Clayface filmini yönetecek isim belli oldu

Guardians of the Galaxy serisiyle tanınan James Gunn, DC Studios’ın başına geçti ve Gunn, geçtiğimiz aylarda stüdyonun ilk projesi olan Creature Commandos’u yayınladı. Bu yapım ile ilginç fikirlere ve hikayelere açık olduğunu gösteren Gunn, geçtiğimiz haftalarda Clayface filmi üzerinde çalıştıklarını da duyurmuştu. Böylece, 1940’tan beri DC’nin karakter yelpazesinde yer alan ve Batman’in en tehlikeli düşmanlarından biri olarak bilinen Clayface, ilk kez kendi filmine kavuşmuş olacak.
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