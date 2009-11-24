Zotac pasif soğutmalı GeForce GT220 Zone Edition modelini duyurdu

GeForce GT240 AMP! Edition modelini incelediğimiz Zotac, medya bilgisayarları için hazırladığı pasif soğutmalı GeForce GT220 Zone Edition modelini duyurdu. Nvidia'nın 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı GT216 GPU'sundan güç alan yeni ekran kartı 128-bit bellek veri yolu desteği, 48x paralel işlem birimi ve 1GB GDDR2 bellek kapasitesiyle ile geliyor.

Grafik işlem birimi 625MHz, paralel işlemcileri 1360MHz ve bellekleri de 800MHz'de görev yapan DirectX 10.1 destekli yeni ekran kartı, PureVideo HD teknolojisiyle 1080p videolar içi GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği de sunuyor. Görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI konnektörlerine sahip olan kart sahip olduğu özelliklerle HTPC'lere göz kırpıyor.

CUDA ve PhysX gibi Nvidia teknolojileriyle de uyumlu olan yeni ekran kartının önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirken, fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.