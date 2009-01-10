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Zotac'dan yeni cep herkülü; GeForce 9300 yonga setli Mini-ITX anakart

Mini-ITX anakartlar yaygınlaşıyor. Zotac'ın yeni modeli DirectX 10 destekli entegre grafik işlemcisi ve WiFi desteği ile dikkat çekiyor.
10 yıl
9,1b
1
41
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Düşük güç tüketen, sessiz çalışan ve az yer kaplayan kompakt boyutlu sistemlerin popülaritesi her geçen gün artıyor. Ekonomik krize rağmen yüksek satış rakamlarına ulaşabilen netbook'lar ve bu sene yaygınlaşması beklenen nettop bilgisayarların sahip olduğu pazar potansiyeli de adeta bu durumu doğrulamakta. Tabii kullanıcılar kompakt boyutlu sistem kurmak için sadece Atom platformuna mahkum değil. Zira kullanıcılar gelişmiş çoklu ortam özellikleriyle öne çıkan ve hatta kablosuz ağ bağlantısına da olanak tanıyabilen süper-küçük masaüstü bilgisayarlar hazırlayabilir.

Kompakt boyutlu sistemler için düşük güç tüketimli işlemcilere, mini boyutta anakarta ve böyle bir sisteme ev sahipliği yapabilecek özel kasalara ihtiyaç var. İşlemci cephesinde gerek AMD'nin gerekse de Intel'in bu tür sistemler için hazırladığı düşük güç tüketlimli işlemcileri bulunuyor. Kasa tarafından da komponent üreticileri mini-bilgisayarlara artık çok daha fazla önem veriyor. Zira son dönemde iddialı pek çok kasa üreticisinin Mini-ITX ve/veya Mini-ATX anakartlarla uyumlu hatta HTPC kullanımına olanak tanıyabilecek kasalar duyurduğuna sıkça tanık olmaktayız.

Zotac'dan yeni cep herkülü; GeForce 9300 yonga setli Mini-ITX anakart
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ZOTAC, GeForce 9300 yonga setli ve WiFi desteği Mini-ITX anakartını duyurdu

Anakart cephesinde ise "mini" rekabeti giderek artıyor. Pico serisi anakartlarıyla yıllardan bu yana mini çözümlerin önemine vurgu yapan VIA bir tarafa hem AMD hem de Intel cephesinde firmaların iş ortakları çoklu ortam özellikleri ve gelişmiş video yetenekleriyle öne çıkan yeni nesil Mini-ITX çözümlerini duyurmaya devam ediyor. Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayan ve özellikle AMP! Edition serisi yüksek performanslı modelleriyle tanına ZOTAC, Nvidia'nın GeForce 9300 yonga setini temel alan GeForce 9300-ITX WiFi isimli anakartıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Firmanın Mini-ITX formundaki yeni anakartı Nvidia'nın Intel platformu için geliştirdiği en güncel yonga setlerinden biri olan GeForce 9300'ü temel alıyor. LGA775 formundaki Core 2 serisi, Pentium E ve Celeron serisi çift çekirdekli işlemcilerle uyumlu olan anakart 1333MHz'e kadar FSB desteği sunuyor. ZOTAC'ın yeni anakartı üzerinde DDR2-800MHz desteği sunan iki adet DIMM slotu yer alıyor ki bu önemli bir detay. Zira aynı segmentteki anakartların bir kısmı form faktöründen dolayı standart bellekler yerine SO-DIMM belleklere kullanıma olanak tanıyabiliyor.

Zotac'dan yeni cep herkülü; GeForce 9300 yonga setli Mini-ITX anakart
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Anakart entegre WiFi modülüyle kablosuz iletişime de olanak tanıyor

ZOTAC'ın yeni anakartında dikkat çeken önemli detaylardan bir diğeri ise harici ekran kartı kullanımı için bir adet PCIe x16 slotuna yer verilmesi. Zira yine aynı segmentteki anakartların bir kısmında genişleme için sadece PCI veya PCIe x1 slotlarına yer verilebilirken ZOTAC'ın yeni anakartında harici ekran kartları ve Hybrid SLI teknolojisinin kullanılabilmesi için PCIe 2.0 spesifikasyonuyla uyumlu olan PCIe x16 slotuna yer verilmiş. İkinci bir genişleme slotuna sahip olmayan anakartın entegre grafik işlemcisi sayesinde video ve grafik uygulamalarında da iddialı olması bekleniyor.

