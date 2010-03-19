Zotac GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480'nin kutuları göründü

Tam Boyutta Gör

Nvidia tabanlı ekran kartı üretiminde sektörün önde gelen oyuncularından biri olan Zotac, DirectX 11 destekli yeni nesil GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 için hazırladığı kutu tasarımlarını gösterdi. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF100 GPU'sunun güç verdiği ekran kartlarından GeForce GTX 480, 384-Bit bellek veri yolu desteğine ve 1536MB GDDR5 bellek kapasitesine, GeForce GTX 470 ise 320-bit bellek veri yolu desteğine ve 1280MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. GeForce GTX 480 için bir özel versiyon olmak üzere iki farklı model hazırlayan Zotac, GeForce GTX 470 içinse sadece tek bir model ile başlangıç yapmaya hazırlanıyor. Tabii haberimize konu olan bu üç modele ek olarak Zotac, fabrika çıkışı hız aşırtmalı AMP! Edition modellerini de pazara sunacak.

Kutu tasarımlarda yer alan bilgilere göre Zotac, GeForce GTX 480 modeliyle birlikte Razer Imperator, GeForce GTX 470 modeliyle birlikte de Razer DeathAdder farelerini en azından kartların Çin için hazırlanan versiyonlarında kullanıcılarına hediye edecek. 26 Mart'ta lanse edilmesi ve sonrasında pazara sunulması beklenen Zotac'ın yeni modelleriyle ilgili henüz net bir fiyat bilgisi bulunmuyor.

Tam Boyutta Gör

Tam Boyutta Gör