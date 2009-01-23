Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Zotac su soğutmalı GeForce GTX 285 ve 295 modellerini hazırlıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
7,7b
1
10
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Zotac su soğutmalı GeForce GTX 285 ve 295 modellerini hazırlıyor
Tam Boyutta Gör

Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından Zotac, yüksek performans meraklıları için iki yeni ekran kartı üzerinde çalışıyor. Firma tarafından henüz doğrulanmayan bu iddiaya göre, hem yüksek soğutma performansı, hem sessizlik hem de daha iyi hız aşırtma başarımı iseyen kullanıcılar için çift grafik işlemcili GeForce GTX 295 ve tek grafik işlemcili GeForce GTX 285 modellerinin su soğutmalı varyasyonlarını yolda.

AMP! Edition serisi fabrika çıkışı hız aşırtmalı ekran kartlarıyla tanınan firmanın, su soğutmalı yeni modellerinde saat hızlarını yüksek tutabileceği de konuşuluyor. Bilindiği üzere firmanın GeForce GTX 285 AMP! Edition modelinde grafik işlem birimi 702MHz'de (referans modelde 648MHz) çalışmakta. Fakat yeni modelde 55nm GT200b'nin su soğutma ile buluşturularak saat hızlarının daha da arttırılamsı planlanıyor.

GeForce GTX 285 modeliyle birlikte GeForce GTX 295 modeli için de benzer bir hazırlık çalışması devam ediyor. Çift PCB'li tasarıma sahip olan kartın, su soğutma için ideal olduğu ve su soğutma bloğunun GeForce 9800GX2 için hazırlanan bazı modeller gibi baskılı devreler arasına konumlandırılabileceği belirtiliyor. Zotac'ın henüz açıklamadığı yeni modellerin Şubat veya Mart (Cebit Fuarı) aylarında tanıtılması bekleniyor.

Bu arada Zotac'ın haberimize konu olan yeni modellerini hangi seri dahilinde hazırlayacağı henüz bilinmemekle birlikte hatırlanacağı üzere firma GeForce 9800GTX+ modelinin su soğutmalı versiyonunu sessizlik odaklı ekran kartlarının sınıflandırıldığı Zone Edition serisi altında duyurmuştu.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
YunusYENEROGLU_69_ 10 yıl
Bence özel olarak, ametal,metal,asit,baz ne varsa karıstırsınlar ISINMAYAN bir GPU üretsinler o zaman sogutucuya gerek kalmaz di mi?:O))-Hem o zaman GPU nun üstüne artık ısıtıcı bile takarız hani soguk motor gibi az ısınsın, sonra calısır misali :O))))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
max975 10 yıl
bence çok gereksiz bir kart çünkü zaten buna bu kadar para verip de alacağına yeni versiyon kartlar bunu katlıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yimmasabi 10 yıl
İşte ona Fusion denio kardeş. 2010'da tek parca olcak hepsi bir arada.
"Su sogutmalı model yapacaklarına ısıya çare bulunsun bence yakında tüm kasa içini kaplayacak ekran kartları böyle giderse. "
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
N-0NE 10 yıl
Ne warsa zotacta war :) Çok kaliteli kart yapıyorlar...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
00x men00 10 yıl
bii de resim olsaydı neye benzediğini görürdük
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Godolphin 10 yıl
Su sogutmalı model yapacaklarına ısıya çare bulunsun bence yakında tüm kasa içini kaplayacak ekran kartları böyle giderse.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sampiyon bilo 10 yıl
Resimlerini isteriz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +116 Domatore +113 Galatas4ray +104 Tugrul_512bit +86 Mutlak.Sıfır +81 Fenomenon +80 astegon +79 deoks +78 sistemli adam +76
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
7677 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Ekran Kartı, geforce ve zotac
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim