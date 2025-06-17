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    Xiaomi YU7'ye hazırlık: Yenilenen IM LS7 Çin'de satışa sunuldu

    IM Motors, güncellenmiş LS7 elektrikli SUV modelini tanıttı. Yüksek performansı ve ileri teknolojisiyle dikkat çeken model, Xiaomi'nin YU7 hamlesi öncesi piyasaya sürüldü.

    Yenilenen IM LS7 Çin'de satışa sunuldu Tam Boyutta Gör
    SAIC Motor'un elektrikli araç markası IM Motors, yenilenen IM LS7 modelini piyasaya sürdü. Bu hamle, Xiaomi’nin bu ayın sonlarında ilk SUV modeli olan YU7’yi tanıtmaya hazırlanmasıyla birlikte, Çin elektrikli araç piyasasında rekabetin giderek kızıştığı bir döneme denk geldi.

    Şimdilik sadece Ultra versiyonu sunulan yeni LS7’nin resmi satış fiyatı yaklaşık 47.310 dolar olarak belirlendi. Güncellenen model, teknolojik ve performans anlamında önemli geliştirmelerle geliyor.

    800 voltluk yüksek voltajlı platform üzerine inşa edilen araç, arka akstan yönlendirme sistemiyle daha yüksek manevra kabiliyeti sunuyor. Aracın boyutlarında belirgin bir değişiklik yapılmazken, önceki nesilde 1.731 mm olan yükseklik, yeni modelde 1.784 mm’ye çıkarılmış.

    Yeni LS7, tamamen elektrikli bir SUV olarak ön ve arka akslara yerleştirilen çift motorla donatılmış durumda. Ön motor 200 kW, arka motor ise 379 kW maksimum güç üretiyor. Bu kombinasyon, aracın 0’dan 100 km/s hıza yalnızca 3,9 saniyede ulaşmasını sağlarken, maksimum hız 239 km/s olarak belirtiliyor.

    100 kWsa kapasiteli NMC batarya paketiyle donatılan LS7, CLTC standardına göre 700 kilometreye kadar menzil sunuyor. Yüksek hızlı şarj desteğiyle, bataryanın yüzde 10’dan yüzde 80 doluluğa ulaşması sadece 17 dakika sürüyor.

    İç mekânda ise IMOS 3.6.0 adı verilen kokpit sistemi dikkat çekiyor. Bu sistem, DeepSeek tarafından geliştirilen büyük dil modelleriyle entegre şekilde çalışarak daha gelişmiş bir kullanıcı deneyimi vadediyor.

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    Y
    YouRæk 4 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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