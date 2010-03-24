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Zotac GeForce GTX 480 gün ışığına çıktı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
20,4b
1
44
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ekran kartı üretiminde sektörün önde gelen oyuncularından biri olan Zotac, Fermi tabanlı yeni nesil ekran kartlarını pazara sunmaya hazırlanıyor. Nvidia tarafından resmi tanıtımı Cuma günü (26 Mart) yapılacak GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 için hazırlıklarını tamamlayan Zotac, satışa başlamak için gün sayıyor. Ülkemiz pazarına girecekilk modellerden biri olması beklenen Zotac GeForce GTX 480 için resmi detaylar elimize ulaştı.

40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 3.2 milyar transistörden oluşan GF100 GPU'sunun güç verdiği DirectX 11 destekli ekran kartı, 480x paralel işlem birimine, 384-bit bellek veri yolu desteğine ve 1536MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Grafik işlem birimi 700MHz'de, paralel işlemcileri 1401MHz'de ve bellekleri de 3696MHz'de görev yapan ekran kartı CUDA, PhysX, SLI ve 3DVision Surround teknolojilerini de destekliyor.

Isıl güç tasarımı 250 Watt olarak belirlenen ve çift slot soğutucuya sahip olan Zotac GeForce GTX 480, bir adet Mini HDMI ve iki adet te DVI konnektörüne yer veriliyor.

Zotac tarafından önümüzdeki günlerde ülkemiz pazarına da sunulması beklenen GeForce GTX 480 için henüz herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.


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armageddon55 9 yıl
Arkadaşlar az önce Zotac Türkiye distribütörü olan MASCOM Bilgisayar genel satış müdürü ile konuştum. Nvidia GTX4xx serisi kartları ilk getiren firmanın kendileri olacağını ve en az 2.5 - 3 hafta sonra gelebileceğini söyledi. Fiyatı hakkında ise ürün gelmeden belli olamayacağını belirtti.
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Sosyal Demokrat 9 yıl
Performans testlerini bekliyoruz.
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yc#1 9 yıl
@ Ahmet-79
Normal HDMI çıkış koysalardı boyutu nedeniyle DVI çıkışlar ile aynı hizada olamazdı. Onların üstüne koyabilirlerdi; bu sefer de HD 5800 serisinde olduğu gibi sıcak hava tahliye ızgarasının boyutu küçülürdü.
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stradosphere 9 yıl
@Kraven
Usb girişli olan ağ adaptörü alsan,kart kullanmasan sanırım işini görür.
@sadtneverdie
Anni ye bunlar rüyasında ayan olmadı veya ak sakallı dede söylemedi,kendi tahminleri de vardı evet haklı çıktı;ancak kendisine bilgi veren birileride vardı,bunu kendisi de belirtti.DH yi suçlamamak lazım
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sadtneverdie 9 yıl
çok ilginç yine anni haklı çıktı ve kart 250w güç harcıyor ve yine yanıldınız. 295 w diye ortalığı ayağa kaldırdınız resmen kötü reklam yapıyorsunuz. DH gibi bir site emin olamdan haber yapmamalı. anlamadığım koca site nasıl bir üyeden daha kötü haber yapar?
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mertekin 9 yıl
250 watt olmasına çok şaşırdım.295-300 wattlardan bahsediyorlardı sürekli.
Biraz hakkı yenilmiş Nvidia'nın bu konuda.
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Applejack 9 yıl
extended warranty derken???

2 - 3 yıl bir garantiden bahsediliyorsa eğer mükemmel bir haber bu
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Ahmet-79 9 yıl
Fermilerde neden hep mini HDMI portu kullanıyorlar normal HDMI kullanmamalarının nedeni nedir acaba?
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alpa07 9 yıl
kalite bekımından zotac tek geçerim.ha bide nvidia gtx480 haberi çıkınca heyecanlanıyorum :D
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akakivanc 9 yıl
güya zotac nvidia nın en önemli iş ortagıydı fermiyi en son zotac cıkardı ilginç
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santhora 9 yıl
İlk çıkan kartların hepsi referans tasarım olduğu için ucuz olanı tercih etmen daha mantıklı. Hepsi aynı bir fark yok. Ama ilerde özel tasarımlar çıkınca tabi ki araştırma yapıp iyisini almak gerek. Mesela ben MSI GTX 470 lightning modelini bekliyorum. Bu arada umarım çıkar:)
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Trecc11 9 yıl
güzel kart
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renklem 9 yıl
ne leadtek ne zotac ne sparkle, bence en iyisi fx57 markası.
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