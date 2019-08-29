Kim Nerede? 89 Bir Fransız girişimci, benzinli ve dizel araçları elektrikli hale getirmenin ucuz bir yöntemini buldu 42 Huawei Mate 30 için Google’dan kötü haber 40 Mercedes-AMG GLB 35 tanıtıldı: Yedi koltuklu performans
Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Büyük Slayt ve Popüler Haberler
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

10. Nesil Intel işlemcili RedmiBook 14 Enhanced Edition duyuruldu

Redmi bu yılın başlarında piyasaya sürdüğü ilk dizüstü bilgisayarının daha gelişmiş bir versiyonunu çıkardı. RedmiBook 14 Enhanced Edition adlı model 10. Nesil Intel işlemcilerle geldi.
2 sa.
391
8
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Redmi'nin 29 Ağustos'ta ilk dizüstü bilgisayarı olan RedmiBook 14'ün yeni bir versiyonunu tanıtacağı söyleniyordu. Beklenen oldu ve şirket bugün RedmiBook 14 Enhanced Edition adlı modele resmiyet kazandırdı.
Ayrıca Bkz. "LG'nin geliştirdiği yapay zeka, cihazlar arızalanmadan önce haber verecek"
Başta da belirttiğimiz gibi dizüstü bilgisayar, üç ay önce çıkan RedmiBook 14'ün gelişmiş versiyonu olarak lanse edildi. En büyük fark ise işlemci tarafında. Orijinal modelde bulunan 8. nesil işlemciler yerini 10. nesil Intel işlemcilere bıraktı.

RedmiBook 14 Enhance Edition Özellikleri

RedmiBook 14 Enhance Edition, 14 inçlik Full HD IPS ekran paneline sahip. Daha önce piyasaya sürülen modelle neredeyse aynı özellikleri paylaşıyor. Hatta tasarım anlamında bile çok fazla değişiklik yok. Dizüstü bilgisayar 10. Nesil Ice Lake Intel Core i5 ve Intel Core i7 işlemcilerle geldi. Toplam üç farklı konfigürasyonda sunuluyor:
  • Intel Core i5-10210U işlemci + 8 GB RAM + 256 GB SSD + NVIDIA GeForce MX250 GPU
  • Intel Core i5-10210U işlemci + 8 GB RAM + 512 GB SSD + NVIDIA GeForce MX250 GPU
  • Intel Core i7-10510U işlemci + 8 GB RAM + 512 GB SSD + NVIDIA GeForce MX250 GPU

RedmiBook 14 Enhance Fiyatı

Cihazın bağlantı seçenekleri arasında iki adet USB 3.0 portu, bir adet USB 2.0 portu, HDMI girişi, WiFi ve Bluetooth bulunuyor. Cihaz kutudan Windows 10 Home işletim sistemiyle çıakcak ve Microsoft Office paketi yüklü şekilde gelecek.
RedmiBook 14 Enhanced Edition'ın fiyat etiketi de belli oldu. Dizüstü bilgisayarın Intel Core i5 işlemcili iki modeli sırasıyla 559 dolar ve 629 dolar fiyat etiketi taşıyor. Intel Core i7 modeli ise 699 dolar karşılığında satın alınabilecek. Tüm modeller ön siparişe açıldı. Satışlar ise 6 Eylül tarihinde başlayacak.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
napolyon94 1 sa.
560 dolar çok uygun, keşke turkiyeye direk bu fiyattam gelse.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 dk. Tesla, kendi müşterilerine özel trafik sigortası hizmeti başlattı 39 dk. Gigabyte Türkiye yeni ekran kartları, SSD ve anakartlarını İstanbul’da tanıttı 1 sa. Redmi Note 8 ve Redmi Note 8 Pro duyuruldu: İşte detaylar 1 sa. İlk Redmi televizyonu duyuruldu 2 sa. OLED ekranlı sıvı soğutucu?? "Asus ROG Ryujin 240 incelemesi" 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN 10. Nesil Intel işlemcili RedmiBook 14 Enhanced Edition duyuruldu Sonraki LG'den yuvarlak buz yapabilen akıllı buzdolabı 3 sa. Elektrikli araçların şarj süresini 6 dakikaya indirecek yeni batarya geliştiriliyor 3 sa. Huawei MediaPad M6 Turbo Edition resmen tanıtıldı 4 sa. Microsoft Office'in iOS ve Android versiyonuna karanlık mod geliyor 4 sa. Mercedes-AMG GLB 35 tanıtıldı: Yedi koltuklu performans 5 sa. LG'nin geliştirdiği yapay zeka, cihazlar arızalanmadan önce haber verecek 5 sa. Pokemon Masters, Android ve iOS için yayınlandı 6 sa. Huawei Mate 30 için Google’dan kötü haber 6 sa. HoloLens 2, önümüzdeki ay piyasaya çıkıyor 7 sa. James Webb Uzay Teleskobu önemli bir kilometre taşını geride bıraktı 7 sa. 2020 Volkswagen Golf'ün (Mk8) test aşamalarında sona gelindi 8 sa. Siri kontrolleri için Apple’dan özür geldi 8 sa. Wolfenstein: Youngblood, 1.0.5 sürümü yamayla daha kolay hale getirildi 11 sa. Bir Fransız girişimci, benzinli ve dizel araçları elektrikli hale getirmenin ucuz bir yöntemini buldu 21 sa. Samsung Galaxy S11'in en az üç 5G özellikli versiyonu olacak 21 sa. Araştırmalara göre kahve tüketimi obezite riskini azaltabiliyor 22 sa. Samsung Galaxy M30s, üç arka kamera ve 6.000 mAh pile sahip olacak 23 sa. İnceliği ile öne çıkan Acer Swift 7 ülkemizde satışa sunuldu 23 sa. 100 milyon kullanıcıya ulaşan CamScanner uygulaması zararlı yazılım barındırıyor 1 gün Joker filminin son fragmanı yayınlandı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
2020 Volkswagen Passat GTE, daha uzun menziliyle Avrupa'da sat...
DonanımHaber
Türk astronot 2023'te uzaya çıkıyor!
DonanımHaber
Apple, iPhone'lar için telsiz özelliğini rafa kaldırdı
DonanımHaber
Life is Strange 2'nin Dördüncü Bölümü Çıktı
Bölüm Sonu Canavarı
Dota 2 The International 2019 Turnuvasının Şampiyonu "OG" Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Trafikte aracınıza biri vurup kaçarsa ne yapacaksınız biliyor ...
DH Forum
apaçilerin pittbull köpeğini aldırdım
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
Uygulama Haber
Koşarken kollarımızı neden bükeriz ?
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim