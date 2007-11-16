ZOTAC kendi üretimi GeForce 8800GT'lerle geliyor

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Nvidia'nın 29 Ekim'de anons ettiği GeForce 8800GT'nin çeşitli markalar tarafından pazara sunulan referans modelleri Nvidia'nın Foxconn ve Flextronics firmalarına ürettirdiği kartlardı. Tabi firmalar özelleştirilmiş kartlarını da hazırlıyorlar. Bu noktada üretim yeteneği olan firmalar kendi ekran kartlarını da kendileri üretecekler. Nvidia'nın üretim konusunda yakın ilişiki içerisinde olduğu PC Partner'in kendi markası olan ZOTAC, kendi kartlarını üretmeye başlıyor. Standart GeForce 8800GT'lerden kullandığı Mavi renkli PCB ile ayrılan ve DVI AUDIO özelliğine sahip olan ZOTAC'ın GeForce 8800GT modeli yine AMP! ve düz olmak üzere 2 farklı varyasyon ile gelecek. Kartların saat hızları ZOTAC'ın satılmakta olan AMP! ve standart modelleri ile aynı olacak. Segmentinin en hızlı kartlarından biri olan ZOTAC GeForce 8800GT AMP! yüksek 3D performansının yanı sıra sahip olduğu HDMI ve DVI AUDIO özellikleri ile HTPC'ler için de son derece dikkat çeken yeni bir alternatif olacak. Soğutma çözümü olarak Cooler Master ile bir işbirliğine gittiği bilgisi ulaşan firma, tek slot yapısını değiştirmeden, standart kartlara göre çapı genişletilmiş fan ve arttırılmış hava kanalları ile kullanıcılara kartlarını daha da ileri seviyelerde kullanmalarını sağlamayı planladığı da bildirilmekte. Kasım sonu veya Aralık başında ZOTAC'ın kendi üretim kartları ülkemiz tüketicileri ile de buluşacak.