MAN, elektrikli kamyonların seri üretimine başladı

Şirket, elektrikli ağır vasıta modellerinin seri üretimine resmen başladı. Münih’teki ana fabrikasında hem dizel hem de elektrikli kamyonların aynı üretim hattında bir arada üretileceği yeni sistem bugün devreye alındı. Şirket, yıl sonuna kadar 1000 adet elektrikli kamyon teslim etmeyi hedefliyor.
MAN, Daimler Truck’ın Wörth fabrikasında uyguladığına benzer şekilde yeni elektrikli ağır vasıta modellerinin üretiminde entegre karma üretim sistemini benimsedi. Bu sayede elektrikli ya da dizel kamyonlar, müşterilerden gelen sipariş sırasına göre aynı üretim hattında üretilebiliyor. Bu da şirketin pazardaki gelişmelere daha hızlı yanıt vermesini sağlıyor.
500 km'ye varan menzil
Yeni elektrikli ağır vasıta modelleri, mevcut dizel modellere denk gelen eTGX, eTGS ve eTGL adlarıyla sunulacak. Her biri aynı modüler platform üzerine inşa edilen bu modeller, 245 kW, 330 kW ve 400 kW olmak üzere üç farklı sürekli güç seçeneğiyle sunulacak. Araçlar, altı NMC batarya ile 480 kWsa net kapasiteye ulaşabiliyor ve bu da 500 km’ye kadar menzil sağlıyor. MAN, yedi bataryalı bir versiyonla menzilin 740 km’ye kadar çıkarılabileceğini de duyurdu, ancak detaylar henüz açıklanmadı.
Şirketin verdiği bilgilere göre, ara şarjlarla birlikte günlük 850 km’ye kadar rotalar mümkün olacak. Ortalama tüketim ise 100 km’de 97 kWsa olarak öngörülüyor. Ayrıca MAN, yeni elektrikli kamyonların ultra alçak şasi versiyonlarının da mevcut olduğunu ve otomotiv lojistiği gibi özel alanlarda çok uygun bir seçenek sunduğunu belirtti.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.