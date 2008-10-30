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ZOTAC, WiFi destekli Mini-ITX anakartını tanıttı

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ZOTAC, WiFi destekli Mini-ITX anakartını tanıttı
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AMD ve VIA platformlarında görmeye alışık olduğumuz Mini-ITX formundaki süper-kompakt anakartlar, Intel tarafında da boy göstermeye başladı. Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından ZOTAC, ekran kartlarıyla yakaladığı başarıyı anakartlarına da yansıtmayı hedeflerken bu konuda çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Firma ürün gamına eklediği Mini-ITX formundaki yeni anakartıyla iddialı olmayı hedefliyor.

ZOTAC'ın boyut ve özellikleriyle dikkat çeken anakartı, Nvidia'nın nForce 630İ / GeForce 7100 yonga setini kullanıyor. FSB hızı 1333MHz'e kadar olan tek, çift ve dört çekirdekli Intel işlemcileriyle kullanılabilen anakart üzerinde çift DIMM slotu bulunuyor ve DDR2-800MHz bellek desteği sunuyor. DirectX 9 destekli entegre grafik işlemcisi (GeForce 7100) anakart üzerinde harici ekran kartları için PCIe x16 slotu ise bulunmuyor.

Bir adet PCIe x1 slotuna sahip olan ZOTAC'ın yeni anakartında dikkat çeken bir diğer detay ise entegre 802.11b/g WiFi modülüne sahip olması ve kablosuz internet kullanımına olanak tanıması. Çift SATA-II konnektörü, entegre ethernet ve ses özellikleri de bulunan Mini-ITX formundaki anakart Intel'in 45nm işlemcileriyle de kullanılabiliyor. Yakın zamanda kullanıma sunulması beklenen anakartın fiyatı ise açıklanmış değil.


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XivA 11 yıl
işte asıl süper pcler. yakında daha da yakınımızda ve hep açık olarak bize yardım edecekler bu htpc ler.
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sampiyon bilo 11 yıl
Toplama NAS'lar için harika.






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max975 11 yıl
nvidianın güzel bir kartı.
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santanio 11 yıl
birde kasalar boy gösterse mini-itx kasa bilgisi olan ?
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01Mrt 11 yıl
güzel bir alternatif olmuş wifi tercih sebebi olabilir...
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