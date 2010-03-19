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Zotac GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480'nin kutuları göründü

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
13,1b
1
49
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Zotac GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480'nin kutuları göründü
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Nvidia tabanlı ekran kartı üretiminde sektörün önde gelen oyuncularından biri olan Zotac, DirectX 11 destekli yeni nesil GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 için hazırladığı kutu tasarımlarını gösterdi. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF100 GPU'sunun güç verdiği ekran kartlarından GeForce GTX 480, 384-Bit bellek veri yolu desteğine ve 1536MB GDDR5 bellek kapasitesine, GeForce GTX 470 ise 320-bit bellek veri yolu desteğine ve 1280MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. GeForce GTX 480 için bir özel versiyon olmak üzere iki farklı model hazırlayan Zotac, GeForce GTX 470 içinse sadece tek bir model ile başlangıç yapmaya hazırlanıyor. Tabii haberimize konu olan bu üç modele ek olarak Zotac, fabrika çıkışı hız aşırtmalı AMP! Edition modellerini de pazara sunacak.

Kutu tasarımlarda yer alan bilgilere göre Zotac, GeForce GTX 480 modeliyle birlikte Razer Imperator, GeForce GTX 470 modeliyle birlikte de Razer DeathAdder farelerini en azından kartların Çin için hazırlanan versiyonlarında kullanıcılarına hediye edecek. 26 Mart'ta lanse edilmesi ve sonrasında pazara sunulması beklenen Zotac'ın yeni modelleriyle ilgili henüz net bir fiyat bilgisi bulunmuyor.

Zotac GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480'nin kutuları göründü
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Zotac GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480'nin kutuları göründü
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alpa07 9 yıl
EKRAN KARTI ÜRETİCİLERİNDEN EN İYİYSİ KANIMCA ZOTAC.KALİTE VE GÜVEN VEREN KARTLAR YAPIYOR.ELİMDEKİ 9600 GT Yİ 2 METRELİK DUVARDAN DÜŞTÜ HALA ÇALISIYOR.BUNDAN SONRAKİ TERCİHİM ZOTAC DİR.KUTU TASARIMLARIDA GÜZEL OLMUŞ
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hikmetg 9 yıl
Kutudan başka bir şeyi görünmedi gitti. Editörler bir teste başlasa da görsek boyunun ölçüsünü.
Ama bu kadar gizleniyorsa açıkçası ben performanstan bir şey beklemiyorum.
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CyberII 9 yıl
Kutu kutu pense elmamı yense :)
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Tolgá 9 yıl
AMP! versiyonlarınıda 20-30 mhz oc ile satmasınlarda..
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Master_Evil 9 yıl
win7 ready
az çakal değiller
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mobylette 9 yıl
kutuların en boy ve derinlik değerlerine bakılırsa güzel bir kutu. ancak karton kalınlığı faktörü de hesaba katılmalı. sap genişliği de seçimde önemli bir etken olabilir. bir de kaçıncı hamur ona bakmak lazım ancak yine de son sözü zotac tasarımcıları söyleyecek aferim zotaç
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mertekin 9 yıl
Orta kalite bir tasarımı var kutuların.
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lvlono 9 yıl

travis

kutuların en boy ve derinlik değerlerine bakılırsa güzel bir kutu. ancak karton kalınlığı faktörü de hesaba katılmalı. sap genişliği de seçimde önemli bir etken olabilir. bir de kaçıncı hamur ona bakmak lazım ancak yine de son sözü zotac tasarımcıları söyleyecek aferim zotaç


nVidia'nın iş ortaklarından Origami öğrenmeye de başladık artık
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mrkamilk 9 yıl
iyi bu sefer gölge kullanmamışlar. geçen sefer gtx470 in gölgesinde GTX480 nin resmi vardı :)
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lvlono 9 yıl
Tam bir koleksiyoncu kutusu olmuş :D (yazacak ne varki başka değilmi)
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ender123 9 yıl
Arkadaşlar , ilkokuldan hatırlarsınız dünyanın yuvarlak olduğunu kanıtlamak için verilen gemi örneğini.. Önce dumanı, sonra bacası sonra kendisi görünür. Fehmi amcamızın da

Çıktı çıkacak söylentileri
Sahte fotoları
Gerçek olma ihitmali yüksek fotoları
Üreticilerin şüpheli kart fotoları
Üreticilerin kutu fotoları

çıktı.

Ati işlemcisini çıkaralı aylar oldu 3. 4. serilerini piyasaya verdi. Piyasadaki ilk DX11 destekli kart olmanın tüm kaymağını yedikten sonra. Bilmem hatırlatmakta fayda var mı ama mart ayının 19 bugün. Daha fehmi amcam bu meşhur kutulara konacak , dağıtılacak ve listelerde yerini alacak ve satışa geçecek ...
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Hakanonur 9 yıl
kutular güzel de paradan bahsedin fiyatı da en az kutular kadar güzel olacaktır.
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Netscout 9 yıl
Vereceği mouse ların oradaki değerler nedir acaba ?
y 599
Y 419
mouseların fiyatlarımı ?
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kubisaray 9 yıl
kutulardan kutu begen ne buya kim beş yüz milyar istermi çaviriyor nvıdıa anlamadım ki artık millet yeni moda ekran kartı mı aldın evet bakım bir dur ilk önce ktusuna bak bir bakalım içine geçmeden benim kutum senin kutunda daha iyi bune ya yuh diyorum baska bir sey demiyorum artık donanım haberde kutu göstermese karton görmekten sıkıldık artık.....
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Mordeaur 9 yıl
Ben mi yanlış görüyorum, yoksa RAZER mouselar hediye olarak mı geliyor? Bir dürtsün beni.
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