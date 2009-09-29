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Zotac'dan Nvidia ION tabanlı yeni anakart: ION ITX-F

9 yıl
10,2b
1
11
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Zotac'dan Nvidia ION tabanlı yeni anakart: ION ITX-F
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Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından Zotac, ION tabanlı anakart ailesine yeni bir model daha ekliyor. Firmanın ION ITX-F kod adını taşıyan ve nettop sistemleri hedef alan Micro-ITX anakartında Intel'in 1.6GHz'de çalışan çift çekirdekli Atom 330 işlemcisi kullanılıyor. İki adet DIMM slotu üzerinden DDR2 bellek desteği sunan anakart gelişmiş grafik özellikleriyle dikkat çekmeyi başarıyor.

ION platformu kapsamında GeForce 9400M entegre grafik birimine sahip olan Zotac ION ITX-F, hem DirectX 10 desteği sunuyor hem de yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabiliyor. Pasif soğutma ile desteklenen ve katı kapasitörlerle donatılan Nvidia ION tabanlı anakart üzerinde harici ekran kartı kullanımına yönelik olarak bir adet PCIe 2.0 x16 slotu da bulunuyor.

Gelişmiş özelliklere sahip, kompakt boyutlu medya bilgisayarları hedef alan anakart üzerinde kablosuz iletişim için 802.11n/g/b WiFi modülü de bulunuyor. Yeni nesil HDTV'ler ve LCD monitörlerle kullanım için D-Sub ve DVI konnektörlerine ek olarak HDMI ara birimine de yer verilen Mini-ITX anakart üzerinde depolama cihazları için bir adet eSATA ve üç adet SATA-II portu da unutulmamış

Diğer özellikleri arasında Gigabit Ethernet ve 6 kanal ses desteği gibi özelliklere yer verilen Zotac ION ITX-F'nin kullanıma sunulacağı tarih ve fiyatı hakkındaysa şimdilik herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Zotac'dan Nvidia ION tabanlı yeni anakart: ION ITX-F
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roadless 9 yıl
şu an satışta
exa.com.tr/...
209 $ + KDV
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Redalert2 9 yıl
atom işlemciye pci express slot ne alaka.pci slot olsa anlarım.napıcaz bu anakarta ati 4870 takıp crisis mi oynucaz atom işlemciyle. :oP
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sertacaygun 9 yıl
Bir optik sürücü ve 2 HDD bağlamak gerekir. USB'leri de aynı amaçlar doğrultusunda doldururak indirme bilgisayarı olarak kullanmak gerek...
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CoreXXX 9 yıl
9400 yongası olması çok iyi, yoksa intelin dandik 945 yongalarına mahkum kalacağız, zaten boyle bir sistem hdcp için alınır, hd oynatmazsa işe yaramaz, ion platformu bu konuda intelden çok daha iyi, ayrıca zotacda anakartı çok güzel yapmış, ama ne yazıkki bu anakartın fiyatları neredeyse üst seviye anakartlara yaklaşıyor, biraz uygun olsa sırf zevk için bi tane toplayacağım ama çok pahalı:)
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darel-x 9 yıl
iyi güzelde adamakıllı mini-itx küp şeklinde kasa yok. Seçenekler çok kısıtlı ve bence güzel değil. Şu kasa güzel ama daha burada yok :
silverstonetek.com/...
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acbold 9 yıl
butür anakartların ne gibi eksta yönü olabilirki ? normal pc lerde kullanılcağını sanmıyrum panel pc ler için sanırım.
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N-0NE 9 yıl
Bi anakartta olması gereken en büyük özellik wifidir.Çoğu anakartta ya opsiyon oluyo bu wifi özelliği yada olmuyo.Her anakarta standart yapsalar olmazmı şu işi ?
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buraoca2 9 yıl
Şu ion tabanlı anakartların fiyatı (özellikle TR'de) ne zaman ucuzlayacak acaba :)
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Momo-Oz 9 yıl
fiyatı ne kadar acaba
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