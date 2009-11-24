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Zotac pasif soğutmalı GeForce GT220 Zone Edition modelini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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GeForce GT240 AMP! Edition modelini incelediğimiz Zotac, medya bilgisayarları için hazırladığı pasif soğutmalı GeForce GT220 Zone Edition modelini duyurdu. Nvidia'nın 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı GT216 GPU'sundan güç alan yeni ekran kartı 128-bit bellek veri yolu desteği, 48x paralel işlem birimi ve 1GB GDDR2 bellek kapasitesiyle ile geliyor.

Grafik işlem birimi 625MHz, paralel işlemcileri 1360MHz ve bellekleri de 800MHz'de görev yapan DirectX 10.1 destekli yeni ekran kartı, PureVideo HD teknolojisiyle 1080p videolar içi GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği de sunuyor. Görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI konnektörlerine sahip olan kart sahip olduğu özelliklerle HTPC'lere göz kırpıyor.

CUDA ve PhysX gibi Nvidia teknolojileriyle de uyumlu olan yeni ekran kartının önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirken, fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.


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CoreXXX 10 yıl
şu anda ddr2 ler 3 lerden pahalı niye ddr2 koymuş buna şimdi lol:))
hdcp ler için kullanılabilir ne olursa olsun intelin grafik kartlarından çok daha iyidir
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Nevi şahsına münhasır 10 yıl
En son DDR3lü bir 9600GT görmüştüm htcp için. Oyun için bundan daha iyi. Oyun istemiyorsam bu kartı niye alayım onboard varken? Bir dönem hayli gerekli ikin artık hayli gereksiz olan kartlar diye düşünüyorum.
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simplethinks 10 yıl
Küçülde cebime gir hesabı
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yc#1 10 yıl
HTPC ve markalı bilgisayarlar için üretilmiş bir kart.
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MISTIQuad 10 yıl
Kart ufacıkmış yav,Tam da babaların karnelerini 5 getiren çocuklarına alacağı bilgisayara göre bir kart :D
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Ezio Auditoré 10 yıl
bu ne be. Ses kartına benzemiş. Pasif sogutma olmasa ses kartı diye yutturursun millete. ( chipi ne yaparsın bilemem tabi :D )
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Trecc11 10 yıl
1gb ddr2


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