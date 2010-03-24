Zotac GeForce GTX 480 gün ışığına çıktı

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Ekran kartı üretiminde sektörün önde gelen oyuncularından biri olan Zotac, Fermi tabanlı yeni nesil ekran kartlarını pazara sunmaya hazırlanıyor. Nvidia tarafından resmi tanıtımı Cuma günü (26 Mart) yapılacak GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 için hazırlıklarını tamamlayan Zotac, satışa başlamak için gün sayıyor. Ülkemiz pazarına girecekilk modellerden biri olması beklenen Zotac GeForce GTX 480 için resmi detaylar elimize ulaştı.

40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 3.2 milyar transistörden oluşan GF100 GPU'sunun güç verdiği DirectX 11 destekli ekran kartı, 480x paralel işlem birimine, 384-bit bellek veri yolu desteğine ve 1536MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Grafik işlem birimi 700MHz'de, paralel işlemcileri 1401MHz'de ve bellekleri de 3696MHz'de görev yapan ekran kartı CUDA, PhysX, SLI ve 3DVision Surround teknolojilerini de destekliyor.

Isıl güç tasarımı 250 Watt olarak belirlenen ve çift slot soğutucuya sahip olan Zotac GeForce GTX 480, bir adet Mini HDMI ve iki adet te DVI konnektörüne yer veriliyor.

Zotac tarafından önümüzdeki günlerde ülkemiz pazarına da sunulması beklenen GeForce GTX 480 için henüz herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.