Mini-ITX formundaki anakarta, Nvidia'nın GeForce 9300 yonga seti güç veriyor. Bu yonga setinin en önemli avantajlarından biri "tek yonga" tasarımına sahip olması. Yani Intel ve AMD çözümlerinden farklı olarak kuzey ve güney köprüsü olarak iki harici yonga yerine tüm fonksiyonlar tek bir yonga altında toplanıyor. GeForce 9300'ün entegre grafik çekirdeği Nvidia'nın GeForce 9 mimarisini temel alıyor. Çekirdek hızı 450MHz olarak belirlenen entegre grafik işlemci, 1200MHz'de çalışan 16 adet paralel işlem birimiyle geliyor ve yeni nesil Nvidia teknolojileri de destekleniyor.

Zotac'dan yeni cep herkülü; GeForce 9300 yonga setli Mini-ITX anakart
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Anakart üzerinde DirectX 10, CUDA, PhysX ve PureVideo HD destekli grafik işlemci bulunuyor

Nvidia'nın CUDA ve PhysX teknolojileriyle uyumlu olan entegre grafik işlem birimi, PureVideo HD teknolojisi sayesinde yüksek tanımlı videolar için IGP tabanlı video hızlandırma yaparak işlemcinin video oynatımı esnasında daha az meşgul olmasını sağlayabiliyor. Bu sayede mini-bilgisayarlarda düşük güç tüketimli aynı zamanda düşük performanslı işlemciler kullanılacak olsa da HD Videoların oynatımına olanak tanınabilecek. Öte yandan Hybrid SLI teknolojisi sayesinde yüksek performanslı bir ekran kartı sistemde yer alabilecek ve istendiğinde kapatılıp IGP ile devam edilebilecek.

DirectX 10 ve OpenGL 2.1 desteği de sunabilen entegre grafik işlemcinin sağlayacağı görüntülerin televizyon ve monitörlere ulaştırılmasında anakart üzerindeki DVI, VGA ve HDMI konnektörleri kullanılabilecek. Stabilite ve dayanıklılık için katı kapasitörler ile donatılan GeForce 9300-ITX WiFi, adından da anlaşılabileceği üzere kablosuz iletişime olanak tanıyabiliyor. Zira anakart üzerinde entegre bir 802.11b/g modülü bulunuyor ve bu sayede kablosuz internet kullanımına da olanak tanınabiliyor. Kablolu iletişim içinse Gigabit Ethernet desteği anakart üzerindeki yerini almış.

Zotac'dan yeni cep herkülü; GeForce 9300 yonga setli Mini-ITX anakart
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Yeni anakart, 18 Ocak'ta lanse edilecek 65 Watt'lık Core 2 Quad 9000s serisi ile uyumlu bir ikili olabilir

Sabit disk ve harici depolama çözümlerinin kullanımı için RAID 0 ve 1 desteği sunan iki adet SATA-II ve bir adet eSATA (3.0Gbps) konnektörüyle gelen anakart üzerinde özellikle eski tip disklerin kullanımı için herhangi bir PATA portu ise bulunmuyor. Ayrıca harici donanımlar için arka panaleinde 6 adet USB 2.0 portu bulunan Mini-ITX anakart, 6 kanal yüksek tanımlı ses desteği ile geliyor. Pasif soğutma ile desteklenen anakartın segmentinde iddialı olması beklenirken ne zaman ve hangi fiyat seviyesinden kullanıma sunulacağı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.


