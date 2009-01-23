Zotac su soğutmalı GeForce GTX 285 ve 295 modellerini hazırlıyor

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Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından Zotac, yüksek performans meraklıları için iki yeni ekran kartı üzerinde çalışıyor. Firma tarafından henüz doğrulanmayan bu iddiaya göre, hem yüksek soğutma performansı, hem sessizlik hem de daha iyi hız aşırtma başarımı iseyen kullanıcılar için çift grafik işlemcili GeForce GTX 295 ve tek grafik işlemcili GeForce GTX 285 modellerinin su soğutmalı varyasyonlarını yolda.

AMP! Edition serisi fabrika çıkışı hız aşırtmalı ekran kartlarıyla tanınan firmanın, su soğutmalı yeni modellerinde saat hızlarını yüksek tutabileceği de konuşuluyor. Bilindiği üzere firmanın GeForce GTX 285 AMP! Edition modelinde grafik işlem birimi 702MHz'de (referans modelde 648MHz) çalışmakta. Fakat yeni modelde 55nm GT200b'nin su soğutma ile buluşturularak saat hızlarının daha da arttırılamsı planlanıyor.

GeForce GTX 285 modeliyle birlikte GeForce GTX 295 modeli için de benzer bir hazırlık çalışması devam ediyor. Çift PCB'li tasarıma sahip olan kartın, su soğutma için ideal olduğu ve su soğutma bloğunun GeForce 9800GX2 için hazırlanan bazı modeller gibi baskılı devreler arasına konumlandırılabileceği belirtiliyor. Zotac'ın henüz açıklamadığı yeni modellerin Şubat veya Mart (Cebit Fuarı) aylarında tanıtılması bekleniyor.

Bu arada Zotac'ın haberimize konu olan yeni modellerini hangi seri dahilinde hazırlayacağı henüz bilinmemekle birlikte hatırlanacağı üzere firma GeForce 9800GTX+ modelinin su soğutmalı versiyonunu sessizlik odaklı ekran kartlarının sınıflandırıldığı Zone Edition serisi altında duyurmuştu.