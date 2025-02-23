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    Clayface filmini yönetecek isim belli oldu

    Batman’in ikonik düşmanlarından biri olan Clayface, yeni DC Evreni’nde kendi filmine kavuşuyor. Bir süredir senaryo aşamasında olan projenin yönetmeni nihayet açıklandı.
    Clayface (Creature Commandos) Tam Boyutta Gör
    Man of Steel ile hayatımıza giren DCEU, başarısız birçok yapımın ardından Warner Bros tarafından iptal edilmişti. Bunun ardından Warner Bros, yeni bir DC Evreni oluşturmak için James Gunn ve Peter Safran ikilisini görevlendirmişti. Gunn liderliğinde kurulan yeni stüdyo, birçok farklı projeye yeşil ışık yakmaya başladı. Bu projelerden biri olan Clayface, uzun bir aradan sonra yönetmen koltuğunu doldurdu.

    Clayface Filmini James Watkins Yönetecek

    Guardians of the Galaxy serisiyle tanınan James Gunn, DC Studios’ın başına geçti ve Gunn, geçtiğimiz aylarda stüdyonun ilk projesi olan Creature Commandos’u yayınladı. Bu yapım ile ilginç fikirlere ve hikayelere açık olduğunu gösteren Gunn, geçtiğimiz haftalarda Clayface filmi üzerinde çalıştıklarını da duyurmuştu. Böylece, 1940’tan beri DC’nin karakter yelpazesinde yer alan ve Batman’in en tehlikeli düşmanlarından biri olarak bilinen Clayface, ilk kez kendi filmine kavuşmuş olacak.

    James Watkins Tam Boyutta Gör
    İddialara göre film, ikinci sınıf bir aktörün sinema sektöründe yükselmek için kendini deneysel bir tedaviye sokmasını ve ardından şekil değiştiren bir canavara dönüşmesini konu alacak. Korku türünde olacağı belirtilen filmin bütçesi de 40 milyon dolar olarak belirlenmiş. The Hollywood Reporter’un iddialarına göre James Gunn, Clayface filminin yönetmenliği için James Watkins’i seçti. Speak No Evil ve Black Mirror: Shut Up and Dance yapımlarıyla tanınan Watkins, Clayface için iddialı bir yönetmen olarak değerlendiriliyor. The Batman filminin yönetmeni Matt Reeves, Lynn Harris, James Gunn ve Peter Safran’ın yapımcı olarak görev alacağı film, 11 Eylül 2026’da vizyona girecek.
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    X
    xsw 2 gün önce

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