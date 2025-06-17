2026 Nissan Leaf tanıtıldı: İşte özellikleri

2026 Nissan Leaf neler sunuyor?
Yeni Leaf, önceki modellerin alışıldık hatchback tasarımını geride bırakarak arka kısmı coupe benzeri eğime sahip crossover stiline geçiyor. Ön tasarımda keskin LED farlar, gövde rengi detaylarla çevrili bir ızgara ve hava akışını ayarlayan aktif ızgara kapağı dikkat çekiyor.
2026 Nissan Leaf, 4.405 mm uzunluğu ve 2.690 mm dingil mesafesiyle selefine kıyasla biraz daha küçük bir ayak izine sahip. Nissan, yeni modelin şimdiye kadar ürettiği en aerodinamik araç (0,25 Cd) olduğunu belirtiyor.
Nissan, iç mekanda son trendleri takip ederek minimalist bir tasarımı tercih etmiş. Dijital kokpit, donanıma ve bölgeye bağlı olarak çift 12,3 inç veya 14,3 inç ekranlardan oluşuyor. İki kollu direksiyon simidi, dokunmatik kısayollar ve geleneksel vites topuzu yerine düğmeler diğer dikkat çekici detaylar arasında yer alıyor.
Yeni Leaf, Nissan’ın Ariya modeliyle aynı CMF-EV platformunu paylaşıyor. Bu da, düz bir zemin ve daha ferah bir iç hacim anlamına geliyor. Ancak Ariya’dan farklı olarak sadece önden çekişli ve tek motorlu seçenekle sunuluyor. Bu motorun öncekinden %75 daha sessiz ve %10 daha küçük olduğu belirtiliyor.
Giriş seviyesi versiyonunda 52 kWh'lik bir batarya ve selefine kıyasla daha güçlü 174 hp (130 kW) gücünde motor yer alıyor. Üst versiyonda ise 75 kWh batarya paketi ve 214 hp (160 kW) gücünde motor bulunuyor. Büyük bataryalı versiyon, tam dolu şarjla 488 km’ye kadar menzil sunuyor. Hızlı şarj desteği sayesinde sadece 14 dakikada 250 km menzil eklenebiliyor. 150 kW DC hızlı şarj ile batarya, %10’dan %80’e 35 dakikada dolabiliyor.
Sıvı soğutmalı batarya sistemi, navigasyon destekli ısı yönetimi ve ısı geri kazanım sistemiyle daha verimli hale getirilmiş. Ayrıca bölgeye göre değişen araçtan eve veya cihaza enerji aktarımı özellikleri de mevcut. Nissan ayrıca yeni çok bağlantılı arka süspansiyonu, geliştirilmiş manevra kabiliyetini ve önceki nesle kıyasla %66'lık yanal rijitlik artışını vurguladı.
2026 model Nissan Leaf, sonbaharda ABD’de satışa sunulacak, ardından Avrupa ve Japonya gibi pazarlara da adım atacak. Fiyat bilgileri ise satışa yakın bir tarihte açıklanacak.
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