1.0 litrelik motor seçeneğine sahip 2019 Fiat 500X tanıtıldı

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Tıpkı kuzeni Jeep Renegade gibi makyaj operasyonundan geçirilen 2019 Fiat 500X yenilenen teknolojileri, yeni motorları ve tasarım tarafında yapılan küçük değişimlerle birlikte resmi olarak tanıtıldı. Peki Fiat 500X 2019 model yılı ile birlikte kullanıcısına ne gibi yenilikler vaat ediyor gelin hep birlikte bakalım.

LED farlar gece görüşünü arttırıyor

Makyajlı Fiat 500X’in dış tasarımında ilk göze çarpan yenilik ışıklandırma grubunda karşımıza çıkıyor. Yeni standart LED gündüz farlarına ve LED stop lambalarına kavuşan 500X’te Magneti Marelli ortaklığı ile geliştirilen tamamen LED farlar da opsiyon listesinde yer alıyor. Bu değişimin faydasını bir karşılaştırma üzerinden açıklayan Fiat, yeni farların önceki modelde bulunan Xenon teknolojisine kıyasla yüzde 20 daha iyi aydınlatma sunduğunu belirtiyor.

Daha önce Cross ve City Cross paketleriyle satışa sunulan Fiat 500X’e 2019 model yılı ile birlikte Urban paketi de katılıyor. Şehir içi kullanıma odaklanan bu paketin içeriğinde tasarımı tamamen değişen ön ve arka tamponlar yer alıyor. Ayrıca Cross ve City Cross versiyonlarında ön tamponun alt kısmı da yeni bir görünüme kavuşturulmuş.

7 inç bilgi-eğlence ekranı ve sesli komut özelliği

2019 Fiat 500X’in kabin tarafına geçtiğimizde kokpitteki değişim hemen hissediliyor. Yenilenen gösterge panelinin tam ortasında 3.5 inç boyutunda ayarlanabilir TFT ekran bulunuyor. Kullanılan yeni direksiyon deri malzemeden oluşuyor ve üzerinde bulunan kontrol düğmeleri ile kullanım kolaylığını arttırıyor. Farklı renklerin ve materyallerin harmanlandığı 7 farklı kombinasyonla sunulan yeni 500X, Apple Car Play ve Android Auto desteği bulunan 7 inçlik bilgi-eğlence sistemini de standart olarak sunuyor. Sesli komut özelliğinin de yer aldığı busistem oldukça keyifli bir kullanım vaat ediyor.

2019 Fiat 500X motor seçenekleri

Kozmetik güncellemelerin yanı sıra kaputun altında da fark yaratan 2019 Fiat 500X’in motor seçenekleri şöyle:

1.0 litre üç silindir turbo benzinli 120 PS ve 190 Nm – 6 ileri manuel şanzıman

1.3 litre dört silindir turbo benzinli 150 PS ve 270 Nm – 6 ileri DCT şanzıman

1.3 litre dizel motor 95 PS ve 200 Nm – 6 ileri manuel şanzıman

1.6 litre dizel motor 120 PS ve 320 Nm – 6 ileri manuel/DCT şanzıman

2.0 litre dizel motor 150 PS ve 350 Nm – 9 ileri otomatik şanzıman ve 4WD

Teknoloji tarafında da güçlendirilen 2019 Fiat 500X’in standart sürüş asistan sistemleri arasında trafik işaretleri algılama, hız limiti algılama ve şerit takip asistanı yer alırken, kör nokta uyarısı, otonom acil durum freni ve takip mesafesi yönetimi de opsiyon listesinde bulunuyor. Makyajlı Fiat 500X’in fiyatı hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor.

http://www.fiatpress.com/press/article/new-fiat-500x-back-to-the-future-with-new-engines-and-new-technologies