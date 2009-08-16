İşte dünyanın en ucuz netbook modeli; Lanyu eBook LY-EB01

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Geçtiğimiz aylarda Hindistan'da devlet teşvikiyle 10$-20$ aralığında maliyetle öğrencilere özel netbook hazırlanacağı yönünde bazı haberler gündeme gelmiş ancak devam eden süreçte en azından şimdiye kadar somut bir gelişme yaşanmamıştı. Donanım dünyasında özellikle son bir yıla damgasını vuran ve yüksek satış rakamlarıyla üreticilerin yüzünü güldüren netbook yani maliyet odaklı mini-bilgisayarlar hatırlanacağı üzere ultra-düşük maliyet hedefiyle gündeme gelmiş ancak pek çok modelde fiyatlar, telaffuz edilen rakamlar bir yana dizüstü bilgisayarlara yakın seviyelerde seyretmişti.

Çin merkezli Lanyu firması ise yeni netbook modeli ile en ucuz çözüm olma konusunda oldukça iddialı. Kimi kaynaklarca gezegenin satışa hazı en ucuz netbook modeli olarak tanımlanan eBook LY-EB01 isimli yeni sistem, yerel para birimi ile 666 yuan yani yaklaşık 98$'lık fiyatıyla bu konuda oldukça iddialı. ARM tabanlı yeni sisteme 266MHz'de çalışan AK7802Q216 kodlu işlemci güç veriyor. 800 x 480 piksel çözünürlüğünü destekleyen 7-inç TFT LCD ekran ile donatılan sistemin diğer detayları arasında 128MB bellek, WiFi ve 1800mAH Li-iyon pil gibi detaylara yer veriliyor.

Kullandığı işlemci itibariyle olağan Windows işletim sistemleriyle uyumlu olmayan netbook, WinCE 5.0 işletim sistemini kullanıyor.

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