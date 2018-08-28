1.0 litrelik motor seçeneğine sahip 2019 Fiat 500X tanıtıldı

LED farlar gece görüşünü arttırıyor
Makyajlı Fiat 500X’in dış tasarımında ilk göze çarpan yenilik ışıklandırma grubunda karşımıza çıkıyor. Yeni standart LED gündüz farlarına ve LED stop lambalarına kavuşan 500X’te Magneti Marelli ortaklığı ile geliştirilen tamamen LED farlar da opsiyon listesinde yer alıyor. Bu değişimin faydasını bir karşılaştırma üzerinden açıklayan Fiat, yeni farların önceki modelde bulunan Xenon teknolojisine kıyasla yüzde 20 daha iyi aydınlatma sunduğunu belirtiyor.
Daha önce Cross ve City Cross paketleriyle satışa sunulan Fiat 500X’e 2019 model yılı ile birlikte Urban paketi de katılıyor. Şehir içi kullanıma odaklanan bu paketin içeriğinde tasarımı tamamen değişen ön ve arka tamponlar yer alıyor. Ayrıca Cross ve City Cross versiyonlarında ön tamponun alt kısmı da yeni bir görünüme kavuşturulmuş.
7 inç bilgi-eğlence ekranı ve sesli komut özelliği
2019 Fiat 500X’in kabin tarafına geçtiğimizde kokpitteki değişim hemen hissediliyor. Yenilenen gösterge panelinin tam ortasında 3.5 inç boyutunda ayarlanabilir TFT ekran bulunuyor. Kullanılan yeni direksiyon deri malzemeden oluşuyor ve üzerinde bulunan kontrol düğmeleri ile kullanım kolaylığını arttırıyor. Farklı renklerin ve materyallerin harmanlandığı 7 farklı kombinasyonla sunulan yeni 500X, Apple Car Play ve Android Auto desteği bulunan 7 inçlik bilgi-eğlence sistemini de standart olarak sunuyor. Sesli komut özelliğinin de yer aldığı busistem oldukça keyifli bir kullanım vaat ediyor.
2019 Fiat 500X motor seçenekleri
Kozmetik güncellemelerin yanı sıra kaputun altında da fark yaratan 2019 Fiat 500X’in motor seçenekleri şöyle:
- 1.0litre üç silindir turbo benzinli 120 PS ve 190 Nm – 6 ileri manuel şanzıman
- 1.3 litre dört silindir turbo benzinli 150 PS ve 270 Nm – 6 ileri DCT şanzıman
- 1.3 litre dizel motor 95 PS ve 200 Nm – 6 ileri manuel şanzıman
- 1.6 litre dizel motor 120 PS ve 320 Nm – 6 ileri manuel/DCT şanzıman
- 2.0 litre dizel motor 150 PS ve 350 Nm – 9 ileri otomatik şanzıman ve 4WD
Teknoloji tarafında da güçlendirilen 2019 Fiat 500X’in standart sürüş asistan sistemleri arasında trafik işaretleri algılama, hız limiti algılama ve şerit takip asistanı yer alırken, kör nokta uyarısı, otonom acil durum freni ve takip mesafesi yönetimi de opsiyon listesinde bulunuyor. Makyajlı Fiat 500X’in fiyatı hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor.
http://www.fiatpress.com/press/article/new-fiat-500x-back-to-the-future-with-new-engines-and-new-technologies Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Elin egeası bile daha donanımlı.
Beni güldürdün ya. Allah da seni güldürsün...
C3ümde en uyuz oldugum kısım .
Eski araclarda açılırdı; bir islevi vardi.
şimdiki sabit olanlar su tutar, buhar yapar.
Oysa, tek parca on kapi camlarini açıp kapayinca dıştan silinebiliyordu. Birak ayna eski yerinde(kapinin baslangicinda) dursun; ne diye kelebek konmus gibi kelebek camin dibine koyuyorsun. Surucuye yakin aynayada cok rahat edemiyorum(c3) ama uzak olanlar daha bir guven veriyor(focus mk3.5)
Ancak bahsettiğiniz tork değerleri motorun ürettiği değerler, yani işin içine şanzıman girince olaylar değişir.
Motor gücü ve şanzıman oranları önemli olan
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