Arkham serisinin arkasındaki stüdyo yeni bir Batman oyunu geliştiriyor

Tam Boyutta Gör 2009 yapımı Batman: Arkham Asylum ile başlayıp Arkham City ve Arkham Knight ile devam eden Batman: Arkham serisi, neredeyse her oyunuyla çıtayı biraz daha yükselterek son yılların en başarılı oyun serilerinden birine dönüştü.

Arkham serisinin yakaladığı bu başarı, serinin arkasındaki stüdyo olan Rocksteady Studios'a oyuncular nezdinde epey kredi kazandırdı. Ne var ki stüdyo geçtiğimiz yıl çıkan Suicide Squad: Kill the Justice League ile bu kredinin büyük bölümünü harcadı. Sonradan bir canlı servis oyununa dönüştürülmesinden, daha tam hazır olmadan çıkmasına kadar pek çok sorundan muzdarip olan Suicide Squad: Kill the Justice League, tam anlamıyla fiyaskoya dönüştü. Hatta pek çok kişi, Arkham serisini yapan stüdoynun nasıl bu kadar zayıf bir iş ortaya koyabileceğini sorguladı.

Suicide Squad: Kill the Justice League yüzünden itibarı epey zedelenen Rocksteady Studios, şimdi bildiği sulara geri dönüyor.

Rocksteady Studios, yeni bir Batman oyunu hazırlıyor

Bloomberg bu hafta Warner Bros. Games hakkında kapsamlı bir makale yayınladı. Şirketin gelecek planlarına da değinen bu makalede yer alan bilgilere göre Warner Bros., şimdi Rocksteady Studios'a yeni bir Batman oyunu hazırlatıyor.

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Bloomberg, bunun tek kişilik bir Batman oyunu olacağını söylüyor. Olur olmaz her şeyin canlı servis multiplayer oyunlarına dönüştürülmesinden epey sıkılan oyunseverler için bu olduça iyi bir haber. Kötü haber ise bu oyunun henüz yolun çok başında olması. Bloomberg, bu oyunun çıkışına daha yıllar olduğunu söylüyor.

Rocksteady artık eski Rocksteady değil

Diğer yandan Rocksteady Studios'un artık eski Rocksteady olmadığını da söylememiz gerekiyor. Suicide Squad oyununun altı yıl süren çalkantılı yapım süreci, stüdyoda işleri epey değiştirdi. Tek kişilik bir oyun olarak tasarlanan Suicide Squad'ın yapım aşamasının ortasında Warner Bros. tarafından canlı servis bir oyuna dönüştürülmesi, Rocksteady yönetimi tarafından pek hoş karşılanmadı. Nitekim bu çalkantılı süreç, Rocksteady'nin başındaki iki isim olan Jamie Walker ve Sefton Hill'in stüdyodan ayrılmasıyla sonuçlandı. O yüzden şimdi yeni Batman oyununu geliştiren ekip, orijinal Batman: Arkham serisinin arkasındaki ekiple tam olarak aynı olmayacak. Bu yüzden ortaya nasıl bir iş çıkacağını bekleyip görmemiz gerekiyor.

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Arkham serisinin arkasındaki stüdyodan yeni Batman oyunu geliyor