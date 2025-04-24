Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Snapdragon 8s Gen 4'lü Redmi Turbo 4 Pro tanıtıldı: 7550 mAh pil ile geliyor!

    Xiaomi, Snapdragon 8s Gen 4 işlemcili ilk telefon olan Redmi Turbo 4 Pro'yu Çin'de piyasaya sürdü. 7550 mAh'lik dev batarya ile gelen telefon neler sunuyor?     

    Redmi Turbo 4 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, Snapdragon 8s Gen 4 işlemcili ilk telefon olan Redmi Turbo 4 Pro'yu Çin'de piyasaya sürdü. 7550 mAh'lik dev batarya ile gelen telefon neler sunuyor bir göz atalım.

    Redmi Turbo 4 Pro, 6,83 inç büyüklüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekranla geliyor. 3200 nit tepe parlaklık seviyesine çıkabilen ekran, Dolby Vision ve HDR10+ özelliklerini destekliyor. Düz bir panelle gelen telefon, 1,5 mm'lik dar çerçeveleriyle dikkat çekiyor.

    Qualcomm'un üst seviye yeni işlemcisi Snapdragon 8s Gen 4'ten güç alan cihaz, yoğun kullanım sırasında istikrarlı performansı korumak için 6000 mm² çift döngülü 3D ice cooling sistemi ve Xiaomi'nin Rage Engine 4.0 yazılım optimizasyonunu kullanıyor.

    Redmi Turbo 4 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Arka tarafta 50MP ana kamera (Sony LYT-600) ve 8 MP ultra geniş açılı kamera kurulumu yer alırken, ön tarafta 20 MP selfie kamerası bulunuyor.

    Son dönemde artan yüksek batarya kapasiteli telefon kervanına katılan Redmi Turbo 4 Pro, 7550 mAh kapasiteli ve silikon karbon teknolojili dev piliyle yüksek kullanım süresi vadediyor. Telefon ayrıca, 90 W hızlı şarjı ve 22,5 W ters şarjı destekliyor.

    Dev bataryasına rağmen 7,98 mm kalınlığında olan telefonun diğer özellikleri arasında, IP68/IP69 su ve toza dayanıklılık, ekran altı parmak izi okuyucu, kızılötesi sensör ve kamera çevresinde ışık halkası yer alıyor.

    Redmi Turbo 4 Pro fiyatı

    Redmi Turbo 4 Pro'nun 12 GB RAM ve 256 GB depolamalı versiyonu 301 dolar (indirimli 274 dolar), 16 GB RAM ve 1 TB'lık versiyonu 411 dolar gibi rekabetçi bir fiyatla satışa sunuluyor. 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip özel Harry Potter Edition'ın fiyatı ise 384 dolar olarak belirtiliyor.

    Redmi Turbo 4 Pro özellikleri

    • Ekran: 6.83 inç, 1280 x 2772 piksel, 120 Hz, 3200 nit pik parlaklık, AMOLED
    • İşlemci: Snapdragon 8s Gen 4
    • Bellek: 12 GB / 16 GB RAM
    • Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB, UFS 4.1
    • Arka kamera: 50 MP, f/1.5 ana kamera + 8 MP, f/2.2 ultra geniş açı 
    • Ön kamera: 20 MP, f/2.2
    • Batarya: 7550 mAh, 90 W hızlı şarj, 22,5 ters şarj
    • Yazılım: Android 15, HyperOS 2
    • Bağlanabilirlik: 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.4, NFC, kızılötesi sensör
    • Boyut ve ağırlık: 163,1 x 77,9 x 8 mm, 219 g
    • Diğer: Ekran altı parmak izi okuyucu (optik), stereo hoparlörler, IP68/IP69 su ve toza dayanıklılık
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en büyük otomobil taşıma gemisi ilk seferine çıkıyor

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kıyafet küçültmek için kaç derecede yıkanmalı araba önerileri ayetullah ahmed irvani yeni corolla 2025 telefon çalmadan kapanıyor neden

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A35 5G
    Samsung Galaxy A35 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Inspiron
    Dell Inspiron
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum