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Zotac GTX275 AMP! Edition video inceleme

10 yıl
134,7b
1
Diğer
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Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Nvidia'nın ATI HD4890'a karşı cevabı gecikmedi! Zotac GTX275 AMP! Editon üst seviye kartlara meydan okuyor!!!

Ekran kartı savaşları hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yeni fiyat / performans lideri olarak pazara sürülen HD4890'a karşılık Nvidia'nın cevabı gecikmedi! GTX275, dengeleri değiştirmeye hazırlanıyor. Bu videomuzda Zotac'ın GTX275 AMP! Edition kartını inceliyor, piyasadaki rakipleriyle karşılaştırıyoruz.


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DH Misafiri 9 yıl
Birde Amd sistemle yapsınlar testleri bakın sonuçlar nasıl değişiyor..
Nvidianın tek alınabilir kartı gtx275 ti ancak şu sıralar hd4890da indirim ve hd5850nin 500lira olması gtx275ide bitirdi Atı şuan rakipsiz her kulvarda...
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cenkyyy 9 yıl

Misafir

Birde Amd sistemle yapsınlar testleri bakın sonuçlar nasıl değişiyor..

Nvidianın tek alınabilir kartı gtx275 ti ancak şu sıralar hd4890da indirim ve hd5850nin 500lira olması gtx275ide bitirdi Atı şuan rakipsiz her kulvarda...

al işte bir fanatik daha emin ol 2. el 3-4 aylık gtx 275 ler 4890 dan daha ucuza alınabiliyor birte + perfonmansı buna ne diyeceksin kaynağın da varmı ?
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ExclusivePack 9 yıl
mesut kardeş yanlış bilio siz doru biliosunuz bravo.ati 4890 kullandım anca 1 ay dayandım gtx 275 aldım bütün oyunları full detay oynuorum hemde sorunsuz.oyusden ati naparsa yapsın nvidia herzaman öndedir.
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robotech3 9 yıl
arkadaslar olaya halen fps pesinde bi dusunce hakim. ya olayi neden bit acisindan da dusunmuyorsunuz. sadece gpu ve ram hizlarina ve fps olaylarina bakiyosunuz oyun sektorunde en onemli olgu bit'tir. oyun konsollari olsun arcade makineleri olsun yaris bit uzerinden gider. nvidia bit konusunda atiyi ezmekle kalmiyor yerin dibine sokuyor. adamlar 896 bit ekran karti bile yapti. ayrica cuda teknolojisi ayri bir guzellik. islemcinin ustundeki agir yuku aliyor. arka planda onlarca yazilim acin ve o programlar calisirken oyun oynayin ati mi daha iyi nvidia mi gorun. ayrica nvidia linux'ta sorunsuz ati her sartta problem cikariyor taninma ve kullanilma acisindan. en cok donanim markasina gene nvidia uyumlu. ve sadece driver kurulumu ile teknik ozelliklerini kullandiran gene nvidia. ati catalyst olmadan kullanin ozellikleri kullanabilirseniz ;)
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Porno Graffitti 9 yıl
İyide zaten PALİT GTX275 ile ZOTAC GTX275 AMP!'nin OC haline yine OC sayesinde çok rahat yaklaşılabiliyor.Ne gerek var o kadar fark vermeye.
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Cool Boy 9 yıl

Orjinalden alıntı: BeyzadeM

İyide zaten PALİT GTX275 ile ZOTAC GTX275 AMP!'nin OC haline yine OC sayesinde çok rahat yaklaşılabiliyor.Ne gerek var o kadar fark vermeye.


Amp zaten fabrika çıkışlı hız aşırtılmış olarak geliyor haliyle biz kullanıcılar %10 daha hız aşırtabiliyoruz... Bu da demek oluyor ki palit ten %10 ya da %15 kadar hız farkı oluyor...
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Key 10 yıl
zotac gtx 260 amp modeli neden yok testlerde onu anlamadim!!!
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Cool Boy 10 yıl
Kullandıkları sistem'ide göz önünde bulundurursak gtx 275 amp önde götürüyor.
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Timeguard 10 yıl
GTX 275 DE
hd4890 DA cok iyi
ben fizik istiyorum diyen nvidia alsın
ben iyi resim kalitesi istiyorum diyen ati bukadar basit
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zamzara 10 yıl
Dünya ekonomik krizde bu iki firmada yalandan amerikan güreşi yapıyorlar.Seneye dx 11 çıkar bu kartlara bakan olmaz.Belki fizik desteği oyunlarda öne çıkarsa nvidia seçilir.Atide fiyat kırarak cevap verir.
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webmaster-mt 10 yıl
merhaba ben mesut çevik :)
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fotifoti 10 yıl
nvidia sux :)
mayısta 4890 da indirim olabiler.
thgden alıntı yapayım "AMD’den sızdırılan sunumda bundan sonra HD 4870 X2’nin 399 USD, HD 4870’in 169 USD ve HD 4890’ın 260 USD’dan satılacağı yazıyor"
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
nerden buluyonuz ya bulsam satın alcam GTX 275 AMP versiyonunu!!!
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