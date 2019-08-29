LG'nin geliştirdiği yapay zeka, cihazlar arızalanmadan önce haber verecek

LG, CES organizasyonunda Proaktif Müşteri Hizmetleri kavramını ortaya koymuştu. Bu kavram, yapay zeka desteği ile cihazlarda oluşabilecek sorunları ortaya çıkmadan önce tespit etmek ve sorunları önleme adımlarında kullanıcıları yönlendirme anlamına geliyor. Şirketin yaptığı açıklamaya göre Proaktif Müşteri Hizmetleri bu yıl Avrupa'daki kullanıcılara sunulacak.

Kullanıcıları önceden uyaracak

Şimdilik tam olarak bu yapay zekanın nasıl çalışacağı konusunda bir bilgi yok. Ancak ilk etapta çamaşır makineleri ve buzdolapları için hizmet verecek. Şirketin verdiği bilgilerde bu teknolojinin enerji kullanımı ve su tüketiminde potansiyel olarak artışa neden olabilecek sorunları analiz edeceği ve verimliliği artırmak ve paradan tasarruf etmek için doğru rehberlik sağlayacağı yer alıyor.

LG'nin Akıllı Ev Aletleri başkanı olan Song Dae-hyun konuyla ilgili olarak: "LG ??Proaktif Müşteri Hizmetleri, akıllı ev aletlerinin sahipleri için daha fazla değer ve gönül rahatlığı sağlayan yeni bir müşteri hizmetleri örneği. Avrupa pazarı için yenilikçi akıllı ev çözümleri geliştirmeye devam edeceğiz ve LG cihaz sahiplerine kolaylık sağlamak için yeni yollar sunacağız." ifadelerini kullandı. Hizmetin 2020 yılından sonra ABD'ye geleceği de belirtiliyor.

http://www.lgnewsroom.com/2019/08/lg-introduces-ai-powered-customer-care-service-to-europe/