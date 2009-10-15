Zotac Nvidia ION tabanlı iki yeni Mini-ITX anakart hazırladı

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Fermi mimarisini temel alan yeni nesil ekran kartları öncesinde Zotac, Nvidia ION platformunu temel alan mini-ITX anakart yatırımlarına devam ediyor. Arka arkaya duyurduğu modellerle ürün gamını geliştirilen firma, ION ITX Synergy adını verdiği, mevcut modellerine kıyasla daha ekonomik olacağı belirtilen iki yeni mini-ITX anakartını daha kullanıcıların beğenisine sunuyor.

Her ikisi de 1.6GHz'de çalışan tek çekirdekli Atom 230 veya çift çekirdekli Atom 330 işlemcileriyle tercih edilebilen yeni anakartlarda çift DIMM slotu bulunuyor ve DDR-2 800MHz desteği sunuluyor. GeForce 9400M yonga seti ile hem DirectX 10 hem de yüksek tanımlı video hızlandırma yeteneği sunan anakartlarda ayrıca bir adet PCIe x1 slotuna da yer veriliyor.

Katı kapasitörlerin kullanıldığı yeni anakartların diğer özellikler arasında dört adet SATA-II konnektörü, 6 kanal yüksek tanımlı ses desteği ve Gigabit Ethernet gibi özelliklere de yer verilmekte. Aktif soğutma ile serinletilen dolayısıyla pasif soğutmalı çözümlere nazaran bir miktar daha sesli çalışacakları tahmin edilen anakartlarda yeni nesil monitör ve HDTV'ler için HDMI ara birimine de yer veriliyor.

ION ITX-E Synergy Edition ve ION ITX-G Synergy Edition olarak isimlendirilen yeni anakartların 90 Avro'nun altında bir fiyatlandırma ile önümüzdeki günlerde satışa sunulmaları bekleniyor.

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