http://www.zotac.com/index.php?option=com_content&task=view&id=299&Itemid=1 Yorum Yaz
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maviay1980 10 yıl
Bu mini ITX Kartın bi boy büyüğü midi Itx mi oluyo nedir işte Packard bell kasalarında ati çipsetli kart kullanıyo ki amd ile de gayet uyumlu.Yapım itibariyle klipslemesiyle amd intele göre daha çok yer kaplıyo olabilir ama şunu söyleyeyim P4 478Pin fan gördüysen amdx2 lerde ancak o kadar yer kaplar konuyu başka yerlere taşımanın mantığı yok zotac anakartı tartışıyoz.Satası usbleri 9300 ekran kartıyla gayet başarılı.PCI donanımlar takılamıyacak.Zaten kasanın içine ne kadar takarsa o akadar ömürden yiyo neyse saygılar.Have a nice Zotac's...
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Jukiee 10 yıl
Gelmedi mi Türkiye ye henüz ??
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maviay1980 10 yıl
Intelde P3 fan kullanacak değil herhalde core2 duo ya,ki kullanırsa şaşmam intel bu yapar...
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maviay1980 10 yıl
Hahaha AMD'nin fanları büyükmüş.Büyüük olsa ne oluyomuş küçük olsa.AMD nin fanları intele bin basar.En azından kendi fanıyla %20 overclock yapan 1000lerce anakartı mevcut beğenmiyosan almazsın...
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01Mrt 10 yıl
Orjinalden alıntı: maviay1980

Hahaha AMD'nin fanları büyükmüş.Büyüük olsa ne oluyomuş küçük olsa.AMD nin fanları intele bin basar.En azından kendi fanıyla %20 overclock yapan 1000lerce anakartı mevcut beğenmiyosan almazsın...


Arkadaşım ben beğenmiyor gibi bişey demedim ki, keşke biraz anlamaya çalışsaydın söylemek istediğim şuydu...
bord mini olduğu için, hani minik ya kasalarda minik olur o açıdan fan problem olur onu söylemeye çalışıyordum...



pclabs.com.tr/... güzel bir örnek bak istersen...
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seon 10 yıl
HDMI konnektörle
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01Mrt 10 yıl
AMD 780G li bir bord çok kalite bişey ama tuzlu biraz...

cgi.ebay.com/...
global.ebay.com/...

Birde Zotac'a ait AMD için GeForce 8200 chipsetli bord var piyasada yoktur henüz...
hardwareland.net/...
Pardon piyasada varmış ama TRde yok tabii...

newegg.com/...

Buda Zotac'a alternatif J&W GeForce 8200 bord, işlemci fanıyla beraber gelmesi çok güzel... malum AMDnin fanları öküz gibi...

cgi.ebay.com/...

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maviay1980 10 yıl
Ucuzsa türünün lideri,ihtiyacım olsa alırım pci olmayı versin.zaten vistada eski ekran kartını kullanmıyoz skystarıda satar usb sini alırız demi arkadaşlar...
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berrenger 10 yıl
Aslında PCI-Exp.16x slotu yerine PCI yaca PCI-Exp.4x slotu olsa daha iyi olurdu. TV kartını nereye takacaz.
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CoreXXX 10 yıl
gördüğüm en güzel mini itx gerçekden,pci ex16 bile var ve tek yongayla çok kibar durmuş,ama zotac şimdi buna bi sürü para ister bea:))
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sampiyon bilo 10 yıl
Şunu 780G gibi bir yonga ile üretselerdi Athlonx2 7750 işlecisiyle tam bir ikili olurlardı.Tabi maliyet odaklı athlonx4'te olabilir.
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seven44 10 yıl
Tam istedigim gibi bır htpc anakartı.buna bide akasnın mini kasası + 9550s + 2 gb rem 4830 vaya 9800 sinerji olablir tr gelır gelmez alacagım
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mcanozsisman 10 yıl
zotac ın sitesindeki distribütör firmaları aradım ama ellerinde yokmuş ne zaman geleceklerinizde bilmiyorlar hemen gelsede kursak mini htpc lerimizi
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cyberiaster 10 yıl
way be ufacık karta neler sığdırmış adamlar :D
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winnerS 10 yıl
yemede yanında yat derler ya, aynen öyle, al topla kullanmada bak bak dur :D
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