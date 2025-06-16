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    MAN, elektrikli kamyonların seri üretimine başladı

    MAN, Münih fabrikasında elektrikli kamyonların seri üretimine resmen başladı. Aynı hatta dizel ve elektrikli modeller üretilecek. İlk 1000 araç yıl sonuna kadar teslim edilecek.

    MAN, elektrikli kamyonların seri üretimine başladı Tam Boyutta Gör
    MAN, bugüne kadar elektrikli otobüslerdeki başarısına kıyasla elektrikli kamyonlarda daha az aktifti. Bu alandaki ilk girişimini 2018’de üretilen eTGM modeliyle yapmıştı. Ancak şimdi, 2050 yılına kadar karbon nötr olma hedefi ve Avrupa Birliği’nin güncel emisyon düzenlemeleri doğrultusunda elektrikli kamyonlara büyük yatırım yapıyor.

    Şirket, elektrikli ağır vasıta modellerinin seri üretimine resmen başladı. Münih’teki ana fabrikasında hem dizel hem de elektrikli kamyonların aynı üretim hattında bir arada üretileceği yeni sistem bugün devreye alındı. Şirket, yıl sonuna kadar 1000 adet elektrikli kamyon teslim etmeyi hedefliyor.

    MAN, Daimler Truck’ın Wörth fabrikasında uyguladığına benzer şekilde yeni elektrikli ağır vasıta modellerinin üretiminde entegre karma üretim sistemini benimsedi. Bu sayede elektrikli ya da dizel kamyonlar, müşterilerden gelen sipariş sırasına göre aynı üretim hattında üretilebiliyor. Bu da şirketin pazardaki gelişmelere daha hızlı yanıt vermesini sağlıyor.

    MAN, elektrikli kamyonların seri üretimine başladı Tam Boyutta Gör
    Münih fabrikasının günlük maksimum üretim kapasitesi şu anda 100 kamyon (elektrikli ve dizel) seviyesinde. Her bir kamyonun üretimi yaklaşık sekiz saat sürüyor. MAN, elektrikli modellerinde sürüşe ilişkin tüm teknolojinin şasi altına yerleştirildiğini ve bu sayede üst yapının tamamen müşterinin ihtiyacına göre tasarlanabileceğini vurguluyor.

    500 km'ye varan menzil

    Yeni elektrikli ağır vasıta modelleri, mevcut dizel modellere denk gelen eTGX, eTGS ve eTGL adlarıyla sunulacak. Her biri aynı modüler platform üzerine inşa edilen bu modeller, 245 kW, 330 kW ve 400 kW olmak üzere üç farklı sürekli güç seçeneğiyle sunulacak. Araçlar, altı NMC batarya ile 480 kWsa net kapasiteye ulaşabiliyor ve bu da 500 km’ye kadar menzil sağlıyor. MAN, yedi bataryalı bir versiyonla menzilin 740 km’ye kadar çıkarılabileceğini de duyurdu, ancak detaylar henüz açıklanmadı.

    Şirketin verdiği bilgilere göre, ara şarjlarla birlikte günlük 850 km’ye kadar rotalar mümkün olacak. Ortalama tüketim ise 100 km’de 97 kWsa olarak öngörülüyor. Ayrıca MAN, yeni elektrikli kamyonların ultra alçak şasi versiyonlarının da mevcut olduğunu ve otomotiv lojistiği gibi özel alanlarda çok uygun bir seçenek sunduğunu belirtti.

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    Y
    YouRæk 4 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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