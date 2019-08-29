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LG'nin geliştirdiği yapay zeka, cihazlar arızalanmadan önce haber verecek

Güney Koreli teknoloji devlerinden LG, bu yılın başlarında düzenlenen CES organizazsyonunda duyurduğu Proaktif Müşteri Hizmetleri kavramını bu yıl Avrupa'da başlatacağını açıkladı.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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LG, CES organizasyonunda Proaktif Müşteri Hizmetleri kavramını ortaya koymuştu. Bu kavram, yapay zeka desteği ile cihazlarda oluşabilecek sorunları ortaya çıkmadan önce tespit etmek ve sorunları önleme adımlarında kullanıcıları yönlendirme anlamına geliyor. Şirketin yaptığı açıklamaya göre Proaktif Müşteri Hizmetleri bu yıl Avrupa'daki kullanıcılara sunulacak.

Kullanıcıları önceden uyaracak

Şimdilik tam olarak bu yapay zekanın nasıl çalışacağı konusunda bir bilgi yok. Ancak ilk etapta çamaşır makineleri ve buzdolapları için hizmet verecek. Şirketin verdiği bilgilerde bu teknolojinin enerji kullanımı ve su tüketiminde potansiyel olarak artışa neden olabilecek sorunları analiz edeceği ve verimliliği artırmak ve paradan tasarruf etmek için doğru rehberlik sağlayacağı yer alıyor.
LG'nin Akıllı Ev Aletleri başkanı olan Song Dae-hyun konuyla ilgili olarak: "LG ??Proaktif Müşteri Hizmetleri, akıllı ev aletlerinin sahipleri için daha fazla değer ve gönül rahatlığı sağlayan yeni bir müşteri hizmetleri örneği. Avrupa pazarı için yenilikçi akıllı ev çözümleri geliştirmeye devam edeceğiz ve LG cihaz sahiplerine kolaylık sağlamak için yeni yollar sunacağız." ifadelerini kullandı. Hizmetin 2020 yılından sonra ABD'ye geleceği de belirtiliyor.


http://www.lgnewsroom.com/2019/08/lg-introduces-ai-powered-customer-care-service-to-europe/ Yorum Yaz
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mustymute 4 sa. en beğenilen
LG Akıllı Ev Aletleri;
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Reborned 1 sa.
Haber verse türke ne yazar dibine kadar kullanmaya devam.
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Mhmmt4991 2 sa.
LG nin her şeyi gibi yapay zekası da dandik olur.
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serafon 3 sa.
Sahip! Telefonu 1/1/2021 tarhinden suya düşürüp bozacaksın, tamam!
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novicem 4 sa.
Sadece çamaşır makineleri ve buzdolaplarıyla çalışması isabet olmuş. Düşünsenize bu yapay zeka LG nin akıllı telefonlarında da çalışsa neler olur? Bence daha üretim bandındayken üretimi durdurtur.
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ezimuse 4 sa.
Garantisi bitince bozuluyor zaten bunun için yapay zekaya gerek yok :)
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Eric Theodore Cartman. 4 sa.
Şu lg yi bi sevemedim nedense.
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mustymute 4 sa. en beğenilen
LG Akıllı Ev Aletleri;
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DH Misafiri 4 sa.
Lg Türkiye önce Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uysun.
30 iş günü oldu halen basit bir Led parçası temin edilmedi.Ne para iadesi, ne de yeni ürün.Bir de yol gösterip tüketici hakem heyetine gidebilirsiniz derler.
Ama sağlam cezalar olsa böyle yaparlar mı.Yapamazlar.Ceza yok bu ülkede parası ve gücü olana.
Lg Global çıkarsa bile Lg Türkiye yine kanunsuzluk peşinde koşar.
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