Snapdragon 8s Gen 4'lü Redmi Turbo 4 Pro tanıtıldı: 7550 mAh pil ile geliyor!

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Tam Boyutta Gör Xiaomi, Snapdragon 8s Gen 4 işlemcili ilk telefon olan Redmi Turbo 4 Pro'yu Çin'de piyasaya sürdü. 7550 mAh'lik dev batarya ile gelen telefon neler sunuyor bir göz atalım.

Redmi Turbo 4 Pro, 6,83 inç büyüklüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekranla geliyor. 3200 nit tepe parlaklık seviyesine çıkabilen ekran, Dolby Vision ve HDR10+ özelliklerini destekliyor. Düz bir panelle gelen telefon, 1,5 mm'lik dar çerçeveleriyle dikkat çekiyor.

Qualcomm'un üst seviye yeni işlemcisi Snapdragon 8s Gen 4'ten güç alan cihaz, yoğun kullanım sırasında istikrarlı performansı korumak için 6000 mm² çift döngülü 3D ice cooling sistemi ve Xiaomi'nin Rage Engine 4.0 yazılım optimizasyonunu kullanıyor.

Tam Boyutta Gör Arka tarafta 50MP ana kamera (Sony LYT-600) ve 8 MP ultra geniş açılı kamera kurulumu yer alırken, ön tarafta 20 MP selfie kamerası bulunuyor.

Son dönemde artan yüksek batarya kapasiteli telefon kervanına katılan Redmi Turbo 4 Pro, 7550 mAh kapasiteli ve silikon karbon teknolojili dev piliyle yüksek kullanım süresi vadediyor. Telefon ayrıca, 90 W hızlı şarjı ve 22,5 W ters şarjı destekliyor.

Dev bataryasına rağmen 7,98 mm kalınlığında olan telefonun diğer özellikleri arasında, IP68/IP69 su ve toza dayanıklılık, ekran altı parmak izi okuyucu, kızılötesi sensör ve kamera çevresinde ışık halkası yer alıyor.

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Redmi Turbo 4 Pro fiyatı

Redmi Turbo 4 Pro'nun 12 GB RAM ve 256 GB depolamalı versiyonu 301 dolar (indirimli 274 dolar), 16 GB RAM ve 1 TB'lık versiyonu 411 dolar gibi rekabetçi bir fiyatla satışa sunuluyor. 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip özel Harry Potter Edition'ın fiyatı ise 384 dolar olarak belirtiliyor.

Redmi Turbo 4 Pro özellikleri

Ekran : 6.83 inç, 1280 x 2772 piksel, 120 Hz, 3200 nit pik parlaklık, AMOLED

: 6.83 inç, 1280 x 2772 piksel, 120 Hz, 3200 nit pik parlaklık, AMOLED İşlemci : Snapdragon 8s Gen 4

: Snapdragon 8s Gen 4 Bellek : 12 GB / 16 GB RAM

: 12 GB / 16 GB RAM Depolama : 256 GB / 512 GB / 1 TB, UFS 4.1

: 256 GB / 512 GB / 1 TB, UFS 4.1 Arka kamera : 50 MP, f/1.5 ana kamera + 8 MP, f/2.2 ultra geniş açı

: 50 MP, f/1.5 ana kamera + 8 MP, f/2.2 ultra geniş açı Ön kamera : 20 MP, f/2.2

: 20 MP, f/2.2 Batarya : 7550 mAh, 90 W hızlı şarj, 22,5 ters şarj

: 7550 mAh, 90 W hızlı şarj, 22,5 ters şarj Yazılım : Android 15, HyperOS 2

: Android 15, HyperOS 2 Bağlanabilirlik : 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.4, NFC, kızılötesi sensör

: 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.4, NFC, kızılötesi sensör Boyut ve ağırlık : 163,1 x 77,9 x 8 mm, 219 g

: 163,1 x 77,9 x 8 mm, 219 g Diğer: Ekran altı parmak izi okuyucu (optik), stereo hoparlörler, IP68/IP69 su ve toza dayanıklılık

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