayları itibariyle Nvidia'nın referans modelinden farklı olmayan yeni model, 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'sundan güç alıyor ve destek veren anakartlarda iki veya üçlü SLI/Triple SLI kurulumlarına olanak tanıyabiliyor.

Nvidia'nın güncel ürün gamındaki tek grafik işlemcili en hızlı grafik çözümü olan GeForce GTX 285 üzerine inşa edilen özel model standart saat hızlarıyla geliyor yani grafik işlem birimi 648MHz'de, paralel işlem birimleri 1476MHz'de ve bellekler de 2484MHz'de görev yapıyor. 240x paralel işlem birimine, 512-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR3 bellek kapasitesine sahip olan DirectX 10 destekli yeni model PhysX ve CUDA teknolojilerine destek verdiği gibi PureVideo HD özelliği ile 1080p videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma da yapabiliyor.

Çift slot tasarıma sahip olan ve üzerinde çift DVI konnektörü bulunan Zotac GeForce GTX 285: Batman Edition için henüz herhangi bir fiyat bilgisi ise bulunmuyor.

Zotac GeForce GTX 285 Batman Edition modelini kullanıma sunuyor
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natmaca 10 yıl
nvidia ayda zotac size zorla kart satmıor kardesim bide cıkmıs konusuolar
burada bas bas bagıran sizsiniz nvidia mukemmel die
adamlar yeninden ismlendir cak.
nanometre dustuuuuu cak.
resim degistir cak.
neden olsa millet yiyior nvidia ne yapsın :D kar yapsın tabiki :d
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TELESCOPE 10 yıl
paylaşım için teşekkürler
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ZiveR 10 yıl
Soğutucu üzerindeki stickerı değiştiriyorlar, piyasaya sürüyorlar
SAnırım Zotac'ın elinde fazladan 285 gpu'su kalmış, bu şekilde pazarlıyor
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VMTX 10 yıl
bence çok saçma olmuş çok gereksiz.firma elinde kalan satamadığı gtx285 lerin üzerine çakmış batman resmini bide oyunu hediye alsana batman edit.
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artenis 10 yıl
''Yinemi sen Batman'lı''
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rider30 10 yıl
bir dx11 dir gidiyor! Arada çok mu fark var yani?
Zotac da sıf kartı pazarlamak için Batman'i kullanıyor.
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mrkamilk 10 yıl
Benimde Resmimi Koyarlarsa Alırım Bir Tane :)
"Çok Güzel Hareketler Bunlar"
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arsenik 10 yıl
mrkamilk

Benimde Resmimi Koyarlarsa Alırım Bir Tane :)

"Çok Güzel Hareketler Bunlar"


Fotoğrafın ile birlikte; standart gts285 fiyatı+100$ para gönder. Ben yapayım sana. Yabancıya gitmesin, ben kazanayım


Şaka bir yana, bu kart enayi tuzağı olmuş resmen.
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yekoo 10 yıl
kazıklamayın insanları zotac bırakın artık zorla satıyosunuz bu kartları bize nvidia lafım sana artık bize zorla kart satma lütfen...
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waltran 10 yıl
üstüne bi resim koyup koyup piyasaya sürüyolar :D
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STMUS 10 yıl
Çok gereksiz birşey ama sırf üstünde batman resmi var diye alan çok kiş olur...Hediye batman oyunuda veriyormuş,ne güzel
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adilazimdegilx 10 yıl
Batman ismi üzerinden kar yapmak... Çok üst seviye, pahalı bir ekran kartını satabilmek için ne güzel bir yöntem. Zotac'ın reklam bölümündekilere birkaç maaş ikramiye vermesi lazım...
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Ferruh Ferman 10 yıl
Gereksiz dense de satılacak, olay bu.
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