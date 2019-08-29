10. Nesil Intel işlemcili RedmiBook 14 Enhanced Edition duyuruldu

Redmi'nin 29 Ağustos'ta ilk dizüstü bilgisayarı olan RedmiBook 14'ün yeni bir versiyonunu tanıtacağı söyleniyordu. Beklenen oldu ve şirket bugün RedmiBook 14 Enhanced Edition adlı modele resmiyet kazandırdı.

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Başta da belirttiğimiz gibi dizüstü bilgisayar, üç ay önce çıkan RedmiBook 14'ün gelişmiş versiyonu olarak lanse edildi. En büyük fark ise işlemci tarafında. Orijinal modelde bulunan 8. nesil işlemciler yerini 10. nesil Intel işlemcilere bıraktı.

RedmiBook 14 Enhance Edition Özellikleri

RedmiBook 14 Enhance Edition, 14 inçlik Full HD IPS ekran paneline sahip. Daha önce piyasaya sürülen modelle neredeyse aynı özellikleri paylaşıyor. Hatta tasarım anlamında bile çok fazla değişiklik yok. Dizüstü bilgisayar 10. Nesil Ice Lake Intel Core i5 ve Intel Core i7 işlemcilerle geldi. Toplam üç farklı konfigürasyonda sunuluyor:

Intel Core i5-10210U işlemci + 8 GB RAM + 256 GB SSD + NVIDIA GeForce MX250 GPU

Intel Core i5-10210U işlemci + 8 GB RAM + 512 GB SSD + NVIDIA GeForce MX250 GPU

Intel Core i7-10510U işlemci + 8 GB RAM + 512 GB SSD + NVIDIA GeForce MX250 GPU

RedmiBook 14 Enhance Fiyatı

Cihazın bağlantı seçenekleri arasında iki adet USB 3.0 portu, bir adet USB 2.0 portu, HDMI girişi, WiFi ve Bluetooth bulunuyor. Cihaz kutudan Windows 10 Home işletim sistemiyle çıakcak ve Microsoft Office paketi yüklü şekilde gelecek.

RedmiBook 14 Enhanced Edition'ın fiyat etiketi de belli oldu. Dizüstü bilgisayarın Intel Core i5 işlemcili iki modeli sırasıyla 559 dolar ve 629 dolar fiyat etiketi taşıyor. Intel Core i7 modeli ise 699 dolar karşılığında satın alınabilecek. Tüm modeller ön siparişe açıldı. Satışlar ise 6 Eylül tarihinde başlayacak.