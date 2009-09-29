Zotac'dan Nvidia ION tabanlı yeni anakart: ION ITX-F

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Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından Zotac, ION tabanlı anakart ailesine yeni bir model daha ekliyor. Firmanın ION ITX-F kod adını taşıyan ve nettop sistemleri hedef alan Micro-ITX anakartında Intel'in 1.6GHz'de çalışan çift çekirdekli Atom 330 işlemcisi kullanılıyor. İki adet DIMM slotu üzerinden DDR2 bellek desteği sunan anakart gelişmiş grafik özellikleriyle dikkat çekmeyi başarıyor.

ION platformu kapsamında GeForce 9400M entegre grafik birimine sahip olan Zotac ION ITX-F, hem DirectX 10 desteği sunuyor hem de yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabiliyor. Pasif soğutma ile desteklenen ve katı kapasitörlerle donatılan Nvidia ION tabanlı anakart üzerinde harici ekran kartı kullanımına yönelik olarak bir adet PCIe 2.0 x16 slotu da bulunuyor.

Gelişmiş özelliklere sahip, kompakt boyutlu medya bilgisayarları hedef alan anakart üzerinde kablosuz iletişim için 802.11n/g/b WiFi modülü de bulunuyor. Yeni nesil HDTV'ler ve LCD monitörlerle kullanım için D-Sub ve DVI konnektörlerine ek olarak HDMI ara birimine de yer verilen Mini-ITX anakart üzerinde depolama cihazları için bir adet eSATA ve üç adet SATA-II portu da unutulmamış

Diğer özellikleri arasında Gigabit Ethernet ve 6 kanal ses desteği gibi özelliklere yer verilen Zotac ION ITX-F'nin kullanıma sunulacağı tarih ve fiyatı hakkındaysa şimdilik herhangi bir bilgi bulunmuyor.

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