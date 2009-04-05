Zotac GTX275 AMP! Edition video inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
Nvidia'nın ATI HD4890'a karşı cevabı gecikmedi! Zotac GTX275 AMP! Editon üst seviye kartlara meydan okuyor!!!
Ekran kartı savaşları hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yeni fiyat / performans lideri olarak pazara sürülen HD4890'a karşılık Nvidia'nın cevabı gecikmedi! GTX275, dengeleri değiştirmeye hazırlanıyor. Bu videomuzda Zotac'ın GTX275 AMP! Edition kartını inceliyor, piyasadaki rakipleriyle karşılaştırıyoruz.
Paylaş Tweetle
Nvidianın tek alınabilir kartı gtx275 ti ancak şu sıralar hd4890da indirim ve hd5850nin 500lira olması gtx275ide bitirdi Atı şuan rakipsiz her kulvarda...
al işte bir fanatik daha emin ol 2. el 3-4 aylık gtx 275 ler 4890 dan daha ucuza alınabiliyor birte + perfonmansı buna ne diyeceksin kaynağın da varmı ?
Amp zaten fabrika çıkışlı hız aşırtılmış olarak geliyor haliyle biz kullanıcılar %10 daha hız aşırtabiliyoruz... Bu da demek oluyor ki palit ten %10 ya da %15 kadar hız farkı oluyor...
hd4890 DA cok iyi
ben fizik istiyorum diyen nvidia alsın
ben iyi resim kalitesi istiyorum diyen ati bukadar basit
mayısta 4890 da indirim olabiler.
thgden alıntı yapayım "AMD’den sızdırılan sunumda bundan sonra HD 4870 X2’nin 399 USD, HD 4870’in 169 USD ve HD 4890’ın 260 USD’dan satılacağı yazıyor"