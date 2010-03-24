Zotac GeForce GTX 480 gün ışığına çıktı

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Ekran kartı üretiminde sektörün önde gelen oyuncularından biri olan Zotac, Fermi tabanlı yeni nesil ekran kartlarını pazara sunmaya hazırlanıyor. Nvidia tarafından resmi tanıtımı Cuma günü (26 Mart) yapılacak GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 için hazırlıklarını tamamlayan Zotac, satışa başlamak için gün sayıyor. Ülkemiz pazarına girecekilk modellerden biri olması beklenen Zotac GeForce GTX 480 için resmi detaylar elimize ulaştı.
40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 3.2 milyar transistörden oluşan GF100 GPU'sunun güç verdiği DirectX 11 destekli ekran kartı, 480x paralel işlem birimine, 384-bit bellek veri yolu desteğine ve 1536MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Grafik işlem birimi 700MHz'de, paralel işlemcileri 1401MHz'de ve bellekleri de 3696MHz'de görev yapan ekran kartı CUDA, PhysX, SLI ve 3DVision Surround teknolojilerini de destekliyor.
Isıl güç tasarımı 250 Watt olarak belirlenen ve çift slot soğutucuya sahip olan Zotac GeForce GTX 480, bir adet Mini HDMI ve iki adet te DVI konnektörüne yer veriliyor.
Zotac tarafından önümüzdeki günlerde ülkemiz pazarına da sunulması beklenen GeForce GTX 480 için henüz herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.
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Normal HDMI çıkış koysalardı boyutu nedeniyle DVI çıkışlar ile aynı hizada olamazdı. Onların üstüne koyabilirlerdi; bu sefer de HD 5800 serisinde olduğu gibi sıcak hava tahliye ızgarasının boyutu küçülürdü.
Usb girişli olan ağ adaptörü alsan,kart kullanmasan sanırım işini görür.
@sadtneverdie
Anni ye bunlar rüyasında ayan olmadı veya ak sakallı dede söylemedi,kendi tahminleri de vardı evet haklı çıktı;ancak kendisine bilgi veren birileride vardı,bunu kendisi de belirtti.DH yi suçlamamak lazım
Biraz hakkı yenilmiş Nvidia'nın bu konuda.
2 - 3 yıl bir garantiden bahsediliyorsa eğer mükemmel bir haber bu