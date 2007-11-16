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ZOTAC kendi üretimi GeForce 8800GT'lerle geliyor

12 yıl (Son Güncelleme: 12 yıl)
13,5b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia'nın 29 Ekim'de anons ettiği GeForce 8800GT'nin çeşitli markalar tarafından pazara sunulan referans modelleri Nvidia'nın Foxconn ve Flextronics firmalarına ürettirdiği kartlardı. Tabi firmalar özelleştirilmiş kartlarını da hazırlıyorlar. Bu noktada üretim yeteneği olan firmalar kendi ekran kartlarını da kendileri üretecekler. Nvidia'nın üretim konusunda yakın ilişiki içerisinde olduğu PC Partner'in kendi markası olan ZOTAC, kendi kartlarını üretmeye başlıyor. Standart GeForce 8800GT'lerden kullandığı Mavi renkli PCB ile ayrılan ve DVI AUDIO özelliğine sahip olan ZOTAC'ın GeForce 8800GT modeli yine AMP! ve düz olmak üzere 2 farklı varyasyon ile gelecek. Kartların saat hızları ZOTAC'ın satılmakta olan AMP! ve standart modelleri ile aynı olacak. Segmentinin en hızlı kartlarından biri olan ZOTAC GeForce 8800GT AMP! yüksek 3D performansının yanı sıra sahip olduğu HDMI ve DVI AUDIO özellikleri ile HTPC'ler için de son derece dikkat çeken yeni bir alternatif olacak. Soğutma çözümü olarak Cooler Master ile bir işbirliğine gittiği bilgisi ulaşan firma, tek slot yapısını değiştirmeden, standart kartlara göre çapı genişletilmiş fan ve arttırılmış hava kanalları ile kullanıcılara kartlarını daha da ileri seviyelerde kullanmalarını sağlamayı planladığı da bildirilmekte. Kasım sonu veya Aralık başında ZOTAC'ın kendi üretim kartları ülkemiz tüketicileri ile de buluşacak.
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fthkls 12 yıl
Zotac ülkemize bir girdi tam girdi. Değişik çözümlerde üretiyor. Belki diğer firmalarda yüksek oranda o/c li kartlarla gelebilir en iyisi biraz beklemek aslında.
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Mustafa* 12 yıl
zotac en hesaplısı birazda makul fiyatlara gelirse bundan alacağım
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Albatros83 12 yıl
"Soğutma çözümü olarak Cooler Master ile bir işbirliğine gittiği bilgisi ulaşan firma, tek slot yapısını değiştirmeden, standart kartlara göre çapı genişletilmiş fan ve arttırılmış hava kanalları " anlaşılan Zotac sessiz ve daha etkin bir soğutma ile geliyor. Zaten büyük ve düşük devirde dönen bir fan koymak her zaman daha mantıklı. Ki küçük fanların toza daha hassas olup tozlandıkça gürültü yaptığını düşünürsek. Bu arada Zotac 8800GT ile ciddi iddalı, inşallah iddasını bozmaz yeni serileri de böyle olur. Alacaklara hayırlı olsun.